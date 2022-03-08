Открыла кофейню в 14 лет — школьница исполнила мечту, а тратить время на учебу в университете не хочет

Ульяна Бухолдина из Новокузнецка заканчивает девятый класс, на днях ей исполнилось 15. Она уже успела поработать визажистом и бизнес-ассистентом, а недавно открыла пусть и небольшой, но свой бизнес. Ульяна рассказала NGS42.RU про собственную кофейню, влияние родителей, а также о своем отношении к образованию и новом подростковом мышлении.
Первый опыт работы
Первые деньги Ульяна заработала в семь лет, когда продала самодельную розу из крепированной бумаги. Школьница говорит, что к творчеству и активности с самого детства ее приобщили родители. Хотя профессии у них не самые творческие — мама менеджер по продажам, а папа — руководитель отдела продаж.
— Потом я начала заниматься паперкрафтом, конструировала 3D-головы животных из бумаги по видеоурокам в YouTube. В 9 лет заходила в каждый магазин в местном ТЦ, показывала фотографии своих работ на телефоне и предлагала сделать заказ. Вскоре я нашла первого клиента.
Девочка получила за первый крупный заказ — 3D-голову льва — тысячу рублей, но быстро остыла к кропотливой работе.
В 12 лет она решила стать визажистом.
— От подруги я узнала о девушке, обучающей макияжу для себя на дому за три тысячи рублей. Я решила действовать, утром оставила папе записку: «Я там записалась на курс, с тебя три тысячи, сегодня уже иду» и ушла в школу. Когда пришла на курс, девушка поинтересовалась, хочу я для себя или планирую и других людей красить. Я подумала, раз есть такой вариант, то я, конечно, хочу работать визажистом. Так я и получила всю базу.
В 2020 году, во время локдауна, Ульяна начала практиковаться на знакомых и, кроме того, в YouTube по видеоурокам научилась делать прически. Летом она решила повысить свои практические навыки и за советом пошла к маме, которая предложила попробовать сотрудничество с фотографами города.
— Я нашла коллег, с которыми проводила коммерческие фотосессии. Сначала красила за 100–200 рублей, потом начало работать сарафанное радио и появился прайс в Instagram. Поднять цены помогла поездка на мастер-класс в Барнаул, это был мой первый самостоятельный выезд в другой город.
Ассистентка миллионера
Вскоре Ульяна снова решила сменить деятельность и после обучающих курсов нашла работу бизнес-ассистента — помощника предпринимателя. Это человек, которые помогает планировать график руководителя, ведет деловые переписки и созванивается с партнерами, поставщиками, подрядчиками, готовит презентации, занимается подготовкой совещаний и делает другие дела.
За несколько месяцев она сменила несколько работодателей, сейчас она помощник у владельца местного офтальмологического центра. Лето способствовало заработку, она успевала делать свою работу и параллельно вести тикток-аккаунт предпринимателя из Москвы. Но потом началась школа.
— Загнать в школу меня было довольно сложно из-за работы. Я всё еще живу на контрасте, сегодня смотрю покупку бизнеса, а потом иду в школу, сначала за администратора в оптике сижу, а потом стих учу.
Ульяна всерьез задумалась о личном бизнесе, но для того, чтобы его открыть, нужно было понимать изнанку предпринимательской деятельности и удачно выбрать нишу. Для души хотелось открыть кофейню. И хотя школьница понимала, что дело это не особо прибыльное, но желание победило здравый смысл. Наткнувшись на объявление о продаже кофейни, она отправилась на встречу с владельцем, который очень скептически отнесся к маленькой девочке. Вместо подробного отчета о продажах, проходимости места и расходах он предоставил только отчет о прибыли за последний месяц.
После общения с предпринимателем, на которого она работает, и с родителями идея с кофейней была отложена, начались поиски более прибыльной деятельности. Остановилась она на бьюти-индустрии.
Сначала выбор Ульяны пал на покупку франшизы, которая хороша для первого бизнеса, ведь есть наставник, готовые поставщики, логотип. Это полностью готовый бизнес, необходимо только заплатить процент.
