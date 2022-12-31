«Моего парня не пустила праздновать жена»: 5 историй людей, которые встречали Новый год в одиночестве

Принято считать, что Новый год — семейный праздник, который необходимо встречать исключительно в кругу родных и близких. Немало и тех, кто предпочитает провести новогоднюю ночь в шумной веселой компании друзей с тонной конфетти и рекой шампанского. И лишь немногие добровольно проводят эту волшебную ночь в одиночестве. Мы нашли людей, которые уже встречали Новый год по такому сценарию. Они рассказали, как не грустить в новогоднюю ночь, если ты один.
Ольга, 32 года, сотрудник банка
— История произошла в 2012 году — я тогда строила романтические планы на новогоднюю ночь. К празднику выяснилось, что моего романтичного визави не пустила отмечать Новый год его жена, и 31 декабря я узнала, что я — любовница. Все мои друзья разъехались, и, махнув на всё рукой, я купила билет на Новый год в клуб. Депозит плюс шампанское сделали из меня очень веселую юную деву — депозитную карту я благополучно потеряла, пока плясала, а за утерю — штраф, который платить мне не улыбалось. Я решила отфлиртовать карточку у какого-то парня, наобещав ему волшебную новогоднюю ночь. Заказала коктейль и щедро оставила чаевые бармену — как раз всё, что оставалось на депозитном счете, а домой я не пошла, а побежала — благо, жила в центре и бежать было недолго.
Юлия, 36 лет, индивидуальный предприниматель
— Я сама захотела отмечать Новый год одна, и не скажу, что это меня расстроило, но и не особо порадовало — приняла как данность. Настроения не было, потому что я умудрилась отравиться накануне и весь день не очень хорошо себя чувствовала, к празднику не готовилась. К вечеру мне уже было намного лучше, но желания отмечать у меня не возникло. Я поужинала в 11 вечера, включила фильм «Один дома» и в час ночи уже спала. Моя семья — это уже довольно взрослая дочь, которая захотела отмечать Новый год в кругу друзей, и мамуля — она также отправилась в ресторан с друзьями. Но так как для меня Новый год — это всё же семейный и домашний праздник, то я решила остаться дома.
Плакать под бой курантов — это плохая идея, я верю в то, что как новый год встретишь, так его и проведешь. Я ни в коем случае не хочу повторять такой праздник, потому что год я, по сути, так и провела, ощущая себя очень одинокой. Даже в окружении людей это ощущение меня не покидает. Сейчас я сделала выводы, что нужно более серьезно относиться к этому празднику.
Кристина Кулик, 30 лет, сомелье
— Пока я жила в родном городе, Новый год отмечала то с родителями, то с друзьями, но три года назад я переехала в Севастополь по работе. Привычный сценарий празднования Нового года изменился. В позапрошлом году 31 декабря я работала до 20:00, а потом пошла домой. Я шла по городу, в котором не было снега, было забавно, но, к сожалению, — это был обычный день. Проходя через парк, покачалась на качелях, медленно пришла в пустую квартиру. Новогоднего настроения не было, да и сейчас нет. Я не понимаю, откуда оно берется у жителей юга, когда за окном всё зелено. Ближе к полуночи я поужинала праздничным ужином, домашними новогодними блюдами, открыла мини-бутылочку игристого и легла спать. Без курантов, просто увидела, как на телефоне часы отсчитали начало новых суток. Вместо курантов несколько раз на повторе была песня Jane Air — «Новый год одна». Раньше она никогда не была для меня актуальной, но всё приходит.
Первого января был выходной день, я испекла маленький «Наполеон», отдохнула, а уже второго вышла на работу. В прошлом году я не знала достаточно хорошо кого-то в чужом городе, чтобы отмечать семейный праздник с ними, а в прошлом году у меня не было времени на праздник: и 31 декабря, и 1 января я работала.
Сергей, 42 года, директор юридической компании
— В 2004 году я работал следователем в управлении Госнаркоконтроля. Меня, как самого молодого, поставили дежурить 31 декабря, с 07:00 утра 31 декабря до 07:00 утра 1 января. На тот момент я был холост, а Новый год — праздник семейный, в таком возрасте это вообще не страшно, но сейчас мне бы так не хотелось. Было очевидно, что в новогоднюю ночь оперативники не будут проводить оперативно-разыскные мероприятия и кого-то намеренно задерживать, это можно сделать и позже, но всегда есть вероятность, что кого-нибудь задержат с наркотиками, поэтому кто-то должен дежурить.
Плюсом было то, что дежурить можно на телефоне, поэтому я поехал к брату, который встречал Новый год в гостях, и один сидел у него дома. Выпил бокал шампанского в 00:00 и лег спать. Я не расстроился. За ноябрь и декабрь я имел всего два выходных дня, поэтому тишина и покой мне были в радость. Купил что хотел, поел, попил и спать лег, выспался наконец-то. Ночь прошла без происшествий, и утром я уехал в райцентр к родителям, где и отметил Новый год, а вообще я встречал Новый год на работе четыре раза.
Марина Юрганова, 33 года
— Так получилось, что 2009-й Новый год я встречала одна с полугодовалым сыном. Родители далеко, я осталась без мужа — его тогда забрали в армию, а все знакомые сидели за столом со своими родными, мне было грустно. Послушала Путина, съела салатик и легла спать. А еще был случай, 2017 год я встречала в роддоме — младший сын родился 29 декабря. Тоже было грустно от того, что не могу быть рядом с мужем и старшим сыном, но уже не так, как в
Традиции в праздновании Нового года заложены с детства, несмотря на то, что у отчима настроение всегда было поганым именно в новогоднюю ночь — не знаю, почему так случалось из года в год, может, у него нехорошие какие-то воспоминания были связаны с этим праздником. Мама всегда накрывала на стол и устраивала нам с братом праздник, даже когда мы учились уже в старших классах, утром 1 января нас ждал подарочек под елкой. Говоря о новогоднем настроении, если честно, уже нет такого предвкушения, как в детстве. Сейчас я по максимуму устраиваю праздники своим детям. Делаю домой красивые поделки, ставлю елочку, вешаю гирлянды, чтобы у моих детей было представление о праздновании этого праздника, чтобы когда у них будут свои семьи, они тоже устраивали своим детям праздники.
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