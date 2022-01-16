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Половое воспитание: уролог из Новосибирска снимает тиктоки на миллионы просмотров (и это правда интересно)

К нему приезжают из Уэльса и восхищаются японцы — смотрите самые интересные ролики с ликбезами и операциями

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Олег Абаимов закончил медицинскую академию в 2000 году

Олег Абаимов закончил медицинскую академию в 2000 году

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Олег Абаимов — уролог из Новосибирска с 22-летним стажем и большой фанат своего дела. Два года назад он завел аккаунт в «ТикТок», в котором рассказывает об операциях, половом воспитании и здоровье. Сейчас у него уже больше 100 тысяч подписчиков, а ролики набирают миллионы просмотров. Как так вышло и в чем его секрет — в материале Елизаветы Шаталовой.

Аккаунт в «ТикТок» Олег Абаимов завел два года назад

Аккаунт в «ТикТок» Олег Абаимов завел два года назад

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Там все танцуют и поют. Нечего нормальному врачу там делать


Олег Абаимов выпустился из Новосибирской медицинской академии в 2000 году. Долгое время он работал в государственной больнице.

— Лет, наверное, 18 отработал в муниципальном здравоохранении, где оказывал неотложную помощь. Потом несколько лет совмещал с частной практикой. От совмещения устал и решил, что пора согласиться на постоянное предложение и полностью пересесть на частные сани, как говорится, — вспоминает Олег Абаимов.

Сейчас врач занимает должность руководителя урологической службы в клинике «Евромед». Работая в частной организации, Олег начал вести инстаграм и до сих пор считает эту соцсеть самой перспективной. Сейчас у Олега больше 3 тысяч подписчиков. Там он делится не только работой, но и моментами из семейной жизни и путешествий. Путешествия — одна из его страстей.

— Я думаю, что важна некая публичность. Если в муниципальном здравоохранении — это не принципиально важно, особенно в условиях экстренности. Мы полгорода обслуживали, и там не было нехватки в пациентах. Наоборот, хотелось бы, чтобы их было поменьше. Особенно по ночам на дежурстве. В частной медицине такого большого потока нет, и там работает имя клиники, но всегда велика доля сарафанного радио. За это сарафанное радио раньше отвечало просто общение между пациентами, друг с другом, а сейчас в наше время за это отвечают соцсети, — поделился Олег.

В университете будущий уролог занимался студенческой газетой. Как считает Олег сейчас — это сильно помогает ему с соцсетями.

— Я не накручивал никогда подписчиков. Этим я тоже горжусь, что я каждого своего подписчика знаю практически в лицо, — заверил Олег Абаимов.

«ТикТок» появился в жизни новосибирского уролога с легкой руки младшего сына два года назад. Тогда сыну Кириллу было 10 лет, и он начал записывать короткие видео. Некоторые залетали в рекомендации и набирали тысячи просмотров.

В основном пользователи «ТикТока» сидят в ленте рекомендаций. Эту ленту формирует искусственный интеллект на основе интересов пользователя. Залетать в рекомендации на сленге «ТикТока» — появиться в ленте рекомендаций у большого количества пользователей.

— Залетали в рекомендации штуки разные, причем для его круга актуальные, наверное, но я с позиции отца смотрел: что это такое? Как такое может куда-то залетать. И, естественно, про «ТикТок» у меня раньше мнение было, что вот там все танцуют и поют и не чета нормальному врачу там позиционировать себя. Потом маленько туда погрузился, понял, что там есть вполне адекватные личности, которые не только танцуют и поют, но и еще говорят всякие умные вещи, и это становится такой очень неплохой образовательной платформой, — рассуждает новосибирский уролог.

Жену Олега зовут Дарья

Жену Олега зовут Дарья

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Олег решил тоже снимать тиктоки два года назад. Он увидел в этой соцсети возможность для развития. За это время доктор наснимал множество разных видео. У среднестатистического человека, когда он впервые заходит на страницу новосибирского уролога, может возникнуть логичный вопрос: а как такое не банят? Как объяснил Олег: банят, так что приходится быть очень аккуратным с контентом. Например, не должно быть ни одной «кровиночки» на видео.

— У «ТикТока» свои алгоритмы есть. Он может забанить ролик, может меня полностью забанить, может просто закрыть шторкой (имеется в виду предупреждение перед видео о «неприемлемом контенте». — Прим. ред.). Я как-то делал 3D-ролик, не сам, у кого-то брал, и там был контур полового органа мужчины, сразу же закрыли шторкой. Я с поддержкой списывался, они открывают иногда. Любая кровинка тоже сразу в «насилие» уходит и так далее. Сложно открытые операции подавать. Там везде кровь, — поделился проблемой Олег.

