Шикарнее елок вы не видели! Как празднуют Новый год и Рождество цыгане в России

В Цыганском поселке в Екатеринбурге до сих пор продолжаются новогодние гуляния. У цыган есть особые традиции празднования, о которых журналисту E1.RU рассказала Светлана, большой друг табора.
— За две недели до Нового года цыгане начинают наряжать елку, берут только живые, это прямо церемония, она есть в каждом доме. Между собой семьи соревнуются, чья елка круче. Под елку ставят украшения и подарки. Если елку не поставили, в каникулы в этот дом в гости не придут, — говорит она.
Цыгане в свой дом берут сразу несколько елок, с
— Подарками цыгане закупаются в торговых центрах. Подарки друг другу обязательно делают, принято обмениваться одеждой, — отметила Светлана. — В сам Новый год они готовят кучу еды, празднуют только дома с семьей. За полчаса до боя курантов все должны вернуться из гостей и сочельник отмечать в своем доме. Под бой курантов все пьют шампанское.
Праздничный стол ромалэ всегда ломится от угощений, пиво льется рекой. Обязательно цыгане готовят голубцы, а также курицу или гуся.
— Цыгане — шумный и эмоциональный народ, они празднуют на широкую ногу. Итог первых двух дней нового года — шесть драк и четыре выбитых окна, они до сих пор ходят по домам, веселятся и поют, — поделилась Светлана.
Следующий праздник — Рождество. Его уже отмечают массово, всем табором. В этот день обязательно готовят сывьяко — рулет с творогом, туда добавляют сухофрукты и орехи, он очень вкусный. А еще в Рождество цыгане ездят крестить детей — всех, кто родился за год. Потом вновь песни и танцы — собираются по 200 человек, ходят по гостям. Церковь они, кстати, тоже выбрали по простому принципу — самая шикарная в городе.
В Старый Новый год цыгане собираются только семьями. Большинство даже не впускