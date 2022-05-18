6-летний певец из Новосибирска выиграл у Ольги Бузовой и Михаила Галустяна в шоу на «Пятнице»
Лев Соловьев продемонстрировал свой талант на шоу «Вундеркинды»
Во вторник, 17 мая, на «Пятнице» вышел эпизод программы «Вундеркинды» с 6-летним жителем Новосибирска Львом Соловьевым. В эфире он спел перед Михаилом Галустяном и Ольгой Бузовой.
По правилам шоу есть две команды: звезд и вундеркиндов. Команда звезд должна угадать, какими талантами обладает каждый ребенок в студии. Если звезды не угадывают, то команда детей получает деньги.
Михаил Галустян и Ольга Бузова предположили, что Лев озвучивает мультики, но мальчик представился как «самый молодой певец в мире». Как сообщили в пресс-службе «Пятницы», Лев является мировым рекордсменом. На шоу он спел авторскую песню.
Как рассказала НГС мама Льва Яна Соловьева, съемки программы проходили в павильонах Мосфильма.
— Согласно условиям шоу, до выхода «Вундеркиндов» в эфир об участии в нем нельзя было рассказывать в СМИ. На запись программы ездили в марте, впечатления от участия в проекте остались самые положительные. Команда проекта невероятно профессиональная, очень дружная, внимательная, отношение к детям чуткое, — поделилась мама Льва.
Как уточнила Яна, Лев выступает под сценическим именем Leo Solovyev. Он официальный мировой рекордсмен, так как его авторские песни есть на iTunes, Apple Music, Spotify, Amazon music, Tik Tok, Youtube music, Yandex, Shazam всего в 6 лет. В феврале 2022 года у Льва вышла песня «Ради мечты». Трек занял первое место из 100 на главном детском радио страны «Детское радио».
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