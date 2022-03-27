«Они спят, я монтирую»: молодая мама с двойняшками зарабатывает деньги в «ТикТоке» и собирает миллионы просмотров

Видео Полины Цюзик в «ТикТоке» собирают миллионы просмотров. Жительница Краснообска снимает двух своих годовалых сыновей — двойняшек Мишу и Лешу. Девушка рассказывает об их жизни, питании и о том, как дети общаются между собой. До блокировки «ТикТока»
«Пришла к мужу вся в соплях и в слезах»
Полину с Владом видно издалека. Рядом с ними пингвиньей походкой идут два малыша. Под стать походке у одного из них и костюмчик с пингвинами. Детей зовут Миша и Леша, они двойняшки и им 1 год и 3 месяца. Когда семья заходит в кафе, начинается процесс переодевания детей. Влад и Полина делят сыновей, быстро снимают с них комбинезоны. Миша с Лешей достаточно тихие и послушные в незнакомых для них местах. Двойняшки разбредаются по кофейне, а присматривать за ними оставляют отца.
Полина Цюзик всего 2 года назад работала мастером маникюра. Она выглядит эффектно, хотя признаётся, что времени ухаживать за собой осталось мало. Пришлось отказаться от ресничек и покраски волос. Но девушка находит время на маникюр.
Два года назад Полина даже не предполагала, что у нее родится двойня, детям она будет отдавать всё свободное время и вести блог про них. О том, что у родственников ее мужа есть в семье двойняшки, Полина не знала.
— У нас рождение ребенка было спланированным решением, потому что я к этому очень серьезно отношусь. Потом на первом УЗИ моя гинеколог сказала, что их два. Я была в шоке. Я не знала, что с этим делать. Естественно, мы рожали, но это был страх. Я была не готова, что их будет двое. А пришла к мужу, вся в соплях и в слезах. Он спросил: «Что случилось?» Он знал, что я иду на УЗИ. Я говорю, у нас будет их двое. Он сказал: «Да ты что, дурочка? У нас их будет двое!» — вспоминает Полина.
Первыми Полина с Владом рассказали своим родственникам. Свекровь блогера тогда сказала, что она так и знала, что будут двойняшки. Правда, Полину не предупредила. После этого мама двойняшек рассказала подругам с работы и на этом остановилась.
— Больше мы никому ничего не рассказывали, потому что я оказалась суеверной, что ли. Все спрашивали, а почему такой большой живот, а почему. Я ничего не отвечала, просто улыбалась, и мне никто ничего не говорил в ответ. А потом я выложила пост в «Инстаграме»*, и все увидели, что у меня будет двойня и не до всех сразу дошло. Все начали поздравлять, а потом такие: «Ой, подожди, а у тебя что, двойня?» — смеется девушка.
До рождения Миши и Леши блогер планировала выйти из декрета через год, но планы на жизнь поменялись.
— Я думала, что через год максимум пойду работать обратно или не обратно. А сейчас понимаю, что всё, ты привязан. Я вообще рождение детей представляла по-другому. Я думала, что они едят, спят и их не надо укладывать по часу. Что они могут не есть, для меня было шоком. Но это все растягивается надолго и занимает 100% времени. И я поняла, что всё, я мама в декрете и без вариантов. А планов теперь нет, планы — это дети и попытаться в другом реализоваться, — рассуждает Полина.
«Уходить глубоко в подгузники мне некомфортно»
Как признается 27-летняя мама двойняшек, блог она мечтала вести давно. Раньше она подрабатывала персональным туроператором. Сейчас она тоже продолжает работать в этой сфере, но уже не так активно. Полина хотела завести блог на тему туризма и путешествий.
— Я «ТикТок» начала вести в мае 2021 года. И я подумала, почему бы мне не выложить видео детей, я выложила, и оно залетело. И так я поняла, что двойня — это интересно, смотреть людям интересно. Так и начала и выросла до 50 тысяч подписчиков. У меня большие охваты, но почему-то расту я не так быстро, как хотелось, — переживает девушка.
Первое видео, которое залетело в рекомендации у Полины, было в июле 2021 года. Через пару недель после того, как она начала выкладывать видео. Молодая мама решила начать с этим что-то делать.
