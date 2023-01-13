В Шерегеше туристов завалило в пещере — видео из снежного плена

В горнолыжном курорте Шерегеш снегом завалило туристов, которые отправились в поход. Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, путешественники остановились переночевать в пещере рядом с горой Верблюд, а к утру выход засыпало снегом. Участники похода на видео записали, как они раскапывали пусть к свету.
Журналист НГС обратился в пресс-службу МЧС по Кемеровской области за комментарием по инциденту. Как пояснили в ведомстве, туристы не обращались в службу за помощью. В МЧС посоветовали за более подробной информацией обратиться в ГКУ «Агентство по защите населения и территории Кузбасса».
— Обращений в нашу организацию не было. Как мне известно, туристы сами выбрались из снежного плена. Сколько именно было человек в группе, неизвестно, так как они не зарегистрировались, — пояснили в пресс-службе агентства.
Ранее турист из Новосибирской области погиб под лавиной на склоне горы в Поднебесных зубьях в Кемеровской области. Известно, что новосибирец с другом катались на снегоходах по необорудованному заснеженному склону. Во время схода лавины снегом завалило 48-летнего мужчину. Пострадавшего вытащили из-под снега, но спасти его не удалось.