В «ТикТоке» уролог может показывать только эндоскопические операции. Как объясняет Олег, это десятая часть его работы. Большие операции он показать не может. Поэтому часто доктор прибегает к «говорящим видео», где он просто словами рассказывает о своей работе или об опыте урологии вообще.

— В итоге я стиснут рамками эндоскопических операций или как «говорящая голова», что я тоже делаю с удовольствием. У меня дома есть локации, где я могу это красиво делать. Купил эту лампу. И стараюсь чередовать операции и ряд говорящих голов с интересными историями, — уточнил тиктокер.

Двое сыновей Олега в восторге, и они же — одна из мотиваций уролога. Олег старается быть личным примером для своих сыновей и стремится быть лучше всех.

— Я полностью бросил спиртное 9 лет назад, в том числе из-за них, не курю, занимаюсь спортом. Я очень надеюсь, что это сыграет для них свою роль, и это уже происходит. Старший собирается быть врачом. Так же как я, он «диджеит». Я тоже начинал с диджейства, — вспоминает Олег Абаимов.

Некоторые советуют урологу привлекать в свой тикток детей. Но, как признаётся отец семейства, ни у кого из них нет времени и особого желания. Правда, оба смотрят видео в «ТикТоке», хотя и с ограничениями. Младшему, например, можно смотреть только на каникулах.

Семья Олега часто путешествует по миру. Они уже посетили 33 страны

Семья Олега часто путешествует по миру. Они уже посетили 33 страны

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Привет, мои дорогие любители урологии


Каждое видео Олег Абаимов начинает с фразы: «Привет, мои дорогие любители урологии». Заканчивает он обычно пожеланием здоровья. При этом новосибирский уролог часто отвечает на комментарии читателей и общается с ними.

— У меня есть личные сообщения, где я всегда много на самые интересные комментарии отвечаю. И это всегда видно, потому что они сердечками помечают, если я отвечаю. И это видно, что автор живой. Вначале ждали какой-то рекламной интеграции, но со временем стало понятно, что это реальный человек, и туда залетают иногда еще мои пациенты и пишут, что вот это отличный врач, — делится Олег Абаимов.

Интерес к теме урологии Олег Абаимов почувствовал с самых первых видео. Пять миллионов просмотров набрал второй ролик Олега. В тиктоке он рассказывал про операцию по дроблению камня мочевого пузыря.

— Казалось бы, такая очень узкая ниша, она не может быть интересной. А хотя и пять миллионов просмотров, обилие комментариев. Это стало мощным толчком для меня, что есть обратная связь и всё не просто так. И интересно было понять срез российского здравоохранения здесь. 90% людей пишут, что у нас такого нет и даже близко не будет в нашей условной глубинке, и у нас только открытые операции, а вы всё делаете аккуратно лазером, и где вы находитесь, — удивился Олег Абаимов.

Вопросы от подписчиков превращаются в некую воронку, как подметил Олег. Из 100 вопросов — 10% интересуются конкретной темой. Из них пара процентов становятся пациентами.

— Иногда они приезжают в Новосибирск специально. Например, была женщина из Томска, из Петербурга были. Приезжала женщина из Южного Уэльса. Она меня по «ТикТоку» нашла на удивление. Там у них сложнее с помощью этой. Это не про прямые деньги, хотя онлайн-консультации я тоже оттуда беру. Немного. Может, одна-три в месяц, — рассуждает уролог.

Один из последних популярных роликов у Олега — видео с операции про спайки. В тиктоке Олег рассказывает про то, что случайно увидел спайки во время операции и как сами спайки образуются. Он также уточнил, что хирург, если видит спайки, должен их удалять.

— Сложные ролики вообще залетают непросто. То есть у меня на сложные темы, ну, там пять тысяч просмотров, а допустим, на той неделе оперировал женщину — обычная киста в почке. Зашел на брюшную полость, а там спайки на печени. Очень красиво выглядят, ровные. Я снял буквально секунд десять и выложил это. Около 300 тысяч просмотров за ночь. И комментарии: «А у меня спайки», «У меня тоже спайки». Я понимаю, что может быть, и не стоит как-то заумничать там. Эта платформа более клиповая и яркая и можно простые вещи говорить, — рассуждает Олег.

