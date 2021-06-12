Круто ты пропал без TV: что стало с участниками «Фабрики звезд» сегодня

Лет двадцать назад они были кумирами миллионов, за них голосовали, отправляя платные эсэмэски, им приписывали разные романтические отношения, а их песни врывались в чарты популярных радиостанций. Но вот «Фабрика звезд» закончилась, и ее выпускники разбежались кто куда. А вот куда они разбежались, и что с ними произошло (хотя почему произошло? — происходит прямо сейчас!) мы с вами и разберемся.
Михаил Гребенщиков
Мишу Гребенщикова, который почти 20 лет назад заводил толпу своими (ну то есть не конкретно своими — он про них пел) «батонами», «булками» и прочими «танцами-обниманцами», сегодня кроме как Михаилом Вячеславовичем, пожалуй, и не назвать. От образа эпатажного шоумена остались только стильные очки, за которыми скрываются глаза умудренного опытом бати.
После «Фабрики звезд» первого созыва (2002 год), где Гребенщиков занял третье место и получил квартиру в Бирюлёво, артист выпустил сольный альбом (а всего их в дискографии музыканта четыре), который прошел, в общем-то, мимо музыкальных критиков. В чарты песни исполнителя тоже не попали, и он ушел из продюсерского центра Игоря Матвиенко. В 2007 году он открыл собственный продюсерский центр с молодыми артистами и группами и промогруппу Superdjs. Позже попал в состав футбольного клуба видавших виды звезд эстрады «Старко». Сейчас его время от времени приглашают вести разные шоу на государственных телеканалах, а еще Михаил встает за вертушки и иногда даже записывает песни, где ностальгирует о прошлом.
Николай Бурлак
Начнем с того, что пермяк Николай Бурлак никакой не певец. Он — танцовщик. Он и на «Фабрику звезд» приехал в первую очередь в качестве подтанцовки пермскому певцу, который хотел попасть в проект. И уже на площадке его неожиданно попросили что-нибудь спеть. Парень и спел. Как он сам считает, очень плохо. А так как для шоу нужны были в первую очередь яркие типажи, а не вокалисты, его взяли.
После шоу звездная карьера Николая продолжилась. Он выступал с концертами, сыграл в фильмах «Открыть глаза», «Главный» и «Степ бай степ», записал три альбома и выпустил книгу «Тайная жизнь Фабрики», где поделился подробностями «фабричной кухни». В 2005 году на ТНТ вышел «Секс с Анфисой Чеховой», где Бурлак был одним из ведущих. Программа просуществовала около четырех лет, и после ее закрытия Николай пропал с экранов ТВ. Но творчество не бросил.
Бывший «фабрикант» всерьез увлекся кинорежиссурой, окончил ВГИК и снимает кино. Одна из его работ, фильм «Лиризмы», получила спецприз кинофестиваля «Киношок» за «ранний режиссерский профессионализм» и была в номинантах «Ники». Позже он был режиссером сериала «Улица», который получил «Тэфи» как лучший дневной сериал.
Что до танцев и музыки, на эти увлечения времени у Николая сейчас совсем нет, кино занимает практически всё его время.
Аня Куликова
На «Фабрику» Куликова пришла с роком. А поскольку аудитория проекта была больше нацелена на попсу, большой популярности Аня не снискала. После шоу она какое-то время поддерживала связь с Игорем Матвиенко, а в 2004-м вместе с выпускницей пятой «Фабрики звезд» Сашей Балакиревой сколотила бэнд «КуБа», который продержался пять лет. После этого Аня Куликова занялась организацией мероприятий, преподавала иностранные языки и продолжала петь, оставаясь верной рок-направлению.
В 2015 году Куликова вышла замуж, через два года родила ребенка. Она продолжает делать музыку и обещает когда-нибудь порадовать поклонников новыми концертами.
