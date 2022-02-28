«Машина старше меня»: молодой парень купил 30-летнюю Toyota Mark II в идеале и снимает его в «ТикТок»

— И в один день мне снится сон. Я сижу в ограде у себя дома, в белом Mark II с известным рэпером Моргенштерном, и отмечаю покупку машины. Он мне говорит: «Крутая тачка, дружище, поздравляю!» И тут я просыпаюсь, думаю — что за бред. Но смотрю — новое объявление, белый Mark II. Я до сих пор помню этот момент. Уже стемнело, мы ждем в назначенном месте, и я вижу — вдалеке поворачивает машина. Я сразу понял, что это она. И я говорю своему дяде: «Похоже, мы ее купим». Состояние было, можно сказать, отличное. Договорились на 220 000 рублей. С этого и началась моя история. Тогда я даже не понимал, какую машину купил и что меня ждет впереди.