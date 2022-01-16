Половое воспитание: уролог из Новосибирска снимает тиктоки на миллионы просмотров (и это правда интересно)

В «ТикТоке» уролог рассказывает про выбор презервативов, просто объясняет про венерические заболевания, про простатиты и как можно избежать камней в почках. С этой темой Олег старается быть очень осторожным. В школьных презентациях у него всё изображено максимально схематично.



При этом возраст у подписчиков Олега не только подростковый. За время ведения своего аккаунта он заметил, что даже взрослым в России не хватает, казалось бы, элементарных знаний. Он отмечает, что в России дикая потребность в знаниях такого характера. При этом, чтобы эти знания дать, приходится проходить через множество препятствий.



— Системная проблема — косность мышления. Боязнь сделать что-то похожее на развитые страны, мы тоже развитая страна, но не в плане общения с людьми. У нас проще сделать уроки христианства в школах, а про естественные вещи абсолютно забыть. А на этом вообще всё строится. Статистика разводов у нас гигантская тоже отчасти из-за сексуальных проблем. Возможно, если бы в школе всё это было разжевано... В Европе тоже есть свои перегибы, где всё это насаждается активно с первого класса рьяно. Но если выбрать какую-то тактику без перегибов, то я был бы рад стать участником этого процесса, — рассуждает новосибирский врач.



Пока рассказывать про половое воспитание Олег Абаимов может или через частные школы, или используя такие молодежные соцсети, как «ТикТок».



Что еще интересного почитать о тиктокерах





Заводская повариха из Новосибирска покорила «ТикТок» — видео с нарезкой лука собрало 6 млн просмотров. Евгения Романова рассказала, как она пережила нападки хейтеров и продолжает покорять людей своими роликами.



На просторах TikTok и Instagram много забавных и интересных видео, есть среди них и снятые жителями Новосибирска. На чём они собирают миллионы просмотров? Может ли кого-то заинтересовать нарезка лука? Или кормление коршуна? А огромная лужа? Мы собрали для вас ролики новосибирцев, которые набрали миллионы просмотров. И там есть ответы на эти вопросы.



«Не ожидала, что можно столько заработать»: девушка-тиктокер разбогатела, променяв городскую жизнь на домик в деревне.