СЕЙЧАС +5°С
Пробки 1/10
usd 74.85
eur 81.71
Тема дняКакой будет погода на следующей неделе?
Фото пользователя

Максим Ж.

знаток и любитель общественных бань
Фото пользователя

Максим Ж.

знаток и любитель общественных бань
Все новости
Все новости

Общественные бани закрывают. Зачем туда ходят и о чем там говорят мужчины — рассказ постоянного посетителя

Несмотря на всю любовь к банной культуре, по его мнению, муниципальные бани — уже пережиток

372
2Обсудить

Поделиться

Муниципальные бани передадут частным инвесторам

Муниципальные бани передадут частным инвесторам

Поделиться

В октябре прошлого года глава департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин сообщил, что муниципальные бани работают до весны, потом их передают инвесторам, потому что у мэрии нет возможности их содержать. В конце прошлого года на НГС вышел репортаж журналиста Анны Богдановой «С лёгким паром, бабоньки» из общественной бани № 3 на Беловежской. В ответ один из читателей захотел рассказать о своем опыте походов в общественные бани. Максим подробно описал, как устроены бани и почему нужно сохранить эту традицию. Публикуем его колонку.

Я живу в Новосибирске уже почти 25 лет. Когда приехал, сразу же начал ходить в общественные бани в разных районах города. Уже известно, что бани скоро закроют, и я хотел рассказать, как там все устроено, чтобы людям было с чем сравнивать.

Все бани работают примерно одинаково: зимой — почти всю неделю, летом — только по выходным. На входе мы оплачиваем определенное количество часов и идем в общую раздевалку. Раздеваемся, проходим в общее отделение. Занимаем место на скамейке, берем тазики: один — чтобы мыться, второй — для запарки веника. Для тех, кто не привык мыться по-деревенски, есть стойка с душем.

Самое интересное — конечно, пар. Электрический нагреватель под бочкой, в которой камни. Банщица включает и выключает. Если вдруг сильно жарко, можно попросить, чтобы убавили. Термометра и барометра в таких парных не увидите, потому что, думаю, такие хрупкие приборы не выдержат банной температуры, влажности и движения воздуха во время проветривания.

Помылся, запарил веник и идешь греться. Погрелся — выходишь отдохнуть в раздевалке, где все пьют принесенные из дома напитки: квас, минералку или тонизирующий чай. Таких заходов бывает три-четыре. Потом моешься и идешь домой.

Если углубляться в процесс, есть детали. Главное — подобрать хороший веник. Если березовый, то лучше, чтобы его заготавливали между праздниками Ивана Купалы (7 июля) и Ильиным днем (2 августа). Так не будет сережек, которые могут колоть кожу.

Я бы разделил посетителей на несколько категорий: старики, молодежь, банщики-любители. В том числе и по предпочтениям: выпить или поговорить, а может, и то, и другое. После двух-трех заходов всех выгоняют и «сушат» парилку. Открывается дверь, и туда подают шланг, холодной водой обливают все поверхности, вымывают оставшиеся листья от веников и заливают печь водой. Через 10–15 минут новый заход.

Разговоры — уже в раздевалке. Старики вспоминают, как хорошо было раньше. Кто-то делится деталями биографии известных политиков, актеров и даже исторических персонажей. Кому-то больше по душе истории рыбаков, охотников, спортсменов, туристов. Кто-то предпочитает просто слушать.

Главное, в конце пожелать всем легкого пара и обязательно поблагодарить сотрудников. Общественные бани — это клуб, в котором любят отдохнуть от работы, расслабиться, уйти от домашних дел и подлечиться. Нас объединяет еженедельная традиция. Здесь своя компания, которая хорошо проводит время и наслаждается мягким паром.

Общественные бани скоро закроют. Уже сейчас сеансов гораздо меньше. Раньше можно было прийти, по сути, в любое время, сейчас надо подгадывать к началу, и все равно потом будешь ограничен по времени. Какие альтернативы? Есть почасовые сауны, которые больше для увеселений с алкоголем, для разнополых компаний, по праздничным поводам. Есть, конечно, бани общественные уже с современным сервисом: «Кировские бани», «Сандуны», «Федоровские», «Паровозовъ», «Мыловар». И это, в общем-то, достойная альтернатива.

Например, «Кировские». Дороже, чем общественные муниципальные, но можно заказать еду и напитки по нормальным ценам с нормальным обслуживанием. В среднем, думаю, тратят сумму, сопоставимую со входом в баню. В общей мойке уже нет акцента на лавки с тазиками. Теперь только душевые стойки, кадушки с ледяной водой, чтобы облиться после парной. Есть небольшой бассейн в моечной, побольше — прямо на улице. Светлая парная уже на газовой кирпичной печи. На входе гардероб, потом ресепшен, где выдают браслет на руку с ключом от кабинки.

Есть сеансы общего пара. Что за новая традиция? Банщики выгоняют всех из парной, моют ее, проветривают, приносят музыкальную колонку с расслабляющей музыкой и поддают пар с особенным ароматом (например, травы Алтая или запах ковыля из степи Казахстана). Запускают всех, все рассаживаются на лавочки по периметру. Чем-то мазаться, брать с собой веник, разговаривать, мешать банщику запрещено. Один стоит на подаче пара, второй — в центре с огромным веером. Два захода по 5–7 минут каждый. Пар отличается от общественных. Нет такой жары, влажность выше, как результат веник уже почти не высыхает, и это хорошо.

Привычка носить с собой напитки уходит — теперь все можно получить у бармена. Но главное все же осталось — как и раньше мы можем общаться в общем зале, эта традиция сохранилась.

Выделю несколько моментов, которые должны быть в новых банях. Которые, как я понимаю, заменят муниципальные. Во-первых, баня должна быть доступна, потому что завсегдатаи ходили туда раз в неделю, а то и два. Ходить в частные бани не у всех есть возможность.

Должно быть место, где можно спокойно посидеть, поговорить. Конечно, хотелось бы сервис, возможность купить поесть, выпить, приобрести тапочки, полотенца и бритвенные принадлежности.

У каждого свой ритуал парения, но все любители объединяются и создают свои банные компании, а потом всю жизнь ходят в одну и ту же баню и уже так хорошо знают друг друга, становятся как родные. Это какой-то совместно пережитый опыт. Я решил написать все это, потому что имею большой опыт парения. Сначала в общественной деревенской бане, еще во время СССР, потом была семейная деревянная баня на дровах в деревне — это уже девяностые. Дальше — общественные бани в городе: в начале двухтысячных я ходил в баню по месту жительства — «Баня № 25», потом в 2015-м переехал на левый берег, и мы стали ходить в «Баню № 36» на Петропавловской, 3 на Беловежской. Во время ковида решил сходить в эти новые, современные.

Есть ли будущее у муниципальных сегодня — думаю, вряд ли, это уже пережитки прошлого. Но, если они закроются, хотелось бы иметь достойную альтернативу и сохранить традиции.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

По теме (5)

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

Станьте автором колонки.

Почитайте рекомендации и напишите нам!

муниципальные баниобщественные бани
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2