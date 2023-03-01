Борьба за власть в неприглядном виде: чего нам ждать от весны-2023 — пугающий астрологический прогноз

В марте 2023 году планета Плутон, ответственная за трансформацию, сменит знак, в котором находилась пятнадцать лет: 23-го числа Плутон перейдет из Козерога в Водолея и пробудет там до 11 июня, а потом снова вернется в Козерога, но уже в следующем году — 21 января 2024-го.

— Смена знаков означает кардинальные процессы трансформации в экономике и во власти, и даже если про них не будут кричать на каждом углу, то фоном, энергетически, это будет ощущаться на всех уровнях. Все эти процессы изменений, вне политики и власти, — как неизбежная смена времен года — просто наступят и просто сделают свое дело: сменят границы (как внешние, так и внутренние, как геополитические, так и личностные), изменят форматы и содержание власти, перекроят финансовые основы экономики, — предсказывает астролог.