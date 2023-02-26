Луна в Весах — идем на стрижку: публикуем бьюти-календарь на март

Убывающая Луна — с 8 по 22 марта

В период убывающей Луны стоит акцентировать внимание на том, от чего хотите избавиться. Поэтому если вы хотите, чтобы волосы росли медленнее, то стригитесь в этот период. По той же причине он подходит для депиляции и шугаринга, чисток, пилинга, лимфодренажа. Убывающая Луна — удачное время для массажа и манипуляций, направленных на выведение лишнего, а также для расслабляющего массажа.



Новолуние — с 5 по 9 марта

В полнолуние, два дня до и после него не рекомендуется делать то, что связано с проколами, уколами и подобными манипуляциями.

