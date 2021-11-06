Где все? Что стало с кумирами советских детей — популярными телеведущими

Ангелина Вовк вела детские программы «Будильник», «Спокойной ночи, малыши!», некоторые выпуски «В гостях у сказки». А сегодня тетя Лина — президент Российского фонда культуры и искусства по поддержке детского творчества. Кроме того, занимается общественной деятельностью, каждое лето проводит детский музыкальный фестиваль «Песенка года» во Всероссийском детском центре «Орленок» на берегу Черного моря.



В июне 2020 года Ангелина Вовк стала героиней программы «Судьба человека», где призналась, что в 33 года пережила клиническую смерть из-за внематочной беременности. Инцидент произошел в 1976 году. Во время съемок «Голубого огонька» телеведущая почувствовала себя плохо, и ее экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.



— Если бы врачи, которые пришли утром, сразу же не бросили меня в операционную, конечно, я бы погибла, — рассказала тогда Ангелина Вовк. — За мою жизнь боролись месяца два — я была на грани жизни и смерти. Я лежала вся в трубках. Я не ела два месяца, я похудела на 20 килограммов, меня кормили через трубки. Меня пытались класть на рентгеновский аппарат, который привозили с мороза, у меня начиналась пневмония, мне переливали кровь, у меня начиналось заражение. Всё, что ни делали со мной, всё было против меня.

