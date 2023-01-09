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Новосибирский турист погиб под лавиной в Кемеровской области

Мужчина вместе с другом катался на снегоходах

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Мужчину из-под снега достали спасатели

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Турист из Новосибирской области погиб под лавиной на склоне горы в Поднебесных зубьях в Кемеровской области. Информацию об этом НГС подтвердили в пресс-службе регионального МЧС.

Известно, что новосибирец с другом катались на снегоходах по необорудованному заснеженному склону. Во время схода лавины снегом завалило 48-летнего мужчину. Пострадавшего вытащили из-под снега, но спасти его не удалось. Сибиряк умер от полученных травм.

Тело транспортировали до станции Лужба, затем сопроводили до станции Междуреченск и передали сотрудникам полиции.

Ранее на кузбасском горнолыжном курорте «Танай» разбился турист из Новосибирска.

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