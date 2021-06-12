Круто ты пропал без TV: что стало с участниками «Фабрики звезд» сегодня

Лет двадцать назад они были кумирами миллионов, за них голосовали, отправляя платные эсэмэски, им приписывали разные романтические отношения, а их песни врывались в чарты популярных радиостанций. Но вот «Фабрика звезд» закончилась, и ее выпускники разбежались кто куда. А вот куда они разбежались, и что с ними произошло (хотя почему произошло? — происходит прямо сейчас!) мы с вами и разберемся.

Михаил Гребенщиков

Мишу Гребенщикова, который почти 20 лет назад заводил толпу своими (ну то есть не конкретно своими — он про них пел) «батонами», «булками» и прочими «танцами-обниманцами», сегодня кроме как Михаилом Вячеславовичем, пожалуй, и не назвать. От образа эпатажного шоумена остались только стильные очки, за которыми скрываются глаза умудренного опытом бати.