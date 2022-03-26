Есть контакт. Чем заменить ушедшие соцсети — 7 ожидаемых (и неожиданных) вариантов

Привычная нам эпоха соцсетей ушла, все мы понимаем, что как раньше уже не будет. В связи с блокировкой того, что нельзя называть, люди преимущественно разделились на два лагеря: староверы, ушедшие в социальную сеть «ВКонтакте», и сторонники инноваций, которые дружным строем двинулись в Telegram. Однако ни то, ни другое не заменит нам Instagram*, запрещенный в России. Смотрим, на что можно заменить ушедшую соцсеть и выбираем наиболее удобную для себя.

«ВКонтакте»

Социальная сеть успешно совмещает в себе несколько функций: здесь есть и визуальная составляющая, и вполне удобный мессенджер для общения. На сегодня это самый оптимальный аналог Instagram*, где можно записывать истории и накладывать на них музыку, редактировать текст на сторис, добавлять стикеры, снимать клипы (по типу reels), где похожий набор инструментов. Можно подписаться на человека и не добавлять в друзья, чтобы он не отслеживал ваши изменения, но страница должна быть открыта. Нет директа, но есть сообщения, можно создавать избранные диалоги (зажимаете нужный чат и выбираете «закрепить»).