Новосибирский турист погиб под лавиной в Кемеровской области

Турист из Новосибирской области погиб под лавиной на склоне горы в Поднебесных зубьях в Кемеровской области. Информацию об этом НГС подтвердили в пресс-службе регионального МЧС.
Известно, что новосибирец с другом катались на снегоходах по необорудованному заснеженному склону. Во время схода лавины снегом завалило
Тело транспортировали до станции Лужба, затем сопроводили до станции Междуреченск и передали сотрудникам полиции.
Ранее на кузбасском горнолыжном курорте «Танай» разбился турист из Новосибирска.