Прогноз от Кикиморы и Дорогорушителя: какое лето ждать, если верить приметам

В народе считают, что погода в этот день предсказывает погоду на Пасху — в этом году ее отмечают 19 апреля. Если 9 марта выпадет много снега, то пасхальное воскресенье будет холодным. Если же день выдастся теплым, то и в праздник стоит ждать теплой и сухой погоды.

9 марта, согласно прогнозу, в Новосибирске ожидается дневная температура в -5 градусов, а снегопада ждать не стоит.



10 марта — день Тараса Кумашника

Если в этот день выпадает снег, то неделя перед Пасхой может быть дождливой и холодной. По прогнозу, осадки 10 марта не ожидаются.



11 марта — день Порфирия Позднего

Метель в этот день говорит о том, что снег скоро растает, а лето будет прохладным. При этом снегопад обещает дождливое лето.

Смотрим на прогноз: если примета верная, то лето будет сухим, потому что снега не ожидается.

