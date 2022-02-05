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Милые мутанты. Репортаж из питомника, где выращивают корги, покоривших «ТикТок»

Мимимишность фото зашкаливает!

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«Коржики», «коржата», «булочки» — как только ни называют этих собачек. Они и правда очень мимимишные!

«Коржики», «коржата», «булочки» — как только ни называют этих собачек. Они и правда очень мимимишные!

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Коротенькие лапки, пушистая шерстка и озорной нрав. «Коржики», или, как их еще называют, «булочки», с появлением социальных сетей крепко запали в душу миллионам пользователей. Эти небольшие собачки отлично подходят для квартиры и семей с детьми. Журналиcты 63.RU побывали в самарском питомнике вельш-корги-пемброк, чтобы узнать об этих собаках чуть больше.

Екатерина и ее муж Артем занимаются корги уже <nobr class="_">5 лет</nobr>

Екатерина и ее муж Артем занимаются корги уже 5 лет

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Вельш-корги-пемброк — это уэльские овчарки. Свою популярность миниатюрная порода пастухов обрела в 30-е годы прошлого века. Популяризацией коротколапых любимцев занялась английская королева. Елизавета ll с детства влюбилась в пемброков.

— Достоверно мы понятия не имеем, откуда появились корги. Есть легенда, что седло на холке у коржиков нужно феям. Якобы корги — это волшебные лошадки. Точно сказать, откуда пошли эти собаки, как и установить сроки появления «коржиков», невозможно. Скорее всего, это случайная мутация. У кого-то родились коротконогие щенки, которые хорошо пасли, так у нас и появились пемброки, — рассказывает владелица питомника Екатерина.

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Корги, несмотря на свои скромные размеры, обладают недюжинным характером, как настоящие овчарки. Они отлично пасут стада и совершенно не чувствуют своих размеров. Способны даже дать бой особи сильно крупнее себя.

Пемброки имеют два основных варианта окраса: рыжий и триколор, притом первый получил большую популярность благодаря маркетингу и социальным сетям.

— Существует три варианта: корги купированный, корги с хвостом и корги натурально куцехвостый, рождаются куцыки только от куцых родителей. Хвост оставляется или купируется на усмотрение заводчика, — говорит Екатерина.

Еще одна отличительная черта «коржиков» — это их ушки. По ним во многом можно отследить этапы взросления пемброка. Щенки рождаются вислоухими, однако примерно через два месяца ушки начинают вставать. Сначала очень неуклюже, постоянно падая, а иногда и с помощью человека и так называемой короны, когда малярной лентой их скрепляют в вертикальном состоянии, после они полностью поднимаются — торчком.

У этих малышей ушки уже торчком

У этих малышей ушки уже торчком

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Вот так выглядят собачьи ясли

Вот так выглядят собачьи ясли

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— Корги, в отличие от шарпеев, например, не требуют какого-либо специального ухода. Однако есть ряд особенностей, которые стоит учитывать, например шерсть. Корги — сильно линяющая собака, поэтому в сезон линьки стоит обратиться к грумеру на процедуру экспресс-линька. Пемброки — очень инстаграмные собаки, и особенную популярность получили их выстриженные «булочки», однако делать этого нельзя. Корги — овчарки, а значит стрижка им противопоказана. Люди идут на поводу у тренда, совершенно не думая о комфорте собак, — объясняет Екатерина.

Вот так выглядят эталонные «булочки» «коржика». И никакой стрижки

Вот так выглядят эталонные «булочки» «коржика». И никакой стрижки

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Но есть и позитивная сторона. Тот факт, что это необычайно чуткие и милые животные, отрицать просто не приходится. Корги ориентированы на человека и очень любят поесть, поэтому с легкостью будут выполнять самые разные команды за вкусняшку.

Процесс приготовления еды в этой семье сразу собирает толпу попрошаек

Процесс приготовления еды в этой семье сразу собирает толпу попрошаек

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Корги очень любят людей

Корги очень любят людей

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— Мы всегда гуляем на улице партиями, примерно по 4–5 собак, в городе стараемся водить всех на поводках, но взрослые любимчики получают привилегию ходить без привязи рядом. Вообще не нужно пугаться отпускать собак, и мы всегда советуем первую прогулку со щенком после двухнедельного карантина из-за прививки проводить на какой-либо закрытой и безопасной площадке. Это может быть двор или парк. Главное, чтобы там можно было отпустить животное и не переживать за его безопасность. При этом мы фиксируем внимание щенка на себе. Ему будет интересно с вами, и он точно не предпримет попытки к бегству. Конечно, хорошее поведение подкрепляем вкусняшкой. Тогда результат удастся закрепить на долгие годы, — рассказывает муж Екатерины Артем.

Артем выводит собак на прогулку партиями

Артем выводит собак на прогулку партиями

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На улице к толпе «коржиков» особое внимание. Ушастые непоседы валяются в сугробах и с удовольствием дают себя погладить всем желающим.

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«Коржики» Екатерины — настоящие звезды «ТикТока». Канал питомника «Пекарня булочек» собрал уже больше полумиллиона лайков и 49 тысяч постоянных зрителей. О самарских «коржиках» знают по всей стране и с удовольствием увозят щенков в другие города и даже страны. Воспитанники «вкусной булочной» живут в Дмитрове, Ульяновске, Алексине, Москве, Санкт-Петербурге, Пензе и так далее.

— Ролики с этими мордашками залетают на тысячи просмотров, многие хозяева щенков заводят своим малышам социальные сети, однако делать для них контент — задача не из легких. Корги очень активные, и поймать их в кадре очень трудно, — говорит Артем.

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