Прогноз от Кикиморы и Дорогорушителя: какое лето ждать, если верить приметам

Прогнозировать погоду дольше чем на пару дней — дело неблагодарное. Из-за постоянного движения воздушных масс трудно предугадать, жара или холод ждет вас на следующей неделе, ясное солнце или проливные дожди. Но людям всё равно интересно, что будет впереди. Поэтому мы решили изучить погодные приметы марта, которые, по поверьям, могут предсказать погоду на следующие месяцы и предварительный прогноз на месяц. А стоит ли рассчитывать на теплое лето и богатый урожай, решать вам.
Прогноз синоптиков
В Западно-Сибирском УГМС уже подготовили предварительный прогноз погоды на март в Новосибирской области. По данным синоптиков, среднесуточная температура продержится на уровне нормы, то есть от -8 до -5 градусов. На юго-востоке региона — на 1 градус выше. В первые 10 дней марта температура ночью повысится с
С 11 по 20 марта возможно ночное похолодание до
— Количество осадков предполагается больше нормы, по западу и востоку области — около нормы, то есть от 11 до 27 миллиметров. Ожидаем снег различной интенсивности в большинстве дней первой и третьей декад. В первой мы повышаем температуру до оттепели, осадки могут быть небольшие. В третью, раз идет на повышение, предполагается мокрый снег, — рассказала Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.
Приметы погоды
Мы изучили погодные приметы для каждого дня марта. Смотрим, какой погоды ждать по прогнозу «Яндекса» и о чем это может предупреждать.
1 марта — день Маремьяны-кикиморы
По народным поверьям, если в этот день опустился густой туман, то летом стоит ждать ненастной погоды. Если день будет теплым, скоро на смену ему придет похолодание. Сильный ветер ночью первого марта предвещает сильные осадки и потепление.
Согласно прогнозу «Яндекс.Погоды», в Новосибирске днем ожидается -9 градусов и облачность.
2 марта — день Феодора Тирона
Снегопад в этот день предвещает дожди в апреле, а туман предупреждает о холодном мае. Как раз в этот день возможен снегопад.
3 марта — день Овсянки
Волнистые облака на небе предвещают оттепель, бледная Луна — сильный снегопад, туман — сырое лето.
4 марта — Архипов день
Снегопад может предупреждать о том, что трава вырастет поздно, а солнечный день предвещает хороший урожай.
Согласно прогнозу, 4 марта ожидается снег, день будет пасмурным.
5 марта — день Льва Катанского
Мокрый снег в этот день предвещает скорую оттепель и половодье. Снегопад предупреждает о том, что год будет неурожайным.
К счастью для садоводов, 5 марта прогноз обещает погоду без осадков.
6 марта — Тимофей-Весновей
Если 6 марта снегопад и метель, через несколько дней придет потепление. Возвращение ласточек в этот день тоже предвещает теплые дни.
«Яндекс.Погода» прогнозирует отсутствие осадков в этот день (ласточек не прогнозирует).
7 марта — день Маврикия
Туман предвещает дождливое лето, снег и метель — холода в ближайшие дни. По прогнозу снегопада в этот день не будет.
8 марта — Поликарп
Туманный день — дождливое лето.
9 марта — Иванов день
В народе считают, что погода в этот день предсказывает погоду на Пасху — в этом году ее отмечают 19 апреля. Если 9 марта выпадет много снега, то пасхальное воскресенье будет холодным. Если же день выдастся теплым, то и в праздник стоит ждать теплой и сухой погоды.
9 марта, согласно прогнозу, в Новосибирске ожидается дневная температура в -5 градусов, а снегопада ждать не стоит.
10 марта — день Тараса Кумашника
Если в этот день выпадает снег, то неделя перед Пасхой может быть дождливой и холодной. По прогнозу, осадки 10 марта не ожидаются.
11 марта — день Порфирия Позднего
Метель в этот день говорит о том, что снег скоро растает, а лето будет прохладным. При этом снегопад обещает дождливое лето.
Смотрим на прогноз: если примета верная, то лето будет сухим, потому что снега не ожидается.
12 марта — день Прокопа-дорогорушителя
По приметам, в этот день начинает усиленно таять снег, а значит, следует ждать бездорожья. Проверим (хотя с бездорожьем у нас всё в порядке и без примет).
13 марта — день Василия Капельника
Солнечный день 13 марта предвещает плодородный год. Хотя в городе и ожидается относительное тепло с температурой в -1 градус, небо будет затянуто тучами.
14 марта — день Евдокии
Метель 14 марта может предупреждать о том, что год будет холодным. Снегопад в этот день — к большому урожаю грибов осенью. И это хорошая новость для грибников, потому что 14 марта возможны осадки в виде снега.
15 марта — день Федота-ветроноса
Если целый день идет снег, то потепление начнется нескоро. 15 марта действительно возможен снегопад, но неясно, как долго он продлится.
16 марта — Евтропиев день
Сильный гром обещает скорое потепление. Стоит ли на такое рассчитывать в Сибири — отдельный вопрос.
17 марта — день Кикиморы
Ясная и теплая погода предвещает большой урожай ягод летом. Ожидается, что температура в этот день составит -2 градуса — довольно тепло для марта.
18 марта — день Конона-градаря
Ясная погода — летом не будет града.
По прогнозу «Яндекс.Погоды», в городе ожидается снегопад и слабый мороз в -1 градус (увы).
19 марта — Константинов день
Морозная погода в этот день — примета теплого и засушливого лета. При этом если утром 19 марта ударит мороз, то, согласно поверью, холода продлятся еще 40 дней. Но в этот день сильных холодов не ожидается: температура днем составит около -3 градусов.
20 марта — день Павла Капельника
Считается, что капель в этот день предупреждает о том, что год будет плодородным. «Яндекс.Погода» прогнозирует -2 градуса днем, так что всё возможно.
21 марта — весеннее равноденствие
Этот день — начало астрономической весны. По приметам, туман в равноденствие предвещает заморозки. А сильный ветер ночью, наоборот, может предупреждать о скором потеплении.
22 марта — Жаворонки
Теплый ветер в этот день, по народному опыту, предупреждает о ненастной погоде летом.
23 марта — Василисин день
Густой туман предупреждает о дождливом лете, треск деревьев — о сухой весне.
24 марта — Евфимия
Если в этот день холода начнут спадать, лето обещает быть теплым. В Новосибирске ожидается относительно теплая погода, температура составит +1 градус. Также возможен дождь.
25 марта — день Феофана
Если лед на водоемах тонет, но еще не тает, то год будет неурожайным. Если на деревьях появляется иней, то в июне будет много дождей.
26 марта — день Никифора
Туманы предвещают ненастное лето, северный ветер — прохладную весну.
27 марта — Фёдор-скотник
Если день выдался морозным, то холода, согласно приметам, продержатся еще около недели. Появление тумана может предупреждать о ненастном лете.
По прогнозу, температура будет держаться на уровне 0 градусов.
28 марта — день Никандра
Яркий закат вечером может послужить предупреждением о том, что в ближайшие несколько дней будет лить дождь.
29 марта — Саввин день
Если в этот день быстро тает снег и текут ручьи, то летом будут обильные дожди.
30 марта — Алексей Тёплый
Теплая погода в этот день предвещает урожайный год. Прогноз как раз обещает тепло в +2 градуса.
31 марта — Кириллов день
Если к этому дню появились первые цветы мать-и-мачехи, то начало апреля в этом году будет теплым.
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