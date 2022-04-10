Где эти мальчишки и девчонки: чем занимаются и как выглядят сейчас звезды «Ералаша» — смотрим фото

Где мы его видели? Серия «Портфель». Мальчик (Федор Стуков) в результате толчеи в автобусе выходит из него без портфеля. Вокруг него собирается толпа сочувствующих, у которых он со слезами на глазах спрашивает: «Как я теперь без портфеля?» Но всё обходится: прибегает пассажир из того автобуса с портфелем мальчика, и тот, взяв его, радостно бежит кататься на нем с горки.

Где он теперь? На момент съемок в «Ералаше» Федя уже был звездой, сыграл в фильмах «Родня» (там ему досталась роль девочки Иришки) и «Приключения Тома Сойера и Гекельберри Финна». Потом у него были и другие роли в экранизациях детской классики, например, в фильмах «Остров сокровищ» и «Пеппи Длинный чулок». Стуков окончил театральное училище, снимался в кино, а потом пришел работать на телевидение в качестве ведущего и режиссера. Сейчас он кинорежиссер, работал в сериалах «Восьмидесятые» и «Физрук». Но съемки в кино тоже не бросил. В вышедшем в 2013 году сериале «Шерлок Холмс» у него роль в серии «Союз рыжих».