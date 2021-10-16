Кина не будет? Что стало с детьми-актерами из советских фильмов

Если вы когда-нибудь задумывались о том, что стало с актерами-школьниками, которые снялись в популярных советских фильмах, можете смело добавлять эту подборку в закладки. В ней мы поделимся с вами всем, что узнали о детях, которые прикоснулись к миру кино, когда он даже для взрослых обладал какой-то магией.
Егор Дружинин — Петя Васечкин, «Приключения Петрова и Васечкина»
Из всей нашей подборки Егор Дружинин больше остальных оставался на виду все это время (с момента его большой маленькой роли и до сих пор). Лихо отплясав в «Приключениях Петрова и Васечкина», он крепко связал свою жизнь с танцами, став хореографом-постановщиком. В этой роли он работал с Филиппом Киркоровым, Лаймой Вайкуле, Александром Буйновым, Анжеликой Варум, группой «Блестящие» и другими артистами. Преподавал хореографию участникам телепроекта «Фабрика звезд», занимался театральными постановками и мюзиклами («Чикаго», «Кошки», «12 стульев»).
В 2003–2004 годах был ведущим хит-парада «Золотой граммофон» на Первом канале. В 2006 году делал постановку номера для представителя Армении на Евровидении. В 2007 году руководил отделом спецпроектов департамента по управлению производством телевизионного холдинга «СТС Медиа». С 2014 по 2016 год был членом жюри и наставником в шоу «Танцы» на ТНТ. С марта по май 2017 года — членом жюри шоу «Танцуют все!» на канале «Россия-1». В сентябре 2017 года попал в жюри телепередачи «Ты супер! Танцы» на телеканале НТВ, а позже вновь стал одним из наставников в шоу «Танцы».
В августе 2021 года Егор Дружинин стал заслуженным артистом Российской Федерации.
Сейчас Егору Дружинину 49 лет, вместе со своей женой, родственницей Николая Цискаридзе Вероникой Ицкович, он воспитывает троих детей.
Дмитрий Барков — Вася Петров, «Приключения Петрова и Васечкина»
Трогательный Вася Петров долгое время искал себя в бизнесе, а сейчас учит детей в школе «Киноостров».
Он окончил экономический факультет Ленинградского института театра, музыки и кинематографии и какое-то время занимался бизнесом, работал на музыкальном канале, продюсировал телепередачи, организовывал концерты, но в конечном итоге вернулся к более творческой деятельности. В конце 1990-х и в 2000-х снимался в эпизодах в популярных сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», «Кулагин и партнеры», «Ментовские войны», «Тайны следствия», «Условный мент».
Сейчас в свои 49 лет Дмитрий живет в Санкт-Петербурге, воспитывает дочь Машу. И назвал он ее вовсе не в честь Маши Старцевой, просто это имя ему всегда нравилось.
Светлана Ступак — Пеппи, «Пеппи Длинныйчулок»
С малых лет Светлана Ступак мечтала стать артисткой цирка, но из-за искривления позвоночника в цирковое училище ее не взяли. Тогда она записалась в цирковую студию, и там на одном из выступлений девочку заметил ассистент режиссера. Знаменитую Пеппи Светлана сыграла в 13 лет. Причем изначально на эту роль искали девочку восьми лет, но Ступак покорила всех своей раскованностью и шалостями, к тому же ей легко давались трюки.
После «Пеппи Длинныйчулок» Светлана снялась еще в двух фильмах, а после завязала с кинокарьерой. Предложения поступали, но она отказывалась.
— С началом перестройки что-то изменилось не только в стране, но и в сознании людей. Стали снимать кино, которое несет исключительно негатив, — рассказывала Светлана в одном из своих интервью. — Мне предлагали роли, но играть жену бандита или проститутку со сложной судьбой меня никогда не тянуло. Потому моя актерская карьера завершилась.
А потом и муж, от которого Светлана родила дочь, оказался категорически против съемок: надо было зарабатывать деньги и кормить семью — тут не до искусства. После развода Ступак хваталась за любую возможность заработать. Была администратором, официанткой, продавцом на базаре. Все это время Светлана вместе с дочерью жила в маленькой квартире вместе с братом и его семьей. Когда они решили поделить жилье и разъехаться, появились аферисты, которые утверждали, что отец взял в долг крупную сумму денег. Долг хотели забрать квартирой.
Бесконечные суды подорвали здоровье Светланы. В 2018 году у нее произошла внезапная остановка сердца. Светлана Ступак ушла из жизни в 46 лет.
