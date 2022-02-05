Милые мутанты. Репортаж из питомника, где выращивают корги, покоривших «ТикТок»

Корги, несмотря на свои скромные размеры, обладают недюжинным характером, как настоящие овчарки. Они отлично пасут стада и совершенно не чувствуют своих размеров. Способны даже дать бой особи сильно крупнее себя.



Пемброки имеют два основных варианта окраса: рыжий и триколор, притом первый получил большую популярность благодаря маркетингу и социальным сетям.



— Существует три варианта: корги купированный, корги с хвостом и корги натурально куцехвостый, рождаются куцыки только от куцых родителей. Хвост оставляется или купируется на усмотрение заводчика, — говорит Екатерина.