— Я не смогла найти инвестиции для франшизы, потому что людям сложно дать миллион 14-летней девочке, необходимо доказать, что я их не потрачу впустую. Но потом я начала себя пинать: «Ульяна, у тебя же была цель разнести всех в 14 лет». Очень хотелось написать в шапке профиля Instagram, что я создала бизнес в этом возрасте. В итоге решила послушать себя и открыть точку кофе навынос. Деньги на открытие я заработала на бизнес-ассистентстве, которое также дало мне опыт в поиске поставщиков. Бариста нашла по знакомым. Родители поддержали мое желание работать, не тратя время на получение диплома, потому что я объяснила, чем буду заниматься в будущем.
Само ИП оформлено на родителей, на старт бизнеса понадобилось около 100 тысяч рублей. Первой трудностью для юной предпринимательницы стал поиск стойки для бариста. Ульяне удалось найти простенькую за небольшую цену — для открытия этого достаточно. Сейчас юная бизнесвумен тестирует место, как только она поймет, что всё получается, возьмется за создание авторского стиля.
С меню в очередной раз помог YouTube и обучение на бариста, авторские напитки были сделаны путем экспериментов и дегустации. На начальном этапе у Ульяны один сотрудник, поэтому она и сама выходит на работу.
Выигрыш без «траты времени на вышку»
Ульяна развивает свой блог в Instagram, который транслирует ее взгляд на жизнь, достижение целей и образование. Она пытается показать ровесникам альтернативную дорогу.
— Моя цель заключается в том, чтобы донести до моих сверстников, что не нужно терять время. Не ждите совершеннолетия, переезда от родителей или окончания школы, жизнь не начнется. Люди, пробуйте, воплощайте любые идеи, получится — хорошо, не получится — еще лучше, вы приобретете опыт. Я уже могу похвастаться, что попыталась, открыла точку «кофе с собой», а вы ничего не сделали. Зачем ждать?
Однако Ульяна понимает, что не все должны работать в четырнадцать и открывать бизнес сразу после школы. По ее словам, для всего должно прийти время, открыть свое дело можно и в пятьдесят, а можно прожить до старости, так и не попробовав себя в предпринимательстве.
Школьники после выпуска часто говорят, что не знают, кем хотят стать, в чем их призвание. Ульяна убеждена, что очень редко люди находят дело на всю жизнь, каждого может «переклинить» за один день. Поэтому она против высшего образования, ведь человек может потратить пять лет впустую. Школьница считает, что у всех есть право поменять свое решение, не обязательно выбирать что-то одно в восемнадцать.
По ее словам, она нашла для себя альтернативную дорогу — решила получать опыт, узнавать изнанку бизнеса, не тратя время на «вышку». Она не исключает важность образования для некоторых профессий, но напоминает людям о существовании многих курсов, которые, на ее взгляд, могут заменить высшее образование.
Однако не все понимают Ульяну, особенно в школе. Учителя не принимают стремлений 14-летней школьницы и считают, что маленькой девочке, которую они учат, рано говорить про жизнь. По словам педагогов, Ульяна подает плохой пример одноклассникам, потому что обесценивает обучение.
Одноклассники интересовались ее работой, но на этом всё и заканчивалось. Она чувствует с ними большой разрыв, когда начинает рассказывать о чем-то и видит, что многое из ее слов им непонятно. Подобное произошло и с друзьями, которых сейчас у нее нет.
— Я их немного переросла, хотя и общалась дальше, но потом они сами ушли. Это помогло мне привести новых людей в свое окружение. Теперь я общаюсь с теми, кто выше меня по развитию и мышлению, это помогает развиваться. Близких друзей у меня нет, сейчас всё ограничивается знакомыми, однако для меня это не одиночество, а свобода.
Предпринимательство, по мнению школьницы, идеальный способ самореализоваться лично для нее. Ульяна зависит сама от себя и делает всё, что захочет. Сейчас она только пробует, в случае неудачи возьмется за другую нишу в бизнесе и вряд ли пойдет работать в наем. Понимает школьница и возможность негативного исхода своего стартапа: если Ульяна прогорит, убытки придется выплачивать из своего кармана. Но определенного плана у подростка нет, проблемы она собирается решать по мере их поступления.