«Новые песни я пишу — дома, не в студии, — пишет Куликова на своей странице в инстаграме. — Концертов пока нет, было два онлайн-концерта с новыми песнями, хотя у кого они были за прошлый год. Было выступление с группой Whiskey Train! Концерты будут в следующем году, как и были, онлайн, а когда откроют клубы и площадки окончательно, обещаю! Приходите, пишите вопросы! Отвечу про творчество лично. Спасибо, что не забыли!»
Юлия Бужилова
Певица, блиставшая на «Фабрике» с хитовым медляком «Спи» была фаворитом Яны Чуриковой и Игоря Матвиенко. Звезд с неба на проекте она не хватала, и после шоу ушла преподавать вокал в музыкальной академии Игоря Матвиенко. В соцсетях ее нет, поэтому — чем богаты.
Известно, что сейчас девушка предпочитает не выступать на сцене и пишет песни для других исполнителей. А еще 12 лет назад стала мамой. Несмотря на то, что Юлия уже много лет не записывала новые треки, фанаты продолжают надеяться, что когда-нибудь она выпустит сольный альбом.
Никита Малинин
В этом году Никите Малинину исполняется 40 лет. И он всё так же продолжает петь своего «Котенка» и другие хиты (а их после третьей «Фабрики» у артиста прибыло) на концертах.
Кстати, в «фабричные» времена считалось, что эту песню он посвятил Маше Вебер — паре приписывали романтические отношения. Но всё это было просто шоу. На деле, спутницу жизни Малинин встретил еще в школе, а в 2008 году женился на ней (девочки, собирайте скорей свои разбитые сердечки — впереди еще много интересного).
После «Фабрики» Никита Александрович рассорился с отцом, но потом они решили все свои мужские обиды, и теперь экс-«фабрикант» даже публикует романсы интеллигентно-робкого мэтра эстрады у себя в инстаграме. Да и про себя не забывает.
Александр Киреев
В 2003 году на «Фабрике звезд» Киреев занял второе место, но на собственно звездной арене долго удержаться у него не получилось. Он начал всё реже давать концерты, а потом как будто и вовсе ушел в тень. Зато за время отсутствия успел стать отцом двух прекрасных детей.
При этом Киреев признается, что музыка из его жизни никуда не уходила — просто он многое переосмыслил.
— У меня был период, когда я переосмыслил ценность популярности как таковой, — рассказывал Киреев в интервью StarHit. — Известность — это не самоцель, она, если и нужна, то только как результат работы. С помощью популярности можно сделать что-то хорошее — дарить людям эмоции, масштабировать добрые дела. «Фабрика» мне многое дала, я очень благодарен этому проекту. Я отвык от известности, и сейчас, когда получаю комментарии, даже немного стесняюсь, но такие теплые слова, конечно, очень приятны. Но по популярности я не скучаю, всему свое время.
Сейчас основная концертная площадка Киреева — Instagram. Здесь он публикует свои новые клипы и песни. Исполняет их при этом под фонограмму. В инстаграме. Под фонограмму.
Антон Зацепин
Зацепин был одним из самых запоминающихся участников четвертого сезона «Фабрики звезд». Невысокий блондин вмиг стал любимчиком зрителей — его полюбили, в том числе, за искренность и открытость. Но одной только любви поклонников недостаточно, и в финале проекта Антон занял второе место, встав на пьедестале между Ириной Дубцовой и Стасом Пьехой.
После «Фабрики» Антон записал клип на лирическую песню «Книжки о любви», а в 2008 году выпустил дебютный альбом «Тобой одной». Примерно в то же время он попробовал себя в качестве актера. Вместе с другой выпускницей «Фабрики» Светланой Светиковой, а также более звездными коллегами (Сергеем Амораловым, Алексеем Гоманом, Митей Фоминым и Надеждой Бабкиной) он снялся в сериале «Любовь — не шоу-бизнес». В 2014 году артист записал песню «Ты знаешь» и... ушел в подполье, лишь изредка появляясь на музыкальных программах.
