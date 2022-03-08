Открыла кофейню в 14 лет — школьница исполнила мечту, а тратить время на учебу в университете не хочет

Однако Ульяна понимает, что не все должны работать в четырнадцать и открывать бизнес сразу после школы. По ее словам, для всего должно прийти время, открыть свое дело можно и в пятьдесят, а можно прожить до старости, так и не попробовав себя в предпринимательстве.

Школьники после выпуска часто говорят, что не знают, кем хотят стать, в чем их призвание. Ульяна убеждена, что очень редко люди находят дело на всю жизнь, каждого может «переклинить» за один день. Поэтому она против высшего образования, ведь человек может потратить пять лет впустую. Школьница считает, что у всех есть право поменять свое решение, не обязательно выбирать что-то одно в восемнадцать.



По ее словам, она нашла для себя альтернативную дорогу — решила получать опыт, узнавать изнанку бизнеса, не тратя время на «вышку». Она не исключает важность образования для некоторых профессий, но напоминает людям о существовании многих курсов, которые, на ее взгляд, могут заменить высшее образование.