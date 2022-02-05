Милые мутанты. Репортаж из питомника, где выращивают корги, покоривших «ТикТок»

Коротенькие лапки, пушистая шерстка и озорной нрав. «Коржики», или, как их еще называют, «булочки», с появлением социальных сетей крепко запали в душу миллионам пользователей. Эти небольшие собачки отлично подходят для квартиры и семей с детьми. Журналиcты 63.RU побывали в самарском питомнике вельш-корги-пемброк, чтобы узнать об этих собаках чуть больше.
Вельш-корги-пемброк — это уэльские овчарки. Свою популярность миниатюрная порода пастухов обрела в
— Достоверно мы понятия не имеем, откуда появились корги. Есть легенда, что седло на холке у коржиков нужно феям. Якобы корги — это волшебные лошадки. Точно сказать, откуда пошли эти собаки, как и установить сроки появления «коржиков», невозможно. Скорее всего, это случайная мутация. У кого-то родились коротконогие щенки, которые хорошо пасли, так у нас и появились пемброки, — рассказывает владелица питомника Екатерина.
Корги, несмотря на свои скромные размеры, обладают недюжинным характером, как настоящие овчарки. Они отлично пасут стада и совершенно не чувствуют своих размеров. Способны даже дать бой особи сильно крупнее себя.
Пемброки имеют два основных варианта окраса: рыжий и триколор, притом первый получил большую популярность благодаря маркетингу и социальным сетям.
— Существует три варианта: корги купированный, корги с хвостом и корги натурально куцехвостый, рождаются куцыки только от куцых родителей. Хвост оставляется или купируется на усмотрение заводчика, — говорит Екатерина.
Еще одна отличительная черта «коржиков» — это их ушки. По ним во многом можно отследить этапы взросления пемброка. Щенки рождаются вислоухими, однако примерно через два месяца ушки начинают вставать. Сначала очень неуклюже, постоянно падая, а иногда и с помощью человека и так называемой короны, когда малярной лентой их скрепляют в вертикальном состоянии, после они полностью поднимаются — торчком.
— Корги, в отличие от шарпеев, например, не требуют какого-либо специального ухода. Однако есть ряд особенностей, которые стоит учитывать, например шерсть. Корги — сильно линяющая собака, поэтому в сезон линьки стоит обратиться к грумеру на процедуру экспресс-линька. Пемброки — очень инстаграмные собаки, и особенную популярность получили их выстриженные «булочки», однако делать этого нельзя. Корги — овчарки, а значит стрижка им противопоказана. Люди идут на поводу у тренда, совершенно не думая о комфорте собак, — объясняет Екатерина.
Но есть и позитивная сторона. Тот факт, что это необычайно чуткие и милые животные, отрицать просто не приходится. Корги ориентированы на человека и очень любят поесть, поэтому с легкостью будут выполнять самые разные команды за вкусняшку.
— Мы всегда гуляем на улице партиями, примерно по
На улице к толпе «коржиков» особое внимание. Ушастые непоседы валяются в сугробах и с удовольствием дают себя погладить всем желающим.
«Коржики» Екатерины — настоящие звезды «ТикТока». Канал питомника «Пекарня булочек» собрал уже больше полумиллиона лайков и
— Ролики с этими мордашками залетают на тысячи просмотров, многие хозяева щенков заводят своим малышам социальные сети, однако делать для них контент — задача не из легких. Корги очень активные, и поймать их в кадре очень трудно, — говорит Артем.