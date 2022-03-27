«Они спят, я монтирую»: молодая мама с двойняшками зарабатывает деньги в «ТикТоке» и собирает миллионы просмотров

Два года назад Полина даже не предполагала, что у нее родится двойня, детям она будет отдавать всё свободное время и вести блог про них. О том, что у родственников ее мужа есть в семье двойняшки, Полина не знала.



— У нас рождение ребенка было спланированным решением, потому что я к этому очень серьезно отношусь. Потом на первом УЗИ моя гинеколог сказала, что их два. Я была в шоке. Я не знала, что с этим делать. Естественно, мы рожали, но это был страх. Я была не готова, что их будет двое. А пришла к мужу, вся в соплях и в слезах. Он спросил: «Что случилось?» Он знал, что я иду на УЗИ. Я говорю, у нас будет их двое. Он сказал: «Да ты что, дурочка? У нас их будет двое!» — вспоминает Полина.