Юрий и Владимир Торсуевы — Электроник и Сыроежкин, «Приключения Электроника»
В 1979 году, когда вышли «Приключения Электроника», 13-летние Юрий и Владимир Торсуевы, исполнившие в картине главные роли, стали, наверное, самыми узнаваемыми подростками в СССР, а успех фильма сулил им большую актерскую карьеру. Но братья выбрали совсем другие профессии.
После армии они работали водителями на хлебозаводе и на скорой помощи. Потом открыли магазин «Близнецы и компания», куда набирали только близнецов. Дело пошло, они завели еще несколько торговых точек, а также клуб и автосалон. Однако большие деньги — большие проблемы. Юрию пришлось на год укрыться от них за рубежом, а по возвращению в Москву он взялся за автотюнинг.
Владимир тем временем работал таксистом, позже стал ведущим специалистом в управлении таможенного оформления в «Норникеле», советником по вопросам таможенного регулирования в администрации Красноярского края, заместителем руководителя Центра транспортной логистики. Затем переехал в Новосибирск. Занимался предпринимательской деятельностью.
Не сказать, что о кино братья совсем забыли. Время от времени они снимались в эпизодических ролях в фильмах разной степени известности. А в 2022 году на экраны выйдет фильм «Брат 3» (несмотря на название, он не связан с культовыми картинами Алексея Балабанова), где близнецы, которым сейчас 110 лет на двоих, исполнили главные роли.
А еще братья Торсуевы сколотили музыкальную группу «Гараж Сыроежкина».
Василий Скромный — Гусев, «Приключения Электроника»
15-летний Вася жил в Одессе, когда его совершенно случайно нашли в одной из местных школ и выбрали на роль пионера-школьника Макара Гусева. Мало того, что он был старше остальных юных артистов из «Приключений Электроника» (остальным ребятам едва исполнилось 12), так он оказался еще и единственным из детского состава фильма, кто окончил театральный вуз — театральную школу при Одесской киностудии.
После «Приключений Электроника» Скромный снялся еще в нескольких фильмах, у него были большие перспективы в кинематографе, но в итоге он решил стать моряком.
— Я решил приобрести серьезную профессию и связать дальнейшую жизнь с флотом, — рассказывал Василий Скромный в одном из редких интервью. — В учебе больше всего мне нравилось во время навигации выходить в море на больших пароходах. А в фильме «Приключения Электроника» я не играл, а просто жил, как безбашенный конопатый мальчишка.
Василию Скромному сейчас 57 лет. Он профессиональный боцман дальнего плавания, в свободное время увлекается подводным плаванием.
Алексей Литвинов — Волька Костыльков, «Старик Хоттабыч»
Когда Алексей Литвинов заканчивал пятый класс, в школу, располагавшуюся по соседству со студией «Ленфильм», пришли ассистенты режиссера. Они отобрали несколько мальчиков и пригласили на кинопробы приключенческого детского фильма «Старик Хоттабыч». Но сначала Литвинов их не прошел — вместо него взяли другого мальчишку. Через месяц выяснилось, что он не справляется с ролью, и киношники вызвали Алексея. Так он попал на главную роль в фильм «Старик Хоттабыч», где сыграл пионера-школьника Володю Костылькова.
После «Старика Хоттабыча» Алексею Литвинову предлагали сыграть главную роль в фильме «Первомайская, дом 7». Но начались новые времена, сценарий фильма не вписывался во времена развенчания культа личности Сталина, и картину закрыли. От остальных предложений Алексей отказывался, и в итоге желание сниматься в кино у него пропало вовсе. Только в 2013 году он снялся в эпизодической роли в фильме «Чужой среди своих».
Окончив школу, Алексей поступил в Ленинградский электромеханический техникум по специальности электромеханик. По распределению работал в Ленинградском метрополитене. Потом уехал на заработки в Мурманск, где задержался на 15 лет. Три года ходил в море на судне, потом вернулся в Ленинград, работал на железной дороге электромехаником пассажирских поездов.
После распада СССР положение железнодорожной отрасли ухудшилось, и в 1995 году Алексей ушел работать на стройку, где трудился шесть лет. После выхода на пенсию вместе со второй женой поселился в скромном домике в 50 км от Санкт-Петербурга.
Периодически подрабатывает, устанавливая дачникам спутниковые антенны. Сейчас Алексею Литвинову 77 лет.
Дмитрий Иосифов — Буратино, «Приключения Буратино»
После роли деревянного пожирателя лука предложения о съемках начали сыпаться на юного Дмитрия одно за другим. Самой видной из ролей стал Волчонок в фильме «Про Красную Шапочку».
