Борьба за власть в неприглядном виде: чего нам ждать от весны-2023 — пугающий астрологический прогноз

Весна — отличное время для того, чтобы начать что-то новое. Многие из нас, проникнувшись сменой времен года, смело шагают в следующий жизненный этап: меняют профессию, заканчивают болезненные отношения, переезжают в другой город. Считается, что в этот период происходят мощные внутренние трансформации. Зная наперед, на какую из сфер следует сделать акцент, можно заметно улучшить качество своей жизни — может быть, пора обратиться к звездам? Астролог Наталья Лучникова рассказала, чего нам ждать от весны-2023.
Наталья Лучникова — астролог, психолог, автор группы во «ВКонтакте» «Астрология для жизни с Натальей Лучниковой».
Март
Март в этом году коварный игрок. Месяц будет щедрый на всё то, что обычно напрягает: интриги, скандалы, споры и ссоры, нефильтрованные речи, агрессия, упрямство и наплевательское отношение к уже устоявшемуся, традиционному, принятому. Причем всё это — в разных событийных рядах и сферах и буквально впечатано в пространство. Кажется, нам следует научиться управлять своими эмоциями во избежание неприятностей (дышим по квадрату, слушаем медитативные практики).
В марте 2023 году планета Плутон, ответственная за трансформацию, сменит знак, в котором находилась пятнадцать лет: 23-го числа Плутон перейдет из Козерога в Водолея и пробудет там до 11 июня, а потом снова вернется в Козерога, но уже в следующем году — 21 января 2024-го.
— Смена знаков означает кардинальные процессы трансформации в экономике и во власти, и даже если про них не будут кричать на каждом углу, то фоном, энергетически, это будет ощущаться на всех уровнях. Все эти процессы изменений, вне политики и власти, — как неизбежная смена времен года — просто наступят и просто сделают свое дело: сменят границы (как внешние, так и внутренние, как геополитические, так и личностные), изменят форматы и содержание власти, перекроят финансовые основы экономики, — предсказывает астролог.
Планета Сатурн также сменит свой знак в марте: 7 марта она перейдет из Водолея в Рыб, где пробудет до 2026 года. Астролог Наталья Лучникова объясняет явление временем расцвета всего аномального:
— От мистицизма до голографических сцен в небе, от обсуждаемых тем инопланетного до запугивания непознанным, внеземным, а потому опасным. Время, когда не стоит удивляться странным, внезапным, необъяснимым болезням, затянувшимся процессам, непонятным состояниям. Они будут выныривать внезапно и так же вдруг исчезать.
Апрель
Пора начинать трансформацию. Будьте аккуратны: Наталья Лучникова предупреждает, что в этом месяце вразнос пойдут привычные ценности, смыслы, опоры и ориентиры.
— Это всё ломается с такой легкостью, как будто уже есть замены. Какое-то время придется пожить в дезориентации, чтобы прочувствовать и выбрать свое, а точнее — то новое, что им станет, — говорит астролог и добавляет, что причиной тому коридор затмений (время, когда обостряются все видимые и невидимые опасности), который начнется 20 апреля и продлится до 5 мая.
Первая неделя апреля обнажит подозрительность и недоверие к мировым процессам, включится внутренний навигатор, но он не про выбор направления, он про устойчивость в моменте, потому что вопрос сохранения внутренней целостности станет главным.
— Разное инопланетное, экстрасенсорное, телепатическое окутает тайнами и мистикой на фоне слома прежних парадигм в сфере еды, финансов и материального имущества, — продолжает прогноз астролог.
С 23 апреля и до середины июня на арену выходят планеты, которым архиважно навязать свое мнение, причем не просто в формате диктатора, а еще и с разворачиванием пропаганды, с навязчивым, маниакальным желанием власти. Астролог предупреждает, что борьба за власть в самом ее неприглядном виде будет проигрываться на фоне слома старых систем и отсутствия возможностей договариваться.
— Как при конфликте отцов и детей, когда одни, как бы ни старались, не поймут других, несмотря на родственную близость, — уточняет Наталья Лучникова.
Май
На последний весенний месяц нам уготовано разбираться с последствиями апрельских событий и перемен.
— Пропаганда, развернутая апрельскими конфигурациями, усилится агрессией. Жесткое скручивание продолжится, накаляя внутренние страсти, которые будут искать себе выход, но за недостатком ресурсов будет фрагментарно выплескиваться конфликтами, — говорит астролог.
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