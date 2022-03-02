«Такое кинематографическое импортозамещение»: Карен Шахназаров — о запрете голливудских фильмов

Конечно, у представителей кинопроката будет другое мнение, ведь его основу составляет голливудская продукция. Это знают не многие, но 80 процентов всего российского кинопроката напрямую или косвенно принадлежит американским хозяевам. Они диктуют зрителям России киноповестку, не пуская на экраны большинство европейских фильмов, картин из латиноамериканских, азиатских картин. Теперь это соотношение изменится.