Где все? Что стало с кумирами советских детей — популярными телеведущими

Как только у советских и постсоветских детей закончилось детство, эти герои пропали из поля зрения, но до сих пор многим не надо объяснять, что это за люди. Детворе и подросткам они подарили много счастливых часов у экрана телевизора. Но что с ними сейчас? Давайте отмотаем время вспять и узнаем.
Владимир Ухин (дядя Володя, «Спокойной ночи, малыши!»)
Владимир Ухин 31 год (с
— За это время успел стать любимцем всей японской нации, и поэтому, когда он вернулся в Союз, вслед за ним пришло письмо с просьбой вернуть дядю Володю обратно еще на год, — вспоминал журналист и путешественник Юрий Сенкевич.
В итоге дядю Володю отпустили в Японию еще на год и дали звание «Заслуженный артист».
Из «Спокойной ночи, малыши!» Ухин ушел в 1992 году, а с телевидения — в
Амаяк Акопян (Рахат Лукумыч, «Спокойной ночи, малыши!»)
В восьмидесятых иллюзионист был ведущим и соведущим передачи «Утренняя почта» и снимался в «Будильнике», а с 1996 по 2001 год — ведущим программы «Спокойной ночи, малыши!». Он снялся более чем в 35 художественных и документальных фильмах, создал первый в России и на постсоветском пространстве эксклюзивный проект «Магия фокусов с Амаяком Акопяном».
Из-за проблем со здоровьем он перестал гастролировать и выходить на сцену, поэтому приостановил творческую деятельность и вышел на пенсию. Сейчас фокусник ведет замкнутый образ жизни.
— Всё еще как-то живу. Я человек, ведущий келейный образ жизни, очень замкнутый и больше ничего не хочу, — рассказал Амаяк Акопян изданию «Вокруг ТВ». — Я мало кому интересен. Зритель не хочет Амаяка Акопяна без маски, потому что жизнь сложная, много печали и горя вокруг.
Фокусник говорит, что в нынешней ситуации он может быть только грустным клоуном. В 2005 году у него умер отец — легендарный советский фокусник Арутюн Акопян. В марте 2020 года на
Ангелина Вовк (тетя Лина, «Спокойной ночи, малыши!»)
Ангелина Вовк вела детские программы «Будильник», «Спокойной ночи, малыши!», некоторые выпуски «В гостях у сказки». А сегодня тетя Лина — президент Российского фонда культуры и искусства по поддержке детского творчества. Кроме того, занимается общественной деятельностью, каждое лето проводит детский музыкальный фестиваль «Песенка года» во Всероссийском детском центре «Орленок» на берегу Черного моря.
В июне 2020 года Ангелина Вовк стала героиней программы «Судьба человека», где призналась, что в
— Если бы врачи, которые пришли утром, сразу же не бросили меня в операционную, конечно, я бы погибла, — рассказала тогда Ангелина Вовк. — За мою жизнь боролись месяца два — я была на грани жизни и смерти. Я лежала вся в трубках. Я не ела два месяца, я похудела на 20 килограммов, меня кормили через трубки. Меня пытались класть на рентгеновский аппарат, который привозили с мороза, у меня начиналась пневмония, мне переливали кровь, у меня начиналось заражение. Всё, что ни делали со мной, всё было против меня.
В сентябре этого года Ангелина Вовк стала героиней шоу «Секрет на миллион», где
До этого Ангелина Вовк дважды была замужем. Первым избранником звезды стал актер и диктор Центрального телевидения Геннадий Чертов. Брак продлился
Ни одному мужу Ангелина Вовк так и не подарила ребенка. Впрочем, Ангелина Михайловна не жалеет об этом. Она даже призналась, что считает счастьем не иметь детей. К тому же у звезды есть племянник и дети крестников, которых она считает своими внуками.
Жора Галустьян («
Марафон-15»)
Георгий Галустьян, которого все звали Жорой, был одним из первых и одним из самых запоминающихся ведущих программы «
Когда передачу закрыли, ее продюсер Светлана Прудовская с мужем уехали в Америку и позвали Жору с собой. Просто потому, что близко с ним дружили. Но Жора эмигрировал в Канаду, в Торонто. Некоторое время работал там на русском телевидении. Женился, обзавелся четырьмя детьми: тремя дочерьми и сыном, которого назвал Сергеем в память о Супоневе.
Позже семья уехала из мегаполиса и поселилась в старом фермерском доме в 160 километрах от Торонто. Георгий долго увлекался изготовлением свечей из натурального воска, привлек своих детей к делу, но потом вернулся на телевидение. Открыл собственную небольшую телекомпанию — больше для души, чем для денег. Временами делает проекты, чтобы оставаться в форме.
Сейчас Жоре Галустьяну
Леся Башева («Марафон-15», «Между нами, девочками»)
Леся Башева стала третьей в «Марафоне-15» в 1991 году. Вела рубрику «Между нами, девочками», которая к
Сейчас о ней известно немного. Она осталась на телевидении, работала шеф-редактором документальных фильмов в телекомпании «Останкино», выпускающим редактором реалити-шоу «За стеклом», шеф-редактором продюсерского центра Андрея Кончаловского, редактором его телепроекта «Культура — это судьба» и документального сериала «Гении» на телеканале «Культура».
В 2007 году вышла книга «На трибуне реакционера». Один из соавторов — Андрон Кончаловский, а Леся Башева — автор-составитель.
Татьяна Черняева (Татьяна Кирилловна, «АБВГДейка»)
За 35 лет существования в программе «АБВГДейка» менялись клоуны-ученики — соведущие, но ведущей, редактором, художественным руководителем, а потом и продюсером неизменно оставалась строгая, но справедливая Татьяна Черняева. «АБВГДейка» закрылась
Также Татьяна Кирилловна вела детскую развлекательную игру «Меморина» на телеканале РТР (
За время работы заслужила множество званий: член Академии российского телевидения, заслуженный работник культуры Российской Федерации, «Отличник телевидения», «Отличник просвещения», лауреат премии профессионального признания «Лучшие перья России» и многие другие.
Сейчас Татьяне Черняевой
Ирина Асмус (Ириска, «АБВГДейка»)
Всю жизнь Ирина мечтала стать артисткой. Хотела поступить в хореографическое училище Большого театра, но помехой стал небольшой рост. Тогда она пошла в Государственное училище циркового и эстрадного искусства, окончила его и работала в цирке эквилибристкой. Но на репетиции получила настолько серьезную травму, что о выступлениях под куполом пришлось забыть.
Арену она сменила на сцену, играла в драматической студии Ленинградского театра юного зрителя, потом в театре имени Комиссаржевской, где представляла в том числе Золушку и Джульетту. В цирк Ирина вернулась, только клоуном. Взяла творческий псевдоним Ириска и выступала с сольными номерами.
Под этим же именем снималась в «АБВГДейке» с 1977 года. В
В марте 1986 года Ирина Асмус отправилась с цирковой труппой на гастроли в Гомель.
Копнем еще немного в прошлое. Читайте, что стало с детьми-актерами из советских фильмов. А если вы приобщились к миру телевидения и реалити-шоу в начале двухтысячных, смотрите, как сейчас выглядят участники «Фабрики звезд».