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Разрешали порулить: двум новосибирцам запретили предлагать свой самолет туристам в Бурятии и на Байкале

У нарушителей, в частности, не было сертификатов летной годности

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Сибирякам запретили возить пассажиров на воздушном судне

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В Республике Бурятия двое жителей Новосибирска попались на неправомерной эксплуатации самолета. Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, сибиряки предлагали людям полеты на воздушном судне Як-18ТГО, которое не предназначено для перевозки пассажиров.

— На самолете осуществлялись полеты в районе поселка Аршан Республики Бурятия, также предлагались ознакомительные полеты на Байкале, — сообщили в ведомстве. — В сети Интернет размещалась информация с предложением возможности самостоятельного управления воздушным судном.

При этом, по данным ведомства, самолет эксплуатировался без согласования полета с соответствующим органом, а также без действующего сертификата летной годности, что «создавало реальную угрозу безопасности полетов».

В результате Железнодорожный районный суд Новосибирска по иску транспортного прокурора запретил новосибирцам эксплуатировать самолет до получения документов. Кроме того, сибирякам запретили возить на воздушном судне пассажиров.

— Решение суда в законную силу не вступило, — сообщили в ведомстве.

20 января стало известно о том, что суд запретил работу подъемника на горнолыжном курорте Шерегеш. Незарегистрированная канатная дорога несколько лет работала с нарушениями, опасными для жизни и здоровья туристов.

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