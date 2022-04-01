Классика СССР и новинки из Азии: как будут работать кинотеатры Новосибирска в новых условиях

Спецоперация на Украине повлияла на все сферы нашей жизни, в том числе и на работу кинотеатров. Из-за ее последствий премьеры западных фильмов откладываются на неопределенный срок. Это уже второй удар по кинотеатрам — они только-только пережили пандемию с ее ограничением количества зрителей и QR-кодами. Тем не менее ни о каких закрытиях речь не идет. Журналист НГС Анна Богданова узнала, как сейчас будут работать новосибирские кинотеатры, какие фильмы мы будем смотреть в ближайший месяц и сколько будут стоить билеты.
Что случилось с кинотеатрами
В марте западные киностудии Universal Pictures, Warner Brothers, Paramount и Disney сообщили об отмене своих фильмов в российском прокате из-за спецоперации на Украине. Это значит, что запланированных голливудских фильмов кинотеатры показывать не будут. Во всяком случае, в ближайшее время.
Киноэксперты опасаются, что отсутствие зрителя может привести к тому, что кинотеатры закроются, так как жить им будет не на что, и площади зданий передадут под торговые центры или еще под какие-то нужды, как это было в
Что отменяется
Пока в кинотеатрах идут западные премьеры, которые стартовали в первой половине февраля. Например, американский боевик «Анчартед: на картах не значится» — история о двух соперниках, которые стали союзниками и разгадывают тайну истории. Или красивый детектив «Смерть на Ниле», премьера которого стартовала в России 10 февраля.
10 марта должна была состояться, но уже не будет, премьера мультфильма «Я краснею» от Pixar. По данным РБК, за день до премьеры отменили прокат «Бэтмена» с Робертом Паттисоном. Также в России не покажут премьеры фильма «Морбиус» с Джаредом Лето, которая анонсировалась на 24 марта. Компания Paramount отменила запланированный на начало апреля релиз «Затерянного города» с Сандрой Буллок — история о писательнице любовных романов, которую похищает ее читатель. И вторую часть «Соника в кино».
Старое доброе кино и новые проекты
Если раньше ретроспективы были скорее исключением из правил (старые фильмы показывали в рамках каких-то мероприятий, памятных дат), сейчас анонсы кинолент прошлых лет появились в афишах почти всех кинотеатров Новосибирска. Например, российская сеть кинотеатров «КАРО» (кинотеатр сети находится в «Галерее Новосибирск») запустила специальную программу показов «Кинотерапия».
— «Кинотерапия» — это приглашение в мир медитативного, рефлексирующего, исповедального кино. Кураторы проекта «КАРО.Арт» собрали программу, ориентированную на любого зрителя, понимающего этот мир через кино. Аудиторию ждут встречи с самыми разными картинами и настроением: от сказочного Миядзаки до хладнокровного Ханеке, от сумрачного Джармуша до ироничного Баумбаха, от бесстрашного Триера до трогательного Золотухина, — говорится в релизе сети кинотеатров.
Кроме того, сеть анонсировала показы сказок советского кинорежиссера Александра Роу: «Кащей бессмертный», «Королевство кривых зеркал», «Варвара-краса, длинная коса». Сеансы прописаны в афишах городов сети. В Новосибирске в ближайшие дни можно сходить на «Кащея Бессмертного» (фильм 1944 года). Билет стоит 200 рублей.
В пресс-службе сети кинотеатров «КАРО» в беседе с НГС подчеркнули, что кинотеатры продолжают работать, но, возможно, потребуется господдержка.
— Операционно показ мы обеспечим, наши площадки будут работать. Но решающими для кинотеатров остаются вопросы господдержки и репертуара — голливудские блокбастеры, ушедшие из расписания, генерировали около 80% бокс-офиса, — констатировали в сети кинотеатров. — Сейчас, главное, адаптироваться к новым маркетинговым схемам.
Недавно сеть «КАРО» решила запустить проект «Видеоблогеры в кино», который, как пояснили представители кинотеатра, помогут кинозрителям увидеть контент любимых блогеров на больших экранах, не переживая за перебои в соцсетях.
— Ретроспективные показы востребованы зрителем — дилогия «Брат» Балабанова, к примеру, была одним из лидеров кассы прошлого уикенда. Вместе с ведущими киносетями мы приняли решение заморозить цены на билеты, чтобы несколько успокоить наших зрителей в ситуации ежедневных перемен, — отметили в пресс-службе сети «КАРО».
Акценты смещаются
Генеральный директор Центра культуры и отдыха «Победа» Ирина Краснопольская напомнила, что для «Победы» ретроспективные показы — не новшество, но в нынешних условиях этому направлению кинотеатр будет уделять еще больше внимания. Что касается в принципе работы кинотеатров — да, будет непросто, потому что основной коммерческой составляющей были так называемые блокбастеры, которые в свое время смогли оживить работу кинотеатров в России.
