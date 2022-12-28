Разбившийся на Танае турист оказался новосибирцем — что о нем известно

Кемеровское издание пообщалось с супругой погибшего Алёной (просила не указывать фамилию ее и мужа). По ее словам, он имел большой опыт в катании и не являлся новичком, как ранее утверждали представители курорта.

Как уточнила жена Михаила, он катался на горных лыжах не первый год и уверенно чувствовал себя на трассах любого уровня сложности. По ее информации, 17 декабря мужчина получил смертельные травмы после того, как вынужденно изменил траекторию движения, чтобы избежать столкновения с несовершеннолетним.