«Такое кинематографическое импортозамещение»: Карен Шахназаров — о запрете голливудских фильмов

Народный артист России, генеральный директор и председатель правления киноконцерна «Мосфильм» рассказал, что он думает о военной операции России на Украине и что принесет отечественному кинематографу отказ Голливуда от проката в нашей стране.
— Моя позиция по происходящему на современной Украине давно известна, я неоднократно ее озвучивал. Да, России пришлось принять очень болезненное для нее решение, но это решение назревало много лет. Решение это зрело с тех пор, как Украина перестала выполнять подписанные ею Минские соглашения. Ну а последней каплей стало заявление главы Украины Зеленского о том, что его страна может вновь стать ядерным государством. Отреагировать на такие слова по-другому было невозможно.
И Запад выполнил свою главную цель — стравил Россию и Украину. И нужно четко понимать, что то, что происходит сегодня, — это война не с Украиной, это — глобальная война с Западом.
Да, нас ждут последствия. Сейчас санкции коснулись не только экономической, но и гуманитарной сферы. Но, например, решение американских киностудий Walt Disney и Warner Bros. отменить поставку своих фильмов для показа в российских кинотеатрах я считаю мерой, которая может и должна подстегнуть отечественное кинопроизводство. Я 30 лет пытаюсь донести, что ограничение зарубежного кинопроката — полезное дело для всей кинопроизводящей отрасли. Я 30 лет пытаюсь добиться квот, как, например, в Китае, где основа кинопроката — отечественные ленты. В моем понимании, как представителя кинопроизводящей отрасли, такое решение западных киностудий только даст толчок для развития отечественного кино. Такое кинематографическое импортозамещение.
Конечно, у представителей кинопроката будет другое мнение, ведь его основу составляет голливудская продукция. Это знают не многие, но 80 процентов всего российского кинопроката напрямую или косвенно принадлежит американским хозяевам. Они диктуют зрителям России киноповестку, не пуская на экраны большинство европейских фильмов, картин из латиноамериканских, азиатских картин. Теперь это соотношение изменится.