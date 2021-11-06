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Где все? Что стало с кумирами советских детей — популярными телеведущими

Этим людям так и хочется сказать спасибо за наше счастливое детство

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Готовы спорить, вы без лишних раздумий назовете имена этих ведущих

Готовы спорить, вы без лишних раздумий назовете имена этих ведущих

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Как только у советских и постсоветских детей закончилось детство, эти герои пропали из поля зрения, но до сих пор многим не надо объяснять, что это за люди. Детворе и подросткам они подарили много счастливых часов у экрана телевизора. Но что с ними сейчас? Давайте отмотаем время вспять и узнаем.

Владимир Ухин (дядя Володя, «Спокойной ночи, малыши!»)


Дядя Володя вел «Спокойной ночи, малыши!» больше <nobr class="_">30 лет</nobr>

Дядя Володя вел «Спокойной ночи, малыши!» больше 30 лет

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Владимир Ухин 31 год (с 1964-го) вел программу «Спокойной ночи, малыши!» и был известен юным зрителям как дядя Володя. В конце семидесятых уезжал в Японию, где преподавал и вел программу для малышей «Учимся говорить по-русски».

— За это время успел стать любимцем всей японской нации, и поэтому, когда он вернулся в Союз, вслед за ним пришло письмо с просьбой вернуть дядю Володю обратно еще на год, — вспоминал журналист и путешественник Юрий Сенкевич.

В итоге дядю Володю отпустили в Японию еще на год и дали звание «Заслуженный артист».

Из «Спокойной ночи, малыши!» Ухин ушел в 1992 году, а с телевидения — в 1995-м, после чего гастролировал по стране с Филей, Хрюшей и Степашкой. Во второй половине девяностых собирался вернуться в телепередачу, но случились серьезные проблемы со здоровьем. Владимир Иванович перенес три инсульта. После второго, в 2005 году, дядю Володю частично парализовало, а третий стал смертельным. Владимир Ухин умер 12 апреля 2012 года. Ему был 81 год.

Амаяк Акопян (Рахат Лукумыч, «Спокойной ночи, малыши!»)


По фирменным усам Амаяка Акопяна всё еще очень легко узнать

По фирменным усам Амаяка Акопяна всё еще очень легко узнать

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В восьмидесятых иллюзионист был ведущим и соведущим передачи «Утренняя почта» и снимался в «Будильнике», а с 1996 по 2001 год — ведущим программы «Спокойной ночи, малыши!». Он снялся более чем в 35 художественных и документальных фильмах, создал первый в России и на постсоветском пространстве эксклюзивный проект «Магия фокусов с Амаяком Акопяном».

Из-за проблем со здоровьем он перестал гастролировать и выходить на сцену, поэтому приостановил творческую деятельность и вышел на пенсию. Сейчас фокусник ведет замкнутый образ жизни.

— Всё еще как-то живу. Я человек, ведущий келейный образ жизни, очень замкнутый и больше ничего не хочу, — рассказал Амаяк Акопян изданию «Вокруг ТВ». — Я мало кому интересен. Зритель не хочет Амаяка Акопяна без маски, потому что жизнь сложная, много печали и горя вокруг.

Фокусник говорит, что в нынешней ситуации он может быть только грустным клоуном. В 2005 году у него умер отец — легендарный советский фокусник Арутюн Акопян. В марте 2020 года на 89-м году жизни от дыхательной недостаточности скончалась его мать. Бывшая жена иллюзиониста уехала на ПМЖ в США, забрав с собой их общего сына. Тот занимается исследованиями и разработками технологий в области нейроэлектроники, увлекается бальными танцами и участвует в международных конкурсах. И практически не общается с отцом.

Ангелина Вовк (тетя Лина, «Спокойной ночи, малыши!»)


Ангелина Вовк вела детские программы «Будильник», «Спокойной ночи, малыши!», некоторые выпуски «В гостях у сказки». А сегодня тетя Лина — президент Российского фонда культуры и искусства по поддержке детского творчества. Кроме того, занимается общественной деятельностью, каждое лето проводит детский музыкальный фестиваль «Песенка года» во Всероссийском детском центре «Орленок» на берегу Черного моря.

В июне 2020 года Ангелина Вовк стала героиней программы «Судьба человека», где призналась, что в 33 года пережила клиническую смерть из-за внематочной беременности. Инцидент произошел в 1976 году. Во время съемок «Голубого огонька» телеведущая почувствовала себя плохо, и ее экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.

— Если бы врачи, которые пришли утром, сразу же не бросили меня в операционную, конечно, я бы погибла, — рассказала тогда Ангелина Вовк. — За мою жизнь боролись месяца два — я была на грани жизни и смерти. Я лежала вся в трубках. Я не ела два месяца, я похудела на 20 килограммов, меня кормили через трубки. Меня пытались класть на рентгеновский аппарат, который привозили с мороза, у меня начиналась пневмония, мне переливали кровь, у меня начиналось заражение. Всё, что ни делали со мной, всё было против меня.

В сентябре этого года Ангелина Вовк стала героиней шоу «Секрет на миллион», где 79-летняя ведущая, помимо прочего, рассказала о личной жизни. О том, что недавно рассталась с 53-летним возлюбленным, радиоведущим Михаилом Куницыным, и о том, что передумала выходить за него замуж, потому что «со временем чувства к жениху заметно утихли». Более того, ведущий сильно разочаровал свою звездную возлюбленную.

