«Чтобы пукнуть на камеру, нужна смелость»: разнорабочий из Новосибирска стал звездой «ТикТока» благодаря странным видео

Сергей Орешкин — 34-летний блогер из Новосибирска. За три года в «ТикТоке» на мужчину подписалось более 500 тысяч человек, а его ролики набирают по несколько миллионов просмотров. Сергей снимает юмористические видео с работы, распаковки подарков от подписчиков и газоиспускание. Журналист НГС Елизавета Горячева поговорила с тиктокером о популярности, контенте и заработке.
«Не каждому хватит духу на это, а я не стесняюсь»
Настоящая фамилия блогера — Гребенщиков. Псевдоним появился после первых роликов мужчины. Он колол орехи разными способами, поэтому подписчики посоветовали взять более запоминающуюся фамилию — Орешкин.
— Как только набрал 20 тысяч подписчиков, меня начали узнавать на улице. Сейчас ко мне на работу в день приходит примерно 10 человек, чтобы подарить подарки и сфотографироваться. Мне приносят продукты, а я снимаю на это обзоры, — рассказывает Сергей.
Мужчина чаще всего записывает ролики юмористического характера, признается, что делает всё ради смеха и для поднятия настроения другим.
Одно из самых популярных видео в профиле Сергея собрало 2,5 миллиона просмотров. На нем он использует маску-игру: «Моргни, когда будет зеленый». Однако мужчина адаптировал маску под свой контент: когда загорелся зеленый, он пукнул.
— Я часто покупаю салаты, ем гороховую кашу, и всё происходит естественным путем. Для того чтобы пукнуть на камеру, нужна смелость, не каждому хватит духу на это, а я не стесняюсь. Я понял, что видео с пердежом точно залетит в рекомендации и таких роликов мало, поэтому начал снимать, — признается блогер.
После этого видео у тиктокера появилось много хейтеров, которые оскорбляли его в комментариях и угрожали. Но мужчина не остановился и стал записывать ролики со своей работы, тогда хейтеров стало меньше, а поклонников больше.
— Когда я начал записывать видео о том, как я работаю, то подписчики перестали меня оскорблять. Возможно, поняли, что я простой работяга, не зазвездился.
Какой заработок у разнорабочего и тиктокера
Тиктокер по профессии слесарь, но работает разнорабочим за 20 тысяч в месяц. Видео о том, как Сергей колол лед и убирал снег под музыку, собирали сотни тысяч просмотров.
— Мне запретили снимать на работе, потому что территорию торгового центра нельзя показывать в роликах. После этого активность в профиле упала. Я заметил, что чаще всего ролики с работы попадают в рекомендации под песню «Диалоги в тет-а-тет», поэтому часто ее использовал.
В день благодаря «ТикТоку» новосибирец может зарабатывать 15 тысяч, это почти месячная зарплата разнорабочего.
— Рекламу я не снимаю, потому что это снижает вовлеченность аудитории. Записываю баттлы, прямые эфиры с другими блогерами, где подписчики могут отправлять донаты. Один раз заработал 15 тысяч рублей, но это редкость. Чаще всего получаю небольшие суммы 500–1000 рублей.
Кроме этого, Сергей записывает видеопоздравления для поклонников. Заказчик пишет текст, а блогер его произносит на видео. Ролик обойдется в 500 рублей, его продолжительность — примерно 30 секунд. Такие заказы приходят к тиктокеру примерно 2–3 раза в неделю, раньше было больше, признается Сергей.
Что собирает больше всего просмотров
Блогер во многих роликах использует разные фильтры или маски — это приносит дополнительную популярность и продвигает видео в рекомендации. Также он записал танец под песню «Шиммер», суть танца в том, чтобы в такт песни двигать коленями.
— Я придумал танец под эту песню 2 года назад, звук завирусился, и подписчики стали расти еще быстрее, — поделился Сергей.
В день блогер записывает примерно 10 видео, сейчас в его профиле около 10 тысяч коротких роликов. Основная аудитория Сергея — дети, судить это можно по комментариям и тому, кто подходит к тиктокеру ради фотографий. Подростки на одном из видео в «ТикТоке» кричат: «Серега Орешкин — топ».
— Подписчики меня любят, они так выражают свою преданность. Я понимаю, что они и подшучивают надо мной иногда.
Сергей Орешкин уверен, что секрет популярности в том, чтобы относиться ко всему с юмором, дарить людям положительные эмоции.
— Я поднимаю людям настроение, они заходят ко мне в профиль, чтобы посмеяться и отвлечься от своих проблем. В «ТикТоке» главное — быть эмоциональным, это тоже не всегда просто.
Недавно журналист НГС писала об урологе, который набирает в «ТикТоке» миллионы просмотров, рассказывая о половом воспитании, операциях и здоровье.