Общественные бани закрывают. Зачем туда ходят и о чем там говорят мужчины — рассказ постоянного посетителя

В октябре прошлого года глава департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин сообщил, что муниципальные бани работают до весны, потом их передают инвесторам, потому что у мэрии нет возможности их содержать. В конце прошлого года на НГС вышел репортаж журналиста Анны Богдановой «С лёгким паром, бабоньки» из общественной бани
Я живу в Новосибирске уже почти
Все бани работают примерно одинаково: зимой — почти всю неделю, летом — только по выходным. На входе мы оплачиваем определенное количество часов и идем в общую раздевалку. Раздеваемся, проходим в общее отделение. Занимаем место на скамейке, берем тазики: один — чтобы мыться, второй — для запарки веника. Для тех, кто не привык мыться по-деревенски, есть стойка с душем.
Самое интересное — конечно, пар. Электрический нагреватель под бочкой, в которой камни. Банщица включает и выключает. Если вдруг сильно жарко, можно попросить, чтобы убавили. Термометра и барометра в таких парных не увидите, потому что, думаю, такие хрупкие приборы не выдержат банной температуры, влажности и движения воздуха во время проветривания.
Помылся, запарил веник и идешь греться. Погрелся — выходишь отдохнуть в раздевалке, где все пьют принесенные из дома напитки: квас, минералку или тонизирующий чай. Таких заходов бывает три-четыре. Потом моешься и идешь домой.
Если углубляться в процесс, есть детали. Главное — подобрать хороший веник. Если березовый, то лучше, чтобы его заготавливали между праздниками Ивана Купалы (
Я бы разделил посетителей на несколько категорий: старики, молодежь, банщики-любители. В том числе и по предпочтениям: выпить или поговорить, а может, и то, и другое. После двух-трех заходов всех выгоняют и «сушат» парилку. Открывается дверь, и туда подают шланг, холодной водой обливают все поверхности, вымывают оставшиеся листья от веников и заливают печь водой. Через 10–15 минут новый заход.
Разговоры — уже в раздевалке. Старики вспоминают, как хорошо было раньше. Кто-то делится деталями биографии известных политиков, актеров и даже исторических персонажей. Кому-то больше по душе истории рыбаков, охотников, спортсменов, туристов. Кто-то предпочитает просто слушать.
Главное, в конце пожелать всем легкого пара и обязательно поблагодарить сотрудников. Общественные бани — это клуб, в котором любят отдохнуть от работы, расслабиться, уйти от домашних дел и подлечиться. Нас объединяет еженедельная традиция. Здесь своя компания, которая хорошо проводит время и наслаждается мягким паром.
Общественные бани скоро закроют. Уже сейчас сеансов гораздо меньше. Раньше можно было прийти, по сути, в любое время, сейчас надо подгадывать к началу, и все равно потом будешь ограничен по времени. Какие альтернативы? Есть почасовые сауны, которые больше для увеселений с алкоголем, для разнополых компаний, по праздничным поводам. Есть, конечно, бани общественные уже с современным сервисом:
Например,
Есть сеансы общего пара. Что за новая традиция? Банщики выгоняют всех из парной, моют ее, проветривают, приносят музыкальную колонку с расслабляющей музыкой и поддают пар с особенным ароматом (например, травы Алтая или запах ковыля из степи Казахстана). Запускают всех, все рассаживаются на лавочки по периметру. Чем-то мазаться, брать с собой веник, разговаривать, мешать банщику запрещено. Один стоит на подаче пара, второй — в центре с огромным веером. Два захода по 5–7 минут каждый. Пар отличается от общественных. Нет такой жары, влажность выше, как результат веник уже почти не высыхает, и это хорошо.
Привычка носить с собой напитки уходит — теперь все можно получить у бармена. Но главное все же осталось — как и раньше мы можем общаться в общем зале, эта традиция сохранилась.
Выделю несколько моментов, которые должны быть в новых банях. Которые, как я понимаю, заменят муниципальные. Во-первых, баня должна быть доступна, потому что завсегдатаи ходили туда раз в неделю, а то и два. Ходить в частные бани не у всех есть возможность.
Должно быть место, где можно спокойно посидеть, поговорить. Конечно, хотелось бы сервис, возможность купить поесть, выпить, приобрести тапочки, полотенца и бритвенные принадлежности.
У каждого свой ритуал парения, но все любители объединяются и создают свои банные компании, а потом всю жизнь ходят в одну и ту же баню и уже так хорошо знают друг друга, становятся как родные. Это какой-то совместно пережитый опыт. Я решил написать все это, потому что имею большой опыт парения. Сначала в общественной деревенской бане, еще во время СССР, потом была семейная деревянная баня на дровах в деревне — это уже девяностые. Дальше — общественные бани в городе: в начале двухтысячных я ходил в баню по месту жительства —
Есть ли будущее у муниципальных сегодня — думаю, вряд ли, это уже пережитки прошлого. Но, если они закроются, хотелось бы иметь достойную альтернативу и сохранить традиции.
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