За время отсутствия в шоу-бизнесе Антон наладил личную жизнь, закончил ГИТИС, снялся в фильме «Яна+Янко» и постепенно вернулся к музыкальному творчеству. Например, он принял участие в новом сезоне вокального шоу «Ну-ка, все вместе!». Не забросил он и кино. Среди прочих он снялся в сериале «Счастлива вопреки» в компании с Эммануилом Виторганом, Оскаром Кучерой и Вадимом Андреевым. Ну а вместе со своей женой обещает любому (за деньги, конечно) провести свадьбу, день рождения, корпоратив и всё, что только пожелаете.
«Объявляю о расширении творческой деятельности. Я и моя любимая супруга предлагаем свои услуги в качестве ведущих на ваше праздничное мероприятие, — пишет артист у себя в инстаграме. — Свадьбы, дни рождения, корпоративы. Споем, станцуем, расслабим, проведем конкурсы и не дадим заскучать! Назвали мы себя так: Мистер и Миссис Z! Агенты, которые выполнят любую задачу. Наша Миссия: объединять любовь и радость! Мы создаем праздничное настроение».
Настя Кочеткова
Однокурсница Зацепина Настя Кочеткова попала на «Фабрику» в 15 лет — в составе молодежной группы «Банда», куда входили также Тимати и Доминик Джокер. После проекта ребята выпустили альбом «Новые люди». Ну, и всё. Позднее певица вошла в хип-хоп-проект VIP77, распавшийся в 2007 году (два участника группы разбились в автокатастрофе). В 2010 году Кочеткова вместе с T-Killah записала песню «Я поднимаюсь над землей», а в 2015-м выпустила в дуэте с певцом Davlad романтическую песню «Люблю».
В перерывах между многочисленными музыкальными коллабами Настя Кочеткова вышла замуж (в 17 лет), родила дочь и развелась. А потом и вовсе переехала в Америку вместе с дочкой. Там встретила новую любовь — кубинца Мигеля Лара. И в 2017 году пара сыграла свадьбу в Майами.
Сейчас вместо музыки Настя Кочеткова ударилась в кино. В 2018 году она выпустила первую самостоятельную режиссерскую работу «Опять опоздала, Анна», и эту ленту отметили на нескольких американских кинофестивалях номинациями и премиями.
Алекса
Ответ на вопрос, как дела у Алексы, можно было бы проиллюстрировать одной фотографией (и Тимати здесь ни при чем).
Но давайте всё-таки остановимся немного подробнее.
После «Фабрики» Алекса подписала контракт с Игорем Крутым, который долго помогал начинающей звезде, но потом девушка исчезла с телеканалов. Исчезла, чтобы вернуться в 2007 году с песней «Когда ты рядом», исполненной в дуэте с Тимати. Песню долго крутили на ТВ и радио, певица сотрудничала с Яной Рудковской, выпустила альбомы «Моя вендетта» и «Придуманный мир», представляла новые клипы, но былой успех так и не вернулся. А где нет успеха — там нет и музыки. Вместо экспериментов музыкальных девушка принялась за эксперименты с внешностью. Она заметно увеличила губы, изменила формы носа и скул. Но когда подписчики ей намекнули, что что-то пошло не так, Алекса решила исправить свои «ошибки».
В 2020 году стало известно о романе певицы с фитнес-инструктором Вячеславом Дайчевым, который вел занятия у Филиппа Киркорова и Полины Гагариной. Любовь, по уверениям певицы, стала неожиданностью и накрыла влюбленных с головой. С возлюбленным певица серьезно занялась спортом, и результат можно было увидеть на некоторых ее фотографиях.
В сентябре 2020-го Алекса рассказала, что выходит замуж, а в начале марта 2020 года опубликовала фото в белой рубашке (то, что вы видели в самом начале), подписав его скромно: «Пришло время приятной суеты». А сейчас уже публикует фотографии с новорожденной дочкой.
А за кого из «фабрикантов» болели вы? Не стесняйтесь, признавайтесь в комментариях, и в следующий раз мы узнаем, как дела у них!