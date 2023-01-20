Разрешали порулить: двум новосибирцам запретили предлагать свой самолет туристам в Бурятии и на Байкале

В Республике Бурятия двое жителей Новосибирска попались на неправомерной эксплуатации самолета. Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, сибиряки предлагали людям полеты на воздушном судне
— На самолете осуществлялись полеты в районе поселка Аршан Республики Бурятия, также предлагались ознакомительные полеты на Байкале, — сообщили в ведомстве. — В сети Интернет размещалась информация с предложением возможности самостоятельного управления воздушным судном.
При этом, по данным ведомства, самолет эксплуатировался без согласования полета с соответствующим органом, а также без действующего сертификата летной годности, что «создавало реальную угрозу безопасности полетов».
В результате Железнодорожный районный суд Новосибирска по иску транспортного прокурора запретил новосибирцам эксплуатировать самолет до получения документов. Кроме того, сибирякам запретили возить на воздушном судне пассажиров.
— Решение суда в законную силу не вступило, — сообщили в ведомстве.
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