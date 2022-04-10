Общественные бани закрывают. Зачем туда ходят и о чем там говорят мужчины — рассказ постоянного посетителя

Я живу в Новосибирске уже почти 25 лет . Когда приехал, сразу же начал ходить в общественные бани в разных районах города. Уже известно, что бани скоро закроют, и я хотел рассказать, как там все устроено, чтобы людям было с чем сравнивать.



Все бани работают примерно одинаково: зимой — почти всю неделю, летом — только по выходным. На входе мы оплачиваем определенное количество часов и идем в общую раздевалку. Раздеваемся, проходим в общее отделение. Занимаем место на скамейке, берем тазики: один — чтобы мыться, второй — для запарки веника. Для тех, кто не привык мыться по-деревенски, есть стойка с душем.



Самое интересное — конечно, пар. Электрический нагреватель под бочкой, в которой камни. Банщица включает и выключает. Если вдруг сильно жарко, можно попросить, чтобы убавили. Термометра и барометра в таких парных не увидите, потому что, думаю, такие хрупкие приборы не выдержат банной температуры, влажности и движения воздуха во время проветривания.



Помылся, запарил веник и идешь греться. Погрелся — выходишь отдохнуть в раздевалке, где все пьют принесенные из дома напитки: квас, минералку или тонизирующий чай. Таких заходов бывает три-четыре. Потом моешься и идешь домой.