«Машина старше меня»: молодой парень купил 30-летнюю Toyota Mark II в идеале и снимает его в «ТикТок»

Вновь на НГС автомобильные истории — сегодня с нами владелец
Это Toyota Mark II 1992 года выпуска с 2-литровым двигателем
А это владелец машины Владислав Юхименко. Он увлекается футболом, работает в частной школе, ведет свой тикток, где выкладывает ролики об авто.
Владислав родился в начале 90-х годов, в момент смены автомобильных эпох и выхода на экраны фильмов о гонщиках.
— Я вырос на таких фильмах, как «Форсаж», «Такси», «Перевозчик» и поэтому с самого детства полюбил машины. Первой у меня был
— И в один день мне снится сон. Я сижу в ограде у себя дома, в белом Mark II с известным рэпером Моргенштерном, и отмечаю покупку машины. Он мне говорит: «Крутая тачка, дружище, поздравляю!» И тут я просыпаюсь, думаю — что за бред. Но смотрю — новое объявление, белый Mark II. Я до сих пор помню этот момент. Уже стемнело, мы ждем в назначенном месте, и я вижу — вдалеке поворачивает машина. Я сразу понял, что это она. И я говорю своему дяде: «Похоже, мы ее купим». Состояние было, можно сказать, отличное. Договорились на
— Проблем с машиной никогда не было, за всё время использования ни разу не подводила, несмотря на то, что машина старше меня. Вложения, естественно, были: большие японские диски, EVA-коврики, красивые квадратные номера и так далее, но это уже моя инициатива.
— Что важно, зимой в любой мороз тоже не было проблем, спокойно заводилась с автозапуска, садился и ехал уже в теплой машине. За полтора года наездил почти
— Содержать такую машину — достаточно дорогое удовольствие. Только страховка обошлась мне в
Разумеется, Владислав интересуется автоиндустрией, смотрит видеоролики о кузовном ремонте, подумывает заняться таким бизнесом. Сам снимает ролики в «ТикТок» про авто:
— Я даже не думал, что кому-то это будет интересно, но нет: почти 15 тысяч подписчиков уже собрал, многие пишут, спрашивают. Очень приятно.
— На самом деле начали нравиться именно старые машины. Я считаю, что их действительно делали инженеры, а не маркетологи — их качество гораздо выше новых машин и при должной эксплуатации они будут ездить еще долгие годы.
— Если говорить о реальности, то свой Mark II поменял бы, скорее всего, только на
Почитайте еще о редком «Москвиче» из дерева по прозвищу «Буратино» — в СССР экономили на металле.
А это черная «Волга» ГАЗ-24, в 70-е годы на такое авто можно было выменять квартиру в Москве.
Представительская «Чайка» ГАЗ-13 выпускалась только для заслуженных людей, ее даже не продавали в магазинах — смотрите на экземпляр 1970 года.