Одна из мотиваций Олега — его сыновья

Одна из мотиваций Олега — его сыновья

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Однажды ролик Олега залетел в японские рекомендации. В видео он рассказывал про анатомию малого таза. Ролик набрал 4,5 миллионов просмотров.

— И комментарии все были на японском, и я по гуглтранслейту с ними общался. Просто общение ради общения. Они писали, что вот где вы это взяли, как вы там у себя живете. Про медицину не спрашивали, она очень хорошая в Японии. Просто жизненные вопросы, — поделился уролог.

Новосибирец тратит на «ТикТок» относительно мало времени. Он и так снимает большинство операций. А если что-то нужно для «ТикТока», то просто перекидывает на телефон. Если он снимает видео, где просто про что-то рассказывает, то уходит около часа в день.

По наблюдениям Олега, врачи из Москвы и Питера все чаще уходят в «ТикТок». Там они рассказывают простым языком, чем они занимаются.

— Нам нравится рассказывать о своей работе. Мы же не какое-то замкнутое сообщество, как масоны условные или иезуиты. Это всё открытая тема. Нам гораздо лучше, чтобы люди были более образованны в теме бесплодия или мочекаменных болезней, чтобы люди меньше болели. У меня есть потребность показывать, что урология — дичайше интересная штука, и я фанат урологии, — рассказал Олег Абаимов.

Сейчас у доктора есть инстаграм, тикток, телеграм и твиттер. Но на этом останавливаться он не собирается. Новосибирский врач признается, что пока у него не охвачен «Ютуб». И он не находит в себе сил говорить на камеру много. Но появлялась мысль сделать подкаст и пообщаться с интересными людьми из Новосибирска. Благодаря профессии Олег встречает много интересных личностей.

— Круг общения очень большой ввиду специальности. Это же прикольная специальность, я еще и психологом должен быть, и сексологом, чтобы пациента расположить к себе, чтобы он всё рассказал. Тем более, чтобы про операции честно говорить, тоже нужен какой-то психологический контакт, поэтому психологом волей-неволей приходится быть, — рассказал Олег Абаимов.

На работе хобби Олега поддерживают и ставят в пример

На работе хобби Олега поддерживают и ставят в пример

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Попытки преподавать половое воспитание в Новосибирске


В «ТикТоке» у Олега достаточно молодая публика, как показывает статистика приложения. Из-за этого одним из предназначений своего аккаунта он видит просветительство.

— Еще стал делать уроки полового воспитания для подростков в школах города и в школе 2ГИС. Уже второй год занимаюсь этим. В муниципальных бесплатно преподавал. Всё это зародилось как гуманитарная идея. В школах же вообще некому об этом говорить, — поделился Олег.

С появлением нового закона о лицензировании образовательных услуг ему пришлось отказаться от преподавания в государственных школах, но он продолжает работать в частных школах.

— Когда прихожу в частные школы, я тоже говорю про «ТикТок» как вовлечение аудитории, и все просят показать, и я показываю и примерно каждый десятый говорит: «О, так я на вас уже подписан». Это прикольно. Небольшой фидбек получаю с этого, — рассказал Олег.

В «ТикТоке» уролог рассказывает про выбор презервативов, просто объясняет про венерические заболевания, про простатиты и как можно избежать камней в почках. С этой темой Олег старается быть очень осторожным. В школьных презентациях у него всё изображено максимально схематично.

При этом возраст у подписчиков Олега не только подростковый. За время ведения своего аккаунта он заметил, что даже взрослым в России не хватает, казалось бы, элементарных знаний. Он отмечает, что в России дикая потребность в знаниях такого характера. При этом, чтобы эти знания дать, приходится проходить через множество препятствий.

— Системная проблема — косность мышления. Боязнь сделать что-то похожее на развитые страны, мы тоже развитая страна, но не в плане общения с людьми. У нас проще сделать уроки христианства в школах, а про естественные вещи абсолютно забыть. А на этом вообще всё строится. Статистика разводов у нас гигантская тоже отчасти из-за сексуальных проблем. Возможно, если бы в школе всё это было разжевано... В Европе тоже есть свои перегибы, где всё это насаждается активно с первого класса рьяно. Но если выбрать какую-то тактику без перегибов, то я был бы рад стать участником этого процесса, — рассуждает новосибирский врач.

Пока рассказывать про половое воспитание Олег Абаимов может или через частные школы, или используя такие молодежные соцсети, как «ТикТок».

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