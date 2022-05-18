6-летний певец из Новосибирска выиграл у Ольги Бузовой и Михаила Галустяна в шоу на «Пятнице»

Во вторник, 17 мая, на «Пятнице» вышел эпизод программы «Вундеркинды» с 6-летним жителем Новосибирска Львом Соловьевым. В эфире он спел перед Михаилом Галустяном и Ольгой Бузовой.



По правилам шоу есть две команды: звезд и вундеркиндов. Команда звезд должна угадать, какими талантами обладает каждый ребенок в студии. Если звезды не угадывают, то команда детей получает деньги.

