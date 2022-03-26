Есть контакт. Чем заменить ушедшие соцсети — 7 ожидаемых (и неожиданных) вариантов

Привычная нам эпоха соцсетей ушла, все мы понимаем, что как раньше уже не будет. В связи с блокировкой того, что нельзя называть, люди преимущественно разделились на два лагеря: староверы, ушедшие в социальную сеть «ВКонтакте», и сторонники инноваций, которые дружным строем двинулись в Telegram. Однако ни то, ни другое не заменит нам Instagram*, запрещенный в России. Смотрим, на что можно заменить ушедшую соцсеть и выбираем наиболее удобную для себя.
«ВКонтакте»
Социальная сеть успешно совмещает в себе несколько функций: здесь есть и визуальная составляющая, и вполне удобный мессенджер для общения. На сегодня это самый оптимальный аналог Instagram*, где можно записывать истории и накладывать на них музыку, редактировать текст на сторис, добавлять стикеры, снимать клипы (по типу reels), где похожий набор инструментов. Можно подписаться на человека и не добавлять в друзья, чтобы он не отслеживал ваши изменения, но страница должна быть открыта. Нет директа, но есть сообщения, можно создавать избранные диалоги (зажимаете нужный чат и выбираете «закрепить»).
Существенным минусом социальной сети с непривычки может стать обилие ненужной вам информации и рекламы, которой стало еще больше, но со временем пользователь сможет выстроить ленту новостей под себя без упоминаний того, что ему не нравится — нажимайте «скрыть новость». «ВКонтакте» на сегодня стал палочкой-выручалочкой для коммерческих аккаунтов, вынужденных бежать из Instagram*. Сообщества и группы имеют возможность создавать таргетированные объявления и рекламировать свой товар или услугу, аудитория соцсети активно растет.
«Яндекс.Дзен»
«Яндекс.Дзен» — это сервис индивидуальных рекомендаций «Яндекса», ваша лента формируется автоматически, исходя из интересов. Бесконечная подборка контента из крупных СМИ, онлайн-журналов и тематических блогов. Попасть в ленту «Яндекса» может любой желающий, для этого нужно лишь создать канал. К тому же, «Яндекс.Дзен» — площадка, на которой видеоблогеры стали активно создавать каналы, когда случились перемены в работе YouTube, хотя у многих и до информационного переворота существовали блоги на этой платформе. Примечательно, что именно здесь ведутся активные обсуждения в комментариях под постами, что несомненно привлекает пользователей.
«Одноклассники»
Многие не воспринимают эту соцсеть всерьез, но согласитесь, в ней есть свой шарм и обаяние. Чувство, будто вы после длительной разлуки приехали погостить к родителям. Итак, что мы можем делать в «Одноклассниках», помимо того, что рассылать «классы», писать сообщения и создавать альбомы с фотографиями? Во-первых, здесь также есть возможность создавать публичные страницы, можно даже переводить деньги любимым блогерам, их ленты вы можете добавлять в закладки, если хотите просматривать только их контент. Удивительный факт — вы даже можете позвонить им через приложение, если они указали свой номер для связи, однако текстового диалога с блогерами в «Одноклассниках» нет.
У соцсети есть свой аналог историй, где разрешено прикреплять стикеры и ссылки на другие соцсети и паблики. Аналога reels нет, но еще не вечер, посмотрим, чем удивят нас разработчики. В «Одноклассниках» паблики также могут настраивать таргетированную рекламу и продвигать свой продукт в массы.
«Живой Журнал»
Один из старейших сервисов для ведения блогов. Многие крупные блогеры начинали именно здесь, причем до сих пор ЖЖ не теряет актуальности и некоторые пользователи просто отказываются менять уютный блог с устоявшейся аудиторией на что-то другое. Здесь действительно можно найти свою аудиторию практически вокруг любой темы, за что ЖЖ в свое время и получил такую популярность. Правда, совсем юным пользователям соцсетей будет непросто освоиться и поймать атмосферу, но такое основательное ведение блога, как в «Живом Журнале», действительно затягивает.
«Телеграм»
Популярный мессенджер, где помимо общения в диалогах и чатах можно подписываться на каналы. И если до падения Instagram* эти каналы имели полезно-развлекательный характер и не числились в промышленных масштабах, то с приходом «беженцев» ситуация изменилась. Несомненный плюс в том, что пользователь сам решает, стоит ли ему подписываться на свежеиспеченные каналы бывших блогеров и пабликов.
Если же пользователь решает принять новые правила игры, то он также должен понимать, какой бардак будет твориться в ленте (папки вам в помощь). Основная проблема в том, что блогеры занесли в Telegram свою привычную политику и начали использовать механизмы, которые крутили в Instagram*, а это отпугивает пользователей. Визуального контента здесь не будет, искать нужный канал неудобно, архивы рискуют быть переполнены. Блогеров Telegram не спасет точно.
«ЯRus»
Что ты такое? Загадочный «ЯRus»... Это небольшая соцсеть, которая всего за несколько дней попала в топ AppStore и заняла в нем второе место среди соцсетей, уступив только Telegram. На первый взгляд, «ЯRus» похож на «ВКонтакте» и на Instagram* одновременно — есть новостная лента, можно подписываться на пользователей (отображается статистика подписчиков и подписок). У каждой публикации виден счетчик просмотров, вы можете переписываться с пользователями в чатах, слушать музыку, загружать видео, статьи с фотографиями, настроить публикации по интересам, выбрать категории (политика, шоу-бизнес, спорт, наука, авто и так далее).
В ленте отображаются не только новости, но и посты других людей. Лента — умная. Она подстраивается под ваши предпочтения и на основе реакций. Если какой-то контент не нравится, для этого есть отдельная кнопка. В целом, интерфейс прост и интуитивно понятен, опытному пользователю не составит труда разобраться в соцсети. Только вот вопрос — а надо ли? Кто-нибудь из ваших знакомых сидит в «Яrus» или, может, ваш любимый паблик завел там аккаунт? Мы ни в коем случае не прогнозируем провал «ЯRusа», мы полагаемся на время, которое дается пользователям понять, что они хотят от соцсети и выбрать наиболее подходящую под себя.
«Россграм»
Российская социальная сеть, которую анонсировали совсем недавно. Автором отечественного проекта является предприниматель Александр Зобов, одногруппник известного Павла Дурова (создателя «ВКонтакте»).
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— Rossgram — это новая социальная сеть с привычным и понятным интерфейсом, широкими возможностями и простыми условиями работы. Больше никаких VPN и ограничений — можно заходить из любой точки России. Не надо привыкать к непонятным словам и искать нужные кнопки — интерфейс максимально простой и понятный для любого пользователя. В Rossgram предусмотрены все возможности для общения, бизнеса, ведения блога, публикации новостей или создания собственного проекта. Не важно, пишете ли вы друзьям или развиваете любимое дело — вам будет одинаково комфортно и привычно в этой среде, — сообщается на официальном сайте соцсети Rossgram.ru.
* Социальная сеть Instagram запрещена в России. Meta признана экстремистской организацией, ее деятельность в России запрещена.
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