До этого Ангелина Вовк дважды была замужем. Первым избранником звезды стал актер и диктор Центрального телевидения Геннадий Чертов. Брак продлился 16 лет, с 1966 по 1982 год. Вторым супругом Ангелины Михайловны стал ведущий сотрудник чешской киностудии «Баррандов» и архитектор Индржих Гец. Несмотря на то что муж и жена проживали в разных странах, брак продлился достаточно долго — с 1982 по 1995 год.

Ни одному мужу Ангелина Вовк так и не подарила ребенка. Впрочем, Ангелина Михайловна не жалеет об этом. Она даже призналась, что считает счастьем не иметь детей. К тому же у звезды есть племянник и дети крестников, которых она считает своими внуками.

Жора Галустьян («Марафон-15»)


Сейчас Жору Галустьяна не увидеть на телевидении. Во всяком случае, на российском

Сейчас Жору Галустьяна не увидеть на телевидении. Во всяком случае, на российском

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Георгий Галустьян, которого все звали Жорой, был одним из первых и одним из самых запоминающихся ведущих программы «Марафон-15».

Когда передачу закрыли, ее продюсер Светлана Прудовская с мужем уехали в Америку и позвали Жору с собой. Просто потому, что близко с ним дружили. Но Жора эмигрировал в Канаду, в Торонто. Некоторое время работал там на русском телевидении. Женился, обзавелся четырьмя детьми: тремя дочерьми и сыном, которого назвал Сергеем в память о Супоневе.

Позже семья уехала из мегаполиса и поселилась в старом фермерском доме в 160 километрах от Торонто. Георгий долго увлекался изготовлением свечей из натурального воска, привлек своих детей к делу, но потом вернулся на телевидение. Открыл собственную небольшую телекомпанию — больше для души, чем для денег. Временами делает проекты, чтобы оставаться в форме.

Сейчас Жоре Галустьяну 59 лет. Кстати, он немного рассказывает о себе на своем YouTube-канале.

Леся Башева («Марафон-15», «Между нами, девочками»)


После программы «<nobr class="_">Марафон-15</nobr>» Леся Башева ушла за кадр

После программы «Марафон-15» Леся Башева ушла за кадр

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Леся Башева стала третьей в «Марафоне-15» в 1991 году. Вела рубрику «Между нами, девочками», которая к 1992-му обособилась в самостоятельную программу.

Сейчас о ней известно немного. Она осталась на телевидении, работала шеф-редактором документальных фильмов в телекомпании «Останкино», выпускающим редактором реалити-шоу «За стеклом», шеф-редактором продюсерского центра Андрея Кончаловского, редактором его телепроекта «Культура — это судьба» и документального сериала «Гении» на телеканале «Культура».

В 2007 году вышла книга «На трибуне реакционера». Один из соавторов — Андрон Кончаловский, а Леся Башева — автор-составитель.

Татьяна Черняева (Татьяна Кирилловна, «АБВГДейка»)


Татьяна Черняева в роли ведущей «АБВГДейки» в <nobr class="_">90-х</nobr> и в роли «диктатора» на «Тотальном диктанте — 2017» в Российской государственной детской библиотеке

Татьяна Черняева в роли ведущей «АБВГДейки» в 90-х и в роли «диктатора» на «Тотальном диктанте — 2017» в Российской государственной детской библиотеке

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За 35 лет существования в программе «АБВГДейка» менялись клоуны-ученики — соведущие, но ведущей, редактором, художественным руководителем, а потом и продюсером неизменно оставалась строгая, но справедливая Татьяна Черняева. «АБВГДейка» закрылась 25 января 2020 года — ей не досталось места на телевидении. Но автор и идейный вдохновитель программы не опускает руки и хочет возродить свое детище — в формате YouTube-шоу.

Также Татьяна Кирилловна вела детскую развлекательную игру «Меморина» на телеканале РТР (1997–1999), с 2000 года руководит творческой мастерской программ для детей и юношества телеканала «ТВ Центр».

За время работы заслужила множество званий: член Академии российского телевидения, заслуженный работник культуры Российской Федерации, «Отличник телевидения», «Отличник просвещения», лауреат премии профессионального признания «Лучшие перья России» и многие другие.

Сейчас Татьяне Черняевой 78 лет, она трижды бабушка и пока единожды прабабушка.

Ирина Асмус (Ириска, «АБВГДейка»)


Ириска на съемках «АБВГДейки» и Ирина Асмус в обычной жизни

Ириска на съемках «АБВГДейки» и Ирина Асмус в обычной жизни

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Всю жизнь Ирина мечтала стать артисткой. Хотела поступить в хореографическое училище Большого театра, но помехой стал небольшой рост. Тогда она пошла в Государственное училище циркового и эстрадного искусства, окончила его и работала в цирке эквилибристкой. Но на репетиции получила настолько серьезную травму, что о выступлениях под куполом пришлось забыть.

Арену она сменила на сцену, играла в драматической студии Ленинградского театра юного зрителя, потом в театре имени Комиссаржевской, где представляла в том числе Золушку и Джульетту. В цирк Ирина вернулась, только клоуном. Взяла творческий псевдоним Ириска и выступала с сольными номерами.

Под этим же именем снималась в «АБВГДейке» с 1977 года. В 1985-м ее в телепередаче сменила более молодая артистка.

В марте 1986 года Ирина Асмус отправилась с цирковой труппой на гастроли в Гомель. 15-го числа во время выступления в городском цирке при подъеме под купол в подъемном механизме произошла поломка. Ирина упала примерно с десятиметровой высоты и погибла, не дожив до 45 лет полтора месяца.

Копнем еще немного в прошлое. Читайте, что стало с детьми-актерами из советских фильмов. А если вы приобщились к миру телевидения и реалити-шоу в начале двухтысячных, смотрите, как сейчас выглядят участники «Фабрики звезд».

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