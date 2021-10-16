Кина не будет? Что стало с детьми-актерами из советских фильмов

После выхода картины сам Тарковский заметил 13-летнего Славу и позвал его в «Андрея Рублева». Затем были еще съемки в кино и «Ералаше».



После школы Вячеслав отправился служить во флот, вернулся, женился. Повзрослевший Мальчик с сачком работал очень разнообразно: грузчиком в винном магазине, уборщиком в подмосковной психиатрической клинике, продавцом мороженого, сторожем, дворником.



Его жена работала метрдотелем в ресторане. Но этот брак долго не продержался, пара распалась. Затем Царев женился на той, с кем прожил 30 лет.



И хотя в личной жизни все наладилось, устроиться на более-менее приличную работу у Вячеслава не получалось. Он стал много выпивать и умер от второго инсульта в 2006 году в возрасте 55 лет.

Но есть и другие герои, которые были популярны не так давно, а кто-то из них до сих пор на виду у поклонников. Смотрите, как сейчас выглядят участники «Фабрики звезд».