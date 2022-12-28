Разбившийся на Танае турист оказался новосибирцем — что о нем известно

Турист Михаил, разбившийся 17 декабря на кузбасском горнолыжном курорте «Танай», оказался новосибирцем. Ранее об инциденте рассказывали наши коллеги из кемеровского NGS42.RU.
Кемеровское издание пообщалось с супругой погибшего Алёной (просила не указывать фамилию ее и мужа). По ее словам, он имел большой опыт в катании и не являлся новичком, как ранее утверждали представители курорта.
Как уточнила жена Михаила, он катался на горных лыжах не первый год и уверенно чувствовал себя на трассах любого уровня сложности. По ее информации, 17 декабря мужчина получил смертельные травмы после того, как вынужденно изменил траекторию движения, чтобы избежать столкновения с несовершеннолетним.
— Мы с мужем — из Новосибирской области. В середине декабря мой супруг Михаил со своим другом Александром поехал в Танай, чтобы отдохнуть, покататься на горных лыжах, — рассказала NGS42.RU Алёна. — На Танае он был впервые, а вообще, горнолыжным спортом на любительском уровне увлекался долгое время, поэтому имел соответствующий опыт и катался достаточно хорошо.17 декабря Михаил и его друг Александр около четырех часов катались на разных трассах, и всё было нормально. Потом они пообедали и вновь вернулись на гору. Во время одного из спусков по «красной» (сложной) трассе мой супруг заметил перед собой ребенка и резко свернул, чтобы избежать столкновения с ним. В результате Михаил столкнулся со снежной пушкой, которая стояла на краю трассы. Там не было ограждений, а все массивные металлические конструкции пушки были покрыты только небольшими и тонкими матами, которые не могли защитить человека от последствий такого удара. Из-за этого муж получил смертельные травмы.
Супруга разбившегося мужчины добавила, что момент его ухода от столкновения с несовершеннолетним четко видел отец ребенка. Он выразил готовность подтвердить это, в том числе следствию и суду, отметила Алёна.
По сведениям жены Михаила, по факту смерти ее мужа правоохранительные органы проводят расследование. О том, кто именно может быть виновен в его гибели, супруге пока не говорят, также неизвестно, по какой статье УК ведется расследование. По одной из версий, это может быть оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека (ч. 2 ст. 238 УК, максимальное наказание — шесть лет лишения свободы).
Официально в правоохранительных органах смертельное происшествие в Танае до сих пор не комментировали. По сведениям источника NGS42.RU, следователи выясняют детали случившегося в рамках доследственной проверки. По ее итогам решится, будет ли возбуждено уголовное дело и какая статья УК может лечь в основу обвинения.
Михаил ранее работал в сфере автомобильного бизнеса. С супругой они были вместе уже около
На днях Михаила похоронили в Новосибирской области. Жена погибшего осталась одна с семилетним сыном.
Супруга погибшего сообщила корреспонденту NGS42.RU, что будет добиваться привлечения виновных лиц к ответственности и компенсации от горнолыжного курорта. Она указала, что вскоре после инцидента представители курорта звонили ей, чтобы уточнить информацию насчет передачи вещей мужа. После этого от Таная никто на связь с женщиной не выходил и какую-либо помощь не предлагал.
Напомним, о гибели туриста на Танае NGS42.RU через несколько дней после происшествия сообщил осведомленный источник. Представитель курорта заявил, что разбившийся впервые встал на горные лыжи и сразу поехал по сложной трассе, предназначенной для опытных лыжников, из-за чего и врезался в снежную пушку. При этом пушка, по оценке сотрудника курорта, была оборудована защитными приспособлениями надлежащим образом.
По данным сервиса «Контур.Фокус», учредителями ООО «Санаторий Танай» выступают АО ХК «СДС» (с долей 71,6%) и АО «Ресурс» (28,4%), при этом конечными владельцами являются экс-глава СДС Михаил Федяев (68,05%), то же АО «Ресурс» (28,37%) и Светлана Рыбальченко (3,58%). По итогам 2021 года общество «Санаторий Танай» отчиталось о выручке 193,4 миллиона рублей и чистом убытке 143,3 миллиона.
В январе 2020 года на кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш смертельную травму при спуске с горы получил