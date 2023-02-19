Когда сажать огурцы, а когда — картошку: лунный календарь садовода на весну 2023 года

В деле подготовки к новому садово-огородному сезону все средства хороши. А одно из главных — лунный календарь. По нему садоводы и огородники уже в марте (а кто-то и раньше) сверяют свои планы на ближайшие несколько месяцев и выбирают, когда лучше сажать цветы для сада, когда самое время для овощей, а в какие дни лучше вообще не притрагиваться к посадкам. На каждый из этих вопросов у нас есть ответы.
Благоприятные дни для посева, посадки и пересадки в марте 2023-го
Март — самый подходящий месяц для посевов. На улице еще прохладно, в полях лежит снег, световой день не может похвастаться подходящей продолжительностью. Так что берем семена и приступаем к посадкам. Предварительно заглянув в лунный календарь — чтобы вычислить неблагоприятные дни, в которые лучше даже не задумываться о садовых работах, и те, что позволят нам получить лучшие всходы. Определить их помогут знаки зодиака и положение Луны.
Неплодородными знаками считаются Водолей, Овен, Лев. Стрелец с Близнецами — малопродуктивные знаки. Дева, Весы, Козерог — знаки средней плодородности. А вот плодородные знаки — Рыбы, Телец, Рак. Кроме того, нужно учитывать, что работать с растениями не рекомендуется в новолуние и в полнолуние. Отсюда и получается список дней, когда весной 2023-го любые работы с землей противопоказаны. В марте такой день всего один — 18-е число. А вот благоприятных для посадок дней значительно больше.
Свои благоприятные дни есть для посева, посадки и пересадки цветов. В марте это 1-е, 7-е, 9-е и 27-е числа — для всех цветов: однолетних, двулетних и многолетников, комнатных, луковичных и клубневых.
А еще весна — лучшее время для борьбы с паразитами. Проверенный способ в случае с вредителями, зимующими на растениях (тля, галлицы, щитовки, почковая моль, пилильщик), — поливать кусты кипятком или горячей водой. После такого приема у спящих паразитов, их яиц и коконов, а также у споров мучнистой росы и других грибковых болезней просто не останется шанса на выживание.
Горячей водой кусты обрабатывают, когда снег вокруг них уже сошел, но почки еще не распустились. Обрабатывают именно весной, а не осенью. Осенью горячая вода не достигнет своей цели. Например, почковые клещи к осени накрываются плотной коркой, а значит, горячая вода им не страшна.
Кипятком кусты поливают в сухую безветренную погоду, равномерно и тщательно обливая ветви черной и красной смородины, крыжовника, малины и других ягодных культур. Количество воды для обработки греют из расчета: одна лейка на один большой куст. Температура горячей воды:
Когда заниматься посадками в апреле 2023-го
В апреле лунный календарь не советует заниматься садово-огородными работами уже в три даты: это 15-е, 19-е и 20-е числа. В эти дни лучше совсем ни к чему не прикасаться. Впереди у вас полгода активности, еще успеете наработаться.
Для посева, посадки и пересадки цветов в апреле 2023 года наберется в сумме целая неделя: 3-е, 4-е, 5-е, 7-е, 23-е, 24-е и 30-е числа.
В этом месяце за окном довольно тепло, снега нет, а световой день гораздо длиннее. Можно позволить себе почаще выбираться на участок — там тоже есть чем заняться.
Лунный посевной календарь на май 2023 года
В мае в России много праздников и выходных — пользуйтесь этим, чтобы окончательно подготовиться к садово-огородному сезону. Кто-то на Первомай уже рыхлит грядки и (если в прогнозе нет заморозков) начинает высаживать растения, а кто-то еще занимается рассадой. В мае есть возможность и для того, и для другого.
Самыми благоприятными в мае 2023 года считаются два дня — 23-е и 24-е числа. Еще шестнадцать дней значатся как просто благоприятные.
Нейтральные дни в мае 2023 года — 6-е, 8-е, 13-е, 15-е, 16-е, 17-е, 18-е, 20-е, 21-е и 27-е числа. В это время в целом не важно, чем вы занимаетесь — огородом, садом, посадками или чем-то еще.
А вот на три дня — 12, 19 и 26 мая — о рассаде, лопатах и всем остальном лучше забыть. Эти даты лунный календарь в 2023 году называет неблагоприятными для любых садоводческих и огородных работ.