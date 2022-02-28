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«Машина старше меня»: молодой парень купил 30-летнюю Toyota Mark II в идеале и снимает его в «ТикТок»

Рассказ о Toyota Mark II 1992 года выпуска с 2-литровым двигателем 1G-FE

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Автомобиль старше своего владельца

Автомобиль старше своего владельца

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Вновь на НГС автомобильные истории — сегодня с нами владелец 30-летнего легендарного «Самурая» Toyota Mark II в достойном состоянии. Владислав Юхименко вырос на фильме «Форсаж», рано увлекся автомобилями и вот теперь ездит на том, о чём мечтал в детстве, подробнее в нашем материале.

1992 года выпуска с 2-литровым двигателем <nobr class="_">1G-FE</nobr>

1992 года выпуска с 2-литровым двигателем 1G-FE

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Это Toyota Mark II 1992 года выпуска с 2-литровым двигателем 1G-FE в максимальной комплектации с механической коробкой передач.

Владислав Юхименко ведет тикток

Владислав Юхименко ведет тикток

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А это владелец машины Владислав Юхименко. Он увлекается футболом, работает в частной школе, ведет свой тикток, где выкладывает ролики об авто.

Первая машина — ВАЗ-2114

Первая машина — ВАЗ-2114

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Владислав родился в начале 90-х годов, в момент смены автомобильных эпох и выхода на экраны фильмов о гонщиках.

— Я вырос на таких фильмах, как «Форсаж», «Такси», «Перевозчик» и поэтому с самого детства полюбил машины. Первой у меня был ВАЗ-2114, но с ней было больше разочарований. День ездишь, день ремонтируешь, и настал момент, когда я принял решение ее продать. Определиться мне помог мой дядя, который разбирался в машинах, он мне сказал: «Не нужно смотреть все подряд, выбери пару моделей, которые тебе нравятся». Как-то в этот список попал Mark II, вот тогда я точно понял, какую машину хочу: именно эту. Я засыпал с «Дромом», просыпался с «Дромом», всё, что продавалось, я просмотрел.

Приснился вещий сон

Приснился вещий сон

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— И в один день мне снится сон. Я сижу в ограде у себя дома, в белом Mark II с известным рэпером Моргенштерном, и отмечаю покупку машины. Он мне говорит: «Крутая тачка, дружище, поздравляю!» И тут я просыпаюсь, думаю — что за бред. Но смотрю — новое объявление, белый Mark II. Я до сих пор помню этот момент. Уже стемнело, мы ждем в назначенном месте, и я вижу — вдалеке поворачивает машина. Я сразу понял, что это она. И я говорю своему дяде: «Похоже, мы ее купим». Состояние было, можно сказать, отличное. Договорились на 220 000 рублей. С этого и началась моя история. Тогда я даже не понимал, какую машину купил и что меня ждет впереди.

Салон автомобиля

Салон автомобиля

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— Проблем с машиной никогда не было, за всё время использования ни разу не подводила, несмотря на то, что машина старше меня. Вложения, естественно, были: большие японские диски, EVA-коврики, красивые квадратные номера и так далее, но это уже моя инициатива.

Выглядит прилично

Выглядит прилично

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— Что важно, зимой в любой мороз тоже не было проблем, спокойно заводилась с автозапуска, садился и ехал уже в теплой машине. За полтора года наездил почти 20 000 километров, в основном по городу, пару раз ездил на Алтай. Это отдельная история, на трассе эта машина себя чувствует как королева, едешь и думаешь: а это точно старая машина? В ней максимально комфортно, подвеска очень плавная, ехать — одно удовольствие.

Электронная приборка

Электронная приборка

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— Содержать такую машину — достаточно дорогое удовольствие. Только страховка обошлась мне в 21 500 рублей на год. Некоторые запчасти достать очень трудно, особенно кузовные мелочи. Поэтому приходится обзванивать все авторазборы города, чтобы найти ту или иную деталь. Да и цены на них очень поднялись. Поэтому эта машина в большей степени для ценителей.

Задние места

Задние места

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Разумеется, Владислав интересуется автоиндустрией, смотрит видеоролики о кузовном ремонте, подумывает заняться таким бизнесом. Сам снимает ролики в «ТикТок» про авто:

— Я даже не думал, что кому-то это будет интересно, но нет: почти 15 тысяч подписчиков уже собрал, многие пишут, спрашивают. Очень приятно.

— На самом деле начали нравиться именно старые машины. Я считаю, что их действительно делали инженеры, а не маркетологи — их качество гораздо выше новых машин и при должной эксплуатации они будут ездить еще долгие годы.

Если опять «Марк», то только мощнее

Если опять «Марк», то только мощнее

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— Если говорить о реальности, то свой Mark II поменял бы, скорее всего, только на Mark II с двигателем 2JZ-GTE, уж очень я влюбился в эти машины. Ну а если говорить про мечты, то есть такая. Хотел бы себе Toyota Supra A80, очень мне нравятся ее формы, но цены просто космические, да и по России всего 24 объявления. Но если когда-нибудь стану миллионером, то обязательно куплю!

Почитайте еще о редком «Москвиче» из дерева по прозвищу «Буратино» — в СССР экономили на металле.

А это черная «Волга» ГАЗ-24, в 70-е годы на такое авто можно было выменять квартиру в Москве.

Представительская «Чайка» ГАЗ-13 выпускалась только для заслуженных людей, ее даже не продавали в магазинах — смотрите на экземпляр 1970 года.

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