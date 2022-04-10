Где эти мальчишки и девчонки: чем занимаются и как выглядят сейчас звезды «Ералаша» — смотрим фото

Киножурнал «Ералаш» для многих стал хорошим стартом. Мальчишки и девчонки, снимавшиеся в нем, уже давно выросли. Некоторые, например, добились успеха на эстраде: певица Глюкоза, Юлия Волкова из группы «Тату», Сергей Лазарев, Влад Топалов. А как сложились судьбы других ребят? Рассказывают наши коллеги из Wday.ru.
Павел Степанов
Где мы его видели? Серия «Прощай, Вася!» Семья хулигана Васи (Павел Степанов) получила квартиру в другом районе, и в школе ему устраивают торжественные проводы. В их разгар в класс заходит новый ученик, который, судя по виду, является еще большим хулиганом, чем Вася. Тот говорит одноклассникам: «Ну, ребята, теперь держитесь!»
Где он теперь? Павел окончил политехнический институт. Сейчас работает в гостинице мастером по ремонту и обслуживанию радиотехники. Но съемки не бросил, играет и в кино, и в «Ералаше», считается главным долгожителем киножурнала. По словам Степанова, его до сих пор узнают на улице и обычно бросают в след: «О, "Прощай, Вася" идет!»
У Павла растет дочь Дарья. Ее тоже приглашали на кастинги, но каждый раз режиссеры не скрывали своего разочарования: «Ждали рыжеволосую веснушчатую девчонку-сорванца, а вы привели нам какую-то фею или девочку-отличницу».
Анфиса Черных
Где мы ее видели? Серия «Красота!» Девочка (Анфиса Черных) помогает подруге создать новый имидж, делает ей прическу и макияж. В это время в квартире тайно орудует пробравшийся через окно вор. Увидев получившуюся «красоту», он падает в обморок.
Где она теперь? В 2013 году на экраны вышел фильм «Географ глобус пропил», в котором Анфиса сыграла главную роль, ее партнером стал Константин Хабенский. Сейчас Черных принимает участие в шоу и проектах («Последний герой», «Орел и решка»), она модель и профессиональная актриса.
Максим Сидоров
Где мы его видели? Серия «Серега, выходи!» Друзья зовут Серегу (Максим Сидоров) во двор строить башню из снега. Мальчик так долго собирается, попутно играя во всё, что попадается под руку, что когда выходит на улицу, на дворе уже лето.
Где он теперь? Максим окончил издательско-полиграфический техникум, потом институт бизнеса и политики. Сейчас работает менеджером. По словам Сидорова, ему до сих пор кричат незнакомые прохожие: «Серега, выходи!» На что он долгое время автоматически отвечал словами из «Ералаша»: «Сейчас, только переоденусь!»
Павел Кассинский
Где мы его видели? Серия «Давай поспорим!» Мальчик (Павел Кассинский) на спор с другом съедает тарелку эклеров. Под конец он уже не может на них смотреть. И тут заходит мама со словами: «Алгебру делаете, мальчики? Молодцы! А я вам вкусненькое принесла!» — и показывает коробку эклеров.
Где он теперь? Павел не стал профессиональным актером, учился на фармацевта. Но работать ушел в PR, параллельно продолжая играть в театре и сниматься в кино. Например, его можно увидеть в сериалах «Универ. Саша и Таня», «Светофор», «Интерны».
Федор Стуков
Где мы его видели? Серия «Портфель». Мальчик (Федор Стуков) в результате толчеи в автобусе выходит из него без портфеля. Вокруг него собирается толпа сочувствующих, у которых он со слезами на глазах спрашивает: «Как я теперь без портфеля?» Но всё обходится: прибегает пассажир из того автобуса с портфелем мальчика, и тот, взяв его, радостно бежит кататься на нем с горки.
Где он теперь? На момент съемок в «Ералаше» Федя уже был звездой, сыграл в фильмах «Родня» (там ему досталась роль девочки Иришки) и «Приключения Тома Сойера и Гекельберри Финна». Потом у него были и другие роли в экранизациях детской классики, например, в фильмах «Остров сокровищ» и «Пеппи Длинный чулок». Стуков окончил театральное училище, снимался в кино, а потом пришел работать на телевидение в качестве ведущего и режиссера. Сейчас он кинорежиссер, работал в сериалах «Восьмидесятые» и «Физрук». Но съемки в кино тоже не бросил. В вышедшем в 2013 году сериале «Шерлок Холмс» у него роль в серии «Союз рыжих».
Ольга Кузьмина
Где мы ее видели? Серия «Сюприз». К девочке (Ольга Кузьмина) приходит друг Ваня. В это время у нее в квартире находится еще один приятель. Девочка говорит Ване, что у нее для него сюрприз, сажает его на стул и просит закрыть глаза и считать до тридцати — другой мальчик в это время должен незаметно выйти из квартиры. Но он останавливается перед Ваней и начинает корчить рожи. Неожиданно Ваня открывает глаза, видит соперника и вышвыривает его из квартиры. Девочка говорит, что они просто делали алгебру. Ваня прощает ее со словами: «Больше никаких сюрпризов!», бьет рукой по шкафу, и оттуда вываливается еще один мальчик с учебником геометрии в руках.
