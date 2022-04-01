Классика СССР и новинки из Азии: как будут работать кинотеатры Новосибирска в новых условиях

Что случилось с кинотеатрами

В марте западные киностудии Universal Pictures, Warner Brothers, Paramount и Disney сообщили об отмене своих фильмов в российском прокате из-за спецоперации на Украине. Это значит, что запланированных голливудских фильмов кинотеатры показывать не будут. Во всяком случае, в ближайшее время.



Киноэксперты опасаются, что отсутствие зрителя может привести к тому, что кинотеатры закроются, так как жить им будет не на что, и площади зданий передадут под торговые центры или еще под какие-то нужды, как это было в 1990-х . Проблемы действительно есть, и кинотеатры этого не скрывают. Например, закончатся лампы для кинопроекторов, которые делают за рубежом, выразил свои опасения кинокритик, сценарист и преподаватель Московской школы кино Камилл Ахметов в разговоре с НГС24.

Что отменяется

Пока в кинотеатрах идут западные премьеры, которые стартовали в первой половине февраля. Например, американский боевик «Анчартед: на картах не значится» — история о двух соперниках, которые стали союзниками и разгадывают тайну истории. Или красивый детектив «Смерть на Ниле», премьера которого стартовала в России 10 февраля.