— Я нашла девочку, на которую была подписана, у нее был какой-то гайд. Я взяла консультацию, спросила, что делать, и мы с ней начали работать. У меня видео часто залетают на сотни тысяч. Но прямо чтобы подписывались по тысяче в день — такого нет. У меня получается по несколько тысяч подписчиков в месяц. Хотелось бы расти быстрее, — поделилась блогер.
Мама двойняшек изначально ставила на «ТикТок» и только спустя месяцы решила попробовать выкладывать видео в «Инстаграм»*. Полина долгое время развивала две соцсети и набрала несколько тысяч подписок в «Инстаграме».
— По-моему, у меня что в «ТикТоке», что в «Инстаграме»* постоянные истории о том, что двойняшки что-нибудь делают. У меня, скорее всего, развлекательный контент. Я нечасто делюсь какими-то рецептами, еще чем-то. У меня много разборов каких-то вещей, покупок, нежели еще чего-то. То есть чисто «мамский» блог мне неинтересен. Уходить глубоко в подгузники мне некомфортно. Мне нравится делиться какими-то лайфхаками с девочками. В «ТикТоке» залетают видео, как едят двойняшки, как спят, как укладываю, гуляю, — объяснила Полина.
Сибирячка уже начала монетизировать свой блог. При количестве подписчиков в 25–30 тысяч молодой маме начали предлагать рекламу по бартеру. Спустя год, девушка уже отказалась от бартера и берет рекламу только за деньги.
— Я перестала покупать детям игрушки, это всё с рекламы. Я пока немного получаю. Я, если честно, не считала. Суммы не такие, которые бы мне хотелось. Когда предлагали рекламу по бартеру, я на что-то соглашалась, на что-то нет. Я выбирала только то, что мне самой интересно. Но я не буду рекламировать то, что мне не нужно, — рассуждает девушка.
Радостью и неожиданностью для Полины стало предложение рекламы подгузников YokoSun. Эти подгузники молодая мама покупала и до рекламы. До начала блокировки «ТикТока» Полина даже начала запускать проект с крупной сетью, но пока поделиться подробностями она не может.
Снимать молодая мама старается всё подряд.
— По-моему, у меня в телефоне iCloud уже говорит «до свидания», потому что я снимаю, я пытаюсь снимать вообще всё. Естественно, я продумываю каждый ролик, но с детьми очень сложно сделать так, как ты хочешь. Я снимаю что-то примерное и потом пытаюсь это нарезать. Я снимаю всё днем, а вечером начинаю монтировать, когда они спят, — поделилась блогер.
Из-за блокировки «Инстаграма»* и ограничения работы «ТикТока» сейчас Полина видео не выкладывает, хотя продолжает снимать контент. Мама двойняшек смеется и говорит, что, кажется, стала больше играть с детьми.
Путешествие с двойняшками
За год и три месяца Полина с мужем и детьми путешествовала два раза. Оба раза они выезжали на море. В первый раз они взяли с собой в Турцию бабушек и дедушек. Во второй раз они решили полететь уже вчетвером.
— Мы ездили в Египет вдвоем с мужем, через Москву, дети прекрасно провели все полеты. Было просто физически тяжело лететь из Новосибирска до Москвы, из Москвы до Египта. Но могу сказать, что мы не мешали посторонним. Мне не стыдно за своих детей. Многие говорят, что они спокойные. И на нас все реагируют с улыбкой, — вспомнила Полина.
Влад, муж Полины, считает, что с детьми отдохнуть невозможно. Мама двойняшек же думает, что это просто другой вид отдыха, который еще и полезен для малышей.
— Я считаю, что, когда дети не сидят дома, двигаются, познают мир — это хорошо. Получается, до того как мы полетели в Египет, мы выходили с детьми гулять, и они не хотели ходить на улице, несмотря на то что дома они уже бегали. А в Египте же нет снега, там они в кроссовках, там песок, они начали гулять на улице. Я считаю, что всё положительно влияет. Я думаю, что благодаря этому они адаптировались к нашей зиме, — уточнила блогер.
«У них какая-то особая связь»
Миша и Леша сначала кажутся совсем одинаковыми, но через пару минут можно понять, насколько они разные. У каждого своя мимика и движения. Если один брат смело подходит ко мне и к фотографу, то второй спокойно стоит рядом с мамой.
