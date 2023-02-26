Луна в Весах — идем на стрижку: публикуем бьюти-календарь на март

Весна у многих ассоциируется с периодом восстановления и обновления. Это касается не только природы, но и самого человека (уже задумались над тем, что можно и «подкачаться к лету»?). Если вы — любитель косметических процедур, хотите изменить имидж или начать больше заботиться о себе, то прочитайте, какие периоды в марте подойдут лучше всего. Лунный календарь для этого подготовила новосибирский астролог Марина Шумкина.
Марина Шумкина — астролог, руководитель проекта Asprofy, автор Telegram-канала «Asprofy — канал про астролайфхаки».
Растущая Луна — с 1 по 7 марта, с 22 по 31 марта
На растущей Луне астролог советует уделять внимание тому, что вы хотите отрастить, укрепить или усилить. Это благоприятный период для спа-процедур, связанных с питанием и увлажнением. Стрижка укрепляет волосы и способствует их росту. Также во время растущей Луны становится легче вводить новые привычки, так они легче встраиваются в режим дня.
Убывающая Луна — с 8 по 22 марта
В период убывающей Луны стоит акцентировать внимание на том, от чего хотите избавиться. Поэтому если вы хотите, чтобы волосы росли медленнее, то стригитесь в этот период. По той же причине он подходит для депиляции и шугаринга, чисток, пилинга, лимфодренажа. Убывающая Луна — удачное время для массажа и манипуляций, направленных на выведение лишнего, а также для расслабляющего массажа.
Новолуние — с 5 по 9 марта
В полнолуние, два дня до и после него не рекомендуется делать то, что связано с проколами, уколами и подобными манипуляциями.
— У нас повышается чувствительность на уровне эмоций и тела, повышается риск кровотечений. Поэтому лечение зубов, косметологические операции, чистки, «уколы красоты», вмешательства в свой организм, особенно связанные с нарушением целостности кожи или сильным воздействие на неё (кроме экстренных, конечно), лучше перенести. А вот окрашивание волос, наоборот, приветствуется — краска будет держаться дольше, — объяснила Марина Шумкина.
Календарь косметических процедур
При планировании походов к парикмахеру или в спа-салон можно ориентироваться на то, в каком знаке зодиака находится Луна в конкретный период. Читайте конкретные рекомендации на этот март.
1 марта с 09:31 до 21:44 3 марта — Луна в знаке Рака. Астролог рекомендует сделать акцент на уходовых мягких спа-процедурах, питании и увлажнении. Подойдет мягкая сауна, теплая ванна, хамам, релаксирующий массаж с приятными, знакомыми ароматами. Стоит быть осторожными с новыми препаратами и косметикой, потому что кожа в этот период очень чувствительна. Шопинг в эти дни подвержен эмоциям, поэтому не срывайте сразу бирки.
3 марта с 21:45 до 10:34 6 марта — Луна в знаке Льва. Это время для яркого образа во всём, начиная с макияжа, завершая одеждой и аксессуарами. Экспериментировать с волосами и лицом (косметические процедуры) не стоит. Луна в огненном знаке — это хорошее время для спорта и классического массажа с цитрусовыми маслами.
6 марта с 10:35 до 20:12 8 марта — Луна в знаке Девы. Девиз этих дней — «красота изнутри». Отличное время для ухода за телом и лицом, детокса, процедур оздоровления и омоложения. Особенно хорошо, если выберете средства с натуральным, экологически чистым составом. Идеальный период для консультации у нутрициолога, выбора и введения нового формата питания.
8 марта с 20:13 до 07:14 11 марта — Луна в знаке Весы. Лучшее время для стрижек, окрашивания, процедур красоты лица, волос и тела, особенно с подключением ароматерапии. Также это идеальные дни для шопинга, выбора косметики и парфюма. Покупки будут радовать долго.
11 марта с 07:15 до 14:49 13 марта — Луна в знаке Скорпиона. Кардинальные изменения во внешности могут быть непредсказуемы. Уделите внимание уходовым процедурам — питанию и увлажнению. Скорпион любит всё корректировать и трансформировать. А на убывающей Луне наша чувствительность снижается, поэтому время подходит для лимфодренажа.
13 марта с 14:50 до 19:15 15 марта — Луна в знаке Стрельца. Стрелец любит всё натуральное, поэтому — в центре внимания натуральная косметика, эфирные масла. И, конечно, аюрведа и тому подобное. Если массаж, то экзотический — бамбуковыми вениками или палочками, гуа-ша.
15 марта с 19:16 до 21:40 17 марта — Луна в знаке Козерога. Подойдут омолаживающие косметические процедуры. Полезны сауна, спа, особенно с хвойными ароматами и глиной, массаж камнями, грязевые обертывания.
17 марта с 21:41 до 22:49 19 марта — Луна в знаке Водолея. Хорошее время для «умных» уходовых процедур, с применением новых технологий, процедур с обогащением кислородам и озоном. Как вариант — прогулки на свежем воздухе, потому что Водолей — воздушный знак зодиака. Можно поэкспериментировать с прической и макияжем, если вы готовы к экспериментам.
19 марта с 22:50 до 23:54 21 марта — Луна в знаке Рыбы. Это период для расслабляющего массажа и спа-процедур с эфирными маслами. Пока Луна в Рыбах, мы очень восприимчивы к запахам. Хорошее время для работы с психосоматикой. Рыбы — водный знак, поэтому спа-процедуры, мягкая сауна, хаммам — идеальны.
21 марта с 23:55до 02:26 24 марта — Луна в знаке Овна. Не рекомендуются манипуляции с головой, лицом, зубами. Лучшее, что можно сделать в это время, — быть активными, заниматься спортом. Можно сделать спортивный массаж тела, избегая головы.
24 марта с 02:27 ночи до 07:27 утра 26 марта — Луна в знаке Тельца. Отличное время для косметологических процедур, новых стрижек, окрашивания. Если долго мечтали о смене образа — это то самое время. Работа со стилистом или самостоятельный шопинг будут удачными.
26 марта с 07:28 до 16:46 28 марта — Луна в знаке Близнецы. В это время лучшее, что можно сделать для своей красоты и здоровья, — это прогулки на свежем воздухе, легкие физические нагрузки.
28 марта с 16:47 до 05:55 31 марта — Луна в знаке Рака. Как и с 1 по 3 марта, акцент стоит сделать на уходовых мягких спа-процедурах, питании и увлажнении. Нужно быть внимательными во время шоппинга.
31 марта с 05:56 утра до 16:27 дня 2 апреля — Луна в знаке Льва.
Неблагоприятные дни
Марина Шумкина перечислила лунные дни, когда лучше не экспериментировать, соблюдать особую осторожность в новых процедурах, не ходить к новому мастеру:
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