Где она теперь? Ольга окончила ГИТИС, играет в Театре Луны, снимается в кино. Мы знаем ее как официантку Настю из сериала «Кухня».
Михаил Казаков
Где мы его видели? Серия «Сердцу не прикажешь». Крюков (Михаил Казаков) подходит к девочке своей мечты и предлагает проводить ее. Она ему говорит: «Я тебе честно скажу, Крюков: я толстых не люблю. Похудеешь — тогда поговорим». Мальчик приходит домой, идет на кухню и, глядя на тарелку с пирогами, долго мучается вопросом: есть или не есть? И в итоге выбирает пироги.
Где он теперь? В 2005 году Михаил попал в криминальную историю — его обвинили в убийстве человека (Казаков рассказал, что ранил его ножом, защищая знакомую). Потом дело переквалифицировали на превышение самообороны, а впоследствии закрыли по причине примирения сторон. Миша вернулся в кино и сыграл свою самую известную роль — Полежайкина в «Папиных дочках». Но на актерский факультет поступать не стал, окончил финансово-юридическую академию. После окончания съемок Казаков уехал в Тверь, занялся бизнесом, похудел на 30 кг.
Анна Цуканова-Котт
Где мы ее видели? Серия «Праздничный салат». Маша (Анна Цуканова-Котт) готовит праздничный салат. Каждый ингредиент она представляет в виде одного из своих друзей и с азартом режет их, попутно говоря разные гадости. Звонок в дверь — приходят те самые ребята. Они смотрят на стол и говорят Маше, что салаты у нее всегда получаются отличные. Девочка отвечает: «Потому что я в них душу вкладываю!»
Где она теперь? Анна снимается в кино, например, мы видели ее в сериалах «Восьмидесятые» и «Темный мир: Равновесие». Вышла замуж за режиссера Александра Котта, в дипломной работе которого еще первоклассницей сыграла свою первую роль в кино. У пары подрастают двое детей.
Кирилл Емельянов
Где мы его видели? Серия «Рыбак». Кирилл (Кирилл Емельянов) с дедом пошел на рыбалку. У них не клюет. Дед просит внука принести приманку, но оказывается, что тот ее съел — и манку, и пшенку, и даже жмых. Тогда дед говорит: «Ну что, доедай червей, и сматываем удочки».
Где он теперь? Кирилл продолжил сниматься в кино («Сволочи», сериал «Кадетство»), играет в театре «Школа современной пьесы». Не меньше он прославился и своей личной жизнью. Сначала у него был роман с телеведущей и певицей Катей Гордон, которая старше его на 11 лет. Потом женился на актрисе Екатерине Директоренко (она старше его на 7 лет), с которой развелся в 2016 году. Бывшие супруги воспитывают троих детей, в том числе приемного сына, ребенка их погибших друзей.
Александр Головин
Где мы его видели? Серия «Потанцуем?» После своего дня рождения, когда гости уходят, Света предлагает Пете (Александр Головин) остаться. Она приглашает его танцевать и спрашивает: «Ты ради меня на все готов?» И когда тот отвечает утвердительно, просит его закрыть глаза и подводит к… раковине с грязной посудой.
Где он теперь? Популярность Саше принесли роли в фильме «Сволочи» и сериале «Кадетство». Продолжает сниматься в кино («В спорте только девушки», серия фильмов «Елки»), играет в антрепризе. В 2011 году принимал участие в шоу «Танцы со звездами». Кроме того, занимается шоссейно-кольцевыми гонками на скутерах.
Мария Иващенко
Где мы ее видели? Серия «Куча мала». Света (Мария Иващенко) и Петя готовятся к выходу из дома. Света просит Петю помочь ей найти помаду, которую она положила в сумочку. Оттуда вытряхивается целая гора вещей, а в конце вываливается Булкин, который, как оказывается, уже третий день ищет в этой сумочке пудреницу. Света достает помаду и говорит: «Осталось найти ключи. Я помню, что положила их сюда!» — и показывает огромный рюкзак.
Где она теперь? Мария окончила актерский факультет ВГИКа, снимается в кино. Ее самая известная роль — фигуристка Алина Морозова в сериале «Молодежка». Кроме того, она, как и ее отец актер Алексей Иващенко, занимается озвучкой иностранных фильмов. Например, ее голосом говорят главная героиня молодежного сериала «Ханна Монтана» и Анастейша Стил из трилогии «Пятьдесят оттенков серого».
Что еще почитать
Круто ты пропал без TV: что стало с участниками «Фабрики звезд» сегодня.
Кина не будет? Что стало с детьми-актерами из советских фильмов.
Где все? Что стало с кумирами советских детей — популярными телеведущими.