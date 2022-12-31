«Моего парня не пустила праздновать жена»: 5 историй людей, которые встречали Новый год в одиночестве

— Пока я жила в родном городе, Новый год отмечала то с родителями, то с друзьями, но три года назад я переехала в Севастополь по работе. Привычный сценарий празднования Нового года изменился. В позапрошлом году 31 декабря я работала до 20:00, а потом пошла домой. Я шла по городу, в котором не было снега, было забавно, но, к сожалению, — это был обычный день. Проходя через парк, покачалась на качелях, медленно пришла в пустую квартиру. Новогоднего настроения не было, да и сейчас нет. Я не понимаю, откуда оно берется у жителей юга, когда за окном всё зелено. Ближе к полуночи я поужинала праздничным ужином, домашними новогодними блюдами, открыла мини-бутылочку игристого и легла спать. Без курантов, просто увидела, как на телефоне часы отсчитали начало новых суток. Вместо курантов несколько раз на повторе была песня Jane Air — «Новый год одна». Раньше она никогда не была для меня актуальной, но всё приходит.