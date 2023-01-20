Суд приостановил работу нелегальной канатной дороги в Шерегеше

Сегодня судья рассмотрел материалы административного дела Ростехнадзора в отношении ООО «Канатные дороги Шерегеша», которое, по заявлению ведомства, несколько лет назад нелегально установило подъемник Gesh Fly в секторе А кузбасского курорта. В ходе внеплановой проверки в работе объекта сотрудники ведомства установили нарушения, которые угрожали жизни и здоровью туристов. В частности, канатная дорога не проходила техническое освидетельствование, владельцами не была создана служба ремонта, обслуживания и эвакуации людей при ЧП.