— Отечественный кинопрокат сегодня переживает системную трансформацию: меняется структура репертуара, сокращается горизонт планирования, фестивальный график теряет привычный ритм, техническая сторона кинопоказа требует нестандартных решений, нужны новые эффективные способы коммуникации с аудиторией, — говорит Ирина Краснопольская.
По ее словам, сейчас отрасль взаимодействует с Минкультом на региональном и федеральном уровнях. В частности, директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Светлана Максимченко на отраслевой встрече 24 марта говорила представителям сферы о том, что нужна консолидированная позиция всех представителей киноиндустрии, чтобы в результате на экранах появилось больше качественных российских фильмов.
— Доля российского кино в нашем прокате составляла около 20%, а отечественное кино для нас — предмет особого внимания и заботы. Опытные маститые российские режиссеры и дебютанты регулярно представляют зрителям «Победы» свои фильмы, участвуют в обсуждениях и творческих встречах. Надеюсь, что в будущем смогу сделать еще больше для популяризации отечественного кино в качестве члена Экспертного совета по прокату национальных фильмов Департамента кинематографии Минкультуры России, — подчеркнула гендиректор «Победы».
Кинотеатр заключил договоры с «Мосфильмом», «Ленфильмом», Госфильмофондом, поэтому на экранах можно будет увидеть классику советского кинематографа. И это уже действительно новинка, на которой будет больше акцента, хотя коммерчески это непросто, уверена Ирина Краснопольская.
В афишах новосибирских кинотеатров появились сеансы на советские комедии и мелодрамы: «Служебный роман», «Самая обаятельная и привлекательная», «Курьер».
Смотрим в сторону Азии
Представители сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино» (в Новосибирске это: «Синема Парк» в «Ройял Парке», «Формула кино» в «Ауре», «Кронверк Синема» в ТРЦ «Континент» на Троллейной, «Синема Парк» в «Сан Сити») сообщили, что тоже работают над расширением репертуара, расширяют ассортимент альтернативного контента, знаковых событий, которые будут интересны для просмотра на большом экране. Возвращают в прокат культовые картины и смотрят в сторону Азии.
— Мы ведем поиск партнеров и прав на фильмы стран Азии. У нас уже установлен график показов лучших новинок Болливуда. Первый недавний показ и RRR принес нам аншлаги и новых зрителей, для которых тамильский язык и хинди являются родными, — отметила представитель сети в Новосибирске Наталья Тупкаленко. — Ушли самые ожидаемые премьеры знаменитых киностудий, но это повод посмотреть, а что есть еще. Иногда нас ждут очень приятные сюрпризы.
По ее словам, раньше доля российского кино в сети была всего 20%, поэтому в случае ухода иностранного контента, безусловно, может быть падение выручки. Тем не менее цены на билеты кинотеатр пока повышать не планирует.
В сети кинотеатров «КАРО» подсчитали, что сейчас в репертуаре представлено более 70 фильмов самых разных жанров из более чем 15 стран. И дальше будет еще больше разнообразного национального контента, например, из Китая и Индии.
Премьеры
Несмотря на все сложности, в ближайшее время кинотеатры анонсируют несколько зарубежных премьер: «Альпийские приключения» про мальчика Урсли, который живет с семьей на небольшой ферме в Швейцарских Альпах, криминальный триллер «Дьяволик», мультфильм «Братцы Кролики: праздничный переполох».
— 17 апреля «Формула Кино» ТРЦ «Аура» приглашает на всероссийскую премьеру комедии Луи Гарреля «Этот новый мир», в которой он исполнил главную роль вместе с Летицией Каста. Фильм — участник Каннского кинофестиваля — 2021. Все сеансы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами. Перед показами в формате видеоприветствия о фильме расскажет кинокритик Егор Москвитин, — уточнили представители сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино».
В «Победе» продолжается показ фильма «Худший человек на свете» Йоакима Триера (Норвегия, Франция, Швеция и Дания). В ближайший месяц в прокат выходит японский фильм «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути по рассказу Харуки Мураками, французско-мексиканская драма Мишеля Франко «Закат», шведско-финский хоррор «Скрежет», американская фантастическая комедия «Всё везде и сразу». Многие из этих фильмов уже отмечены призами международных кинофестивалей.
В честь
— Культуру отменить невозможно, поэтому мы продолжим знакомить зрителей с лучшими образцами отечественного и мирового культурного наследия, — подытожили в «Победе». — Классика кинематографа, ретроспективы великих режиссеров, кинотеатральные показы выдающихся театральных постановок и фильмов-выставок, фильмов-концертов сейчас особенно ценны.
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В начале марта народный артист России, генеральный директор и председатель правления киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров рассказал, что принесет отечественному кинематографу отказ Голливуда от проката в нашей стране.