После школы Иосифов поступил во ВГИК, в мастерскую Алексея Баталова. По распределению уехал в Минск, где работал в Минском театре-студии киноактера, много снимался на разных киностудиях, параллельно учился режиссерскому мастерству на кинофакультете Белорусской государственной академии искусств. В конце 1990-х вернулся в Москву, где начал карьеру режиссера. Снимал рекламу, реалити-шоу «Последний герой», юмористическое скетч-шоу «Маленькая смешная передача» на канале НТВ, реалити «12 негритят» для телеканала ТНТ.
В 42 года дебютировал как постановщик в полном метре. Режиссирует главным образом сериалы («Уходящая натура», «Екатерина. Взлет», «Екатерина. Самозванцы», «Диверсант. Крым»). Периодически снимается в кино. Например, вместе с братьями Торсуновыми сыграл в фильме «Громозека».
Сейчас Дмитрию Иосифову 55 лет, он женат, воспитывает троих детей.
Татьяна Проценко — Мальвина, «Приключения Буратино»
Роль девочки с голубыми волосами для Татьяны Проценко осталась единственной. Причем досталась она ей совершенно случайно: маленькая Таня с мамой ехали из Москвы, где жили, в Минск, в гости к крестной тете. В купе на девочку, игравшую в куклы, обратила внимание пассажирка — помощница режиссера Леонида Нечаева. Пройдя сложные кинопробы, девочка получила роль.
Кроме того, специально для Тани Проценко сценарист «Приключений Буратино» Инна Веткина написала сценарий фильма «Про Красную Шапочку». Но незадолго до съемок юная актриса упала с велосипеда, получила сотрясение мозга, и сниматься ей не разрешили. Вместо нее на роль Красной Шапочки взяли Яну Поплавскую, а сценарий кардинально переписали.
Татьяну еще несколько раз приглашали в кино (например, в «Денискины рассказы» и «Девочку на шаре»), но не утвердили. А играть Шмакову в «Чучеле» она сама отказалась: роль предводительницы травли ее ужаснула. После школы встал вопрос, куда поступать, и отец посоветовал киноведческий факультет ВГИКа. Татьяна поступила и закончила.
Потом работала редактором на телестудии Фонда развития кино и телевидения для детей и юношества. Там познакомилась с первым мужем, родила дочку. Но отношения не сложились, и они развелись. Затем Татьяна познакомилась с журналистом и актером Алексеем Войтюком, вышла за него замуж, у них родился сын. Второй брак оказался счастливым.
В 2018 году у Татьяны Проценко диагностировали рак. После операции она вернулась к обычной жизни, но вскоре болезнь вновь стала прогрессировать. Скончалась 19 мая 2021 года в Москве от рака. Ей было 53 года.
Яна Поплавская — Красная Шапочка, «Про Красную Шапочку»
Роль Красной Шапочки в фильме Леонида Нечаева «Про Красную Шапочку» стала для Яны Поплавской большим и предопределяющим успехом. За эту роль в 11 лет она получила Государственную премию СССР за лучшую детскую роль.
В 1983 году поступила в Театральное училище им. Щукина. После работала в театре «Современник 2», в театре Василия Ливанова «Детектив» и на телевидении.
В 2013 году координировала сбор гуманитарной помощи для семей, пострадавших от наводнения в Амурской области, участвовала в организации доставки грузов в зону бедствия, работала в регионе в качестве волонтера. На фестивале «Амурская осень» в Благовещенске получила приз губернатора Амурской области Олега Кожемяко «за неоценимую помощь пострадавшим в наводнении».
В 2017 году награждена медалью Министерства обороны РФ «Участнику военной операции в Сирии».
25 лет была замужем за актером, кинорежиссером и продюсером Сергеем Гинзбургом, от которого у нее два сына. Развелась в 2011 году. С 2015 года состоит в отношениях с радиоведущим Евгением Яковлевым, который младше 54-летней Яны Поплавской на 15 лет.
Вячеслав Царев — Мальчик с сачком, «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»
После выхода картины сам Тарковский заметил 13-летнего Славу и позвал его в «Андрея Рублева». Затем были еще съемки в кино и «Ералаше».
После школы Вячеслав отправился служить во флот, вернулся, женился. Повзрослевший Мальчик с сачком работал очень разнообразно: грузчиком в винном магазине, уборщиком в подмосковной психиатрической клинике, продавцом мороженого, сторожем, дворником.
Его жена работала метрдотелем в ресторане. Но этот брак долго не продержался, пара распалась. Затем Царев женился на той, с кем прожил 30 лет.
И хотя в личной жизни все наладилось, устроиться на более-менее приличную работу у Вячеслава не получалось. Он стал много выпивать и умер от второго инсульта в 2006 году в возрасте 55 лет.
Но есть и другие герои, которые были популярны не так давно, а кто-то из них до сих пор на виду у поклонников. Смотрите, как сейчас выглядят участники «Фабрики звезд».