«Чтобы пукнуть на камеру, нужна смелость»: разнорабочий из Новосибирска стал звездой «ТикТока» благодаря странным видео

— Как только набрал 20 тысяч подписчиков, меня начали узнавать на улице. Сейчас ко мне на работу в день приходит примерно 10 человек, чтобы подарить подарки и сфотографироваться. Мне приносят продукты, а я снимаю на это обзоры, — рассказывает Сергей.



Мужчина чаще всего записывает ролики юмористического характера, признается, что делает всё ради смеха и для поднятия настроения другим.

Одно из самых популярных видео в профиле Сергея собрало 2,5 миллиона просмотров. На нем он использует маску-игру: «Моргни, когда будет зеленый». Однако мужчина адаптировал маску под свой контент: когда загорелся зеленый, он пукнул.