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Луна в Весах — идем на стрижку: публикуем бьюти-календарь на март

Новосибирский астролог Марина Шумкина объяснила, какие процедуры лучше делать в первый месяц весны

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Хотите встретить лето во всей красе? Смотрите лунный календарь

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Весна у многих ассоциируется с периодом восстановления и обновления. Это касается не только природы, но и самого человека (уже задумались над тем, что можно и «подкачаться к лету»?). Если вы — любитель косметических процедур, хотите изменить имидж или начать больше заботиться о себе, то прочитайте, какие периоды в марте подойдут лучше всего. Лунный календарь для этого подготовила новосибирский астролог Марина Шумкина.

Марина Шумкина — астролог, руководитель проекта Asprofy, автор Telegram-канала «Asprofy — канал про астролайфхаки».

Растущая Луна — с 1 по 7 марта, с 22 по 31 марта

На растущей Луне астролог советует уделять внимание тому, что вы хотите отрастить, укрепить или усилить. Это благоприятный период для спа-процедур, связанных с питанием и увлажнением. Стрижка укрепляет волосы и способствует их росту. Также во время растущей Луны становится легче вводить новые привычки, так они легче встраиваются в режим дня.

Убывающая Луна — с 8 по 22 марта

В период убывающей Луны стоит акцентировать внимание на том, от чего хотите избавиться. Поэтому если вы хотите, чтобы волосы росли медленнее, то стригитесь в этот период. По той же причине он подходит для депиляции и шугаринга, чисток, пилинга, лимфодренажа. Убывающая Луна — удачное время для массажа и манипуляций, направленных на выведение лишнего, а также для расслабляющего массажа.

Новолуние — с 5 по 9 марта

В полнолуние, два дня до и после него не рекомендуется делать то, что связано с проколами, уколами и подобными манипуляциями.

— У нас повышается чувствительность на уровне эмоций и тела, повышается риск кровотечений. Поэтому лечение зубов, косметологические операции, чистки, «уколы красоты», вмешательства в свой организм, особенно связанные с нарушением целостности кожи или сильным воздействие на неё (кроме экстренных, конечно), лучше перенести. А вот окрашивание волос, наоборот, приветствуется — краска будет держаться дольше, — объяснила Марина Шумкина.

Календарь косметических процедур

При планировании походов к парикмахеру или в спа-салон можно ориентироваться на то, в каком знаке зодиака находится Луна в конкретный период. Читайте конкретные рекомендации на этот март.

1 марта с 09:31 до 21:44 3 марта — Луна в знаке Рака. Астролог рекомендует сделать акцент на уходовых мягких спа-процедурах, питании и увлажнении. Подойдет мягкая сауна, теплая ванна, хамам, релаксирующий массаж с приятными, знакомыми ароматами. Стоит быть осторожными с новыми препаратами и косметикой, потому что кожа в этот период очень чувствительна. Шопинг в эти дни подвержен эмоциям, поэтому не срывайте сразу бирки.

3 марта с 21:45 до 10:34 6 марта — Луна в знаке Льва. Это время для яркого образа во всём, начиная с макияжа, завершая одеждой и аксессуарами. Экспериментировать с волосами и лицом (косметические процедуры) не стоит. Луна в огненном знаке — это хорошее время для спорта и классического массажа с цитрусовыми маслами.

6 марта с 10:35 до 20:12 8 марта — Луна в знаке Девы. Девиз этих дней — «красота изнутри». Отличное время для ухода за телом и лицом, детокса, процедур оздоровления и омоложения. Особенно хорошо, если выберете средства с натуральным, экологически чистым составом. Идеальный период для консультации у нутрициолога, выбора и введения нового формата питания.

8 марта с 20:13 до 07:14 11 марта — Луна в знаке Весы. Лучшее время для стрижек, окрашивания, процедур красоты лица, волос и тела, особенно с подключением ароматерапии. Также это идеальные дни для шопинга, выбора косметики и парфюма. Покупки будут радовать долго.

