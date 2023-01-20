Суд приостановил работу нелегальной канатной дороги в Шерегеше

Таштагольский городской суд запретил работу подъемника на кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш после проверки Ростехнадзора, передает NGS42.RU. Незарегистрированная канатная дорога несколько лет работала с нарушениями, опасными для жизни и здоровья туристов, сообщила в пятницу,
Сегодня судья рассмотрел материалы административного дела Ростехнадзора в отношении ООО «Канатные дороги Шерегеша», которое, по заявлению ведомства, несколько лет назад нелегально установило подъемник Gesh Fly в секторе А кузбасского курорта. В ходе внеплановой проверки в работе объекта сотрудники ведомства установили нарушения, которые угрожали жизни и здоровью туристов. В частности, канатная дорога не проходила техническое освидетельствование, владельцами не была создана служба ремонта, обслуживания и эвакуации людей при ЧП.
Как сообщила пресс-служба, суд Таштагола поддержал иск надзорного органа и приостановил работу канатки сроком на 90 дней. Уточняется, что компания «Канатные дороги Шерегеша» нарушила административный закон, эксплуатируя конструкцию.
О нарушениях, найденных при работе подъемника, стало известно
Вместе с тем, по словам туристов местного курорта и данных с онлайн-камер, установленных на территории курорта, объект продолжал работать и после проверки. В частности, туристы сообщали о работе канатной дороги еще накануне,
Отметим, по информации с сайта дирекции Шерегеша, Gesh Fly входит в программу лояльности для жителей Кемеровской области. Редакция NGS42.RU направила запрос в администрацию правительства Кузбасса, чтобы уточнить, будет ли исключен опасный объект из программы лояльности после выявленных нарушений.
Ранее в Шерегеше снегом завалило туристов, которые отправились в поход. Его участники на видео записали, как они раскапывали путь к свету.