— Когда два мальчика — это удачно. Потому что один вектор развития. А не так, что девочка и мальчик и их нужно воспитывать по-разному. Несмотря на то что это двойня, я пытаюсь сделать, чтобы они были максимально самостоятельными. Сами пытались отстаивать свою точку зрения, — делится своими методами воспитания Полина.
Полина как будто с сожалением говорит, что она не жесткая мама. Своих детей она жалеет и переживает, что на мальчиках это может отразиться в будущем. Сибирячка старается учитывать и взаимоотношения двойняшек.
— У них какая-то особая связь. Миша на одну минуту старше, чем Леша. Когда я что-нибудь даю — сушку, печеньку, яблочко — Миша всегда берет себе и берет брату и всегда отнесет Леше. Леша так никогда не делает. Он может взять две, но никогда не отдаст Мише. Леша может обидеть Мишу, но Миша никогда Лешу не обидит, — с улыбкой рассказывает Полина.
Муж Влад Полину всячески поддерживает. Как шутит девушка, единственное разделение у них — это то, что муж работает, а она — нет. Всё остальное пара старается делать вместе.
— Он мне очень сильно помогает. Мы вместе гуляем, купаем, он помогает мне их укладывать спать. У нас дети спят в раздельных комнатах. Муж спит с одним ребенком, я сплю с другим ребенком. И нам так удобно. Не высыпаемся мы оба. Он также может встать покормить детей. У нас всё пополам, — поделилась Полина.
Молодая мама признаётся, что воспитывать двойню — это дорого. Точную сумму девушка не называет, но объясняет, что всё надо покупать в количестве двух штук. Несмотря на сложности, Полина рада, что у нее именно двойня.
— Они прикольные. Я могу сказать точно, что, когда муж оставался с одним ребенком или я оставалась с одним ребенком — это лафа. Мы с девочками обсуждаем, что один ребенок — это материнство на чилле. Мне не придется рожать еще, у меня уже есть двое детей. Они взаимодействуют друг с другом, им не скучно, мне тоже, — рассуждает молодая мама.
«Думаю о том, как не сойти с ума»
Полина также признаёт, что воспитывать двух детей одновременно — это тяжело. У девушки несколько раз были кризисы и выгорания. Молодая мама говорит, что вырастить двойню — это как четырех детей по одному.
— Я год и три месяца думаю о том, как не сойти с ума. Я сначала думала, что вот у меня двойня и мне, значит, тяжелее. А сейчас я думаю, что прикольно, что у меня двойня и нужно принять ситуацию, которая у тебя есть. Помощь бабушек и дедушек, конечно, важна, но самое главное, чтобы тебя поддерживал муж, — рассуждает девушка.
Помимо эмоциональной усталости Полина говорит и о физической стороне воспитания. Из-за того, что мальчики спят в разных комнатах, молодой маме приходится долго перед сном бегать из разных помещений, чтобы успокоить двойняшек.
— Самая сложная проблема — это покормить, уложить. Опять же в зависимости от возраста — там разные нюансы. Сейчас они жуют сами, ложку берут сами. У нас нет проблем с аппетитом, но одному человеку уследить за ними довольно сложно. Они маленькие еще и делают всякую фигню. Они дети, у них не всегда хорошее настроение, не всегда они сами засыпают, — объясняет девушка.
Каждый ребенок требует к себе внимания и, как признается их мама, у них есть борьба за внимание. Родители двойняшек пытаются никого не обделять. Но всё равно пока один сидит на руках, второго уже не поднимешь.
— Я одна не могу с ними вообще выйти из дома. Где я буду их ловить? Как я буду садиться с ними в машину? Они просто разбегутся, — задается вопросами Полина.
Однажды после выгорания Полина с мужем оставили детей родственникам и уехали в отпуск. Молодая мама советует не забывать про то, что существуют родные и близкие люди, которые могут помочь.
— Вся моя проблема в том, что только детьми я заниматься не хочу. Мне важна самореализация. То есть мне это интересно, мне не интересно сесть дома и обсуждать подгузники. Мне интересно развиваться как личности. Я привыкла быть независимой, — подчеркнула блогер.
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