11 марта с 07:15 до 14:49 13 марта — Луна в знаке Скорпиона. Кардинальные изменения во внешности могут быть непредсказуемы. Уделите внимание уходовым процедурам — питанию и увлажнению. Скорпион любит всё корректировать и трансформировать. А на убывающей Луне наша чувствительность снижается, поэтому время подходит для лимфодренажа.

Если хотите, чтобы волосы росли дольше, астролог рекомендует стричься на убывающую Луну

Если хотите, чтобы волосы росли дольше, астролог рекомендует стричься на убывающую Луну

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13 марта с 14:50 до 19:15 15 марта — Луна в знаке Стрельца. Стрелец любит всё натуральное, поэтому — в центре внимания натуральная косметика, эфирные масла. И, конечно, аюрведа и тому подобное. Если массаж, то экзотический — бамбуковыми вениками или палочками, гуа-ша.

15 марта с 19:16 до 21:40 17 марта — Луна в знаке Козерога. Подойдут омолаживающие косметические процедуры. Полезны сауна, спа, особенно с хвойными ароматами и глиной, массаж камнями, грязевые обертывания.

17 марта с 21:41 до 22:49 19 марта — Луна в знаке Водолея. Хорошее время для «умных» уходовых процедур, с применением новых технологий, процедур с обогащением кислородам и озоном. Как вариант — прогулки на свежем воздухе, потому что Водолей — воздушный знак зодиака. Можно поэкспериментировать с прической и макияжем, если вы готовы к экспериментам.

19 марта с 22:50 до 23:54 21 марта — Луна в знаке Рыбы. Это период для расслабляющего массажа и спа-процедур с эфирными маслами. Пока Луна в Рыбах, мы очень восприимчивы к запахам. Хорошее время для работы с психосоматикой. Рыбы — водный знак, поэтому спа-процедуры, мягкая сауна, хаммам — идеальны.

21 марта с 23:55до 02:26 24 марта — Луна в знаке Овна. Не рекомендуются манипуляции с головой, лицом, зубами. Лучшее, что можно сделать в это время, — быть активными, заниматься спортом. Можно сделать спортивный массаж тела, избегая головы.

24 марта с 02:27 ночи до 07:27 утра 26 марта — Луна в знаке Тельца. Отличное время для косметологических процедур, новых стрижек, окрашивания. Если долго мечтали о смене образа — это то самое время. Работа со стилистом или самостоятельный шопинг будут удачными.

26 марта с 07:28 до 16:46 28 марта — Луна в знаке Близнецы. В это время лучшее, что можно сделать для своей красоты и здоровья, — это прогулки на свежем воздухе, легкие физические нагрузки.

28 марта с 16:47 до 05:55 31 марта — Луна в знаке Рака. Как и с 1 по 3 марта, акцент стоит сделать на уходовых мягких спа-процедурах, питании и увлажнении. Нужно быть внимательными во время шоппинга.

31 марта с 05:56 утра до 16:27 дня 2 апреля — Луна в знаке Льва.

Неблагоприятные дни

Марина Шумкина перечислила лунные дни, когда лучше не экспериментировать, соблюдать особую осторожность в новых процедурах, не ходить к новому мастеру:

15-й лунный день (с 17:42 дня 6 марта до 18:59 вечера 7 марта);

19-й лунный день (с 22:52 вечера 10 марта до 00:16 ночи12 марта);

23-й лунный день (с 04:40 утра 15 марта до 05:52 утра 16 марта);

26-й лунный день (с 07:12 утра 18 марта до 07:31 утра 19 марта);

29-й лунный день (с 07:54 утра 21 марта до 00:23 ночи 22 марта);

9-й лунный день (с 10:37 утра 29 марта до 11:39 утра 30 марта).

Ранее Марина Шумкина подготовила астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 2023 год. Кому-то стоит уделить внимание отношениям и красоте, кому-то — общению и поездкам. Читайте подробности по ссылке.

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