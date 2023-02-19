Когда сажать огурцы, а когда — картошку: лунный календарь садовода на весну 2023 года

Свои благоприятные дни есть для посева, посадки и пересадки цветов. В марте это 1-е, 7-е, 9-е и 27-е числа — для всех цветов: однолетних, двулетних и многолетников, комнатных, луковичных и клубневых.



А еще весна — лучшее время для борьбы с паразитами. Проверенный способ в случае с вредителями, зимующими на растениях (тля, галлицы, щитовки, почковая моль, пилильщик), — поливать кусты кипятком или горячей водой. После такого приема у спящих паразитов, их яиц и коконов, а также у споров мучнистой росы и других грибковых болезней просто не останется шанса на выживание.

