Шикарнее елок вы не видели! Как празднуют Новый год и Рождество цыгане в России

Следующий праздник — Рождество. Его уже отмечают массово, всем табором. В этот день обязательно готовят сывьяко — рулет с творогом, туда добавляют сухофрукты и орехи, он очень вкусный. А еще в Рождество цыгане ездят крестить детей — всех, кто родился за год. Потом вновь песни и танцы — собираются по 200 человек, ходят по гостям. Церковь они, кстати, тоже выбрали по простому принципу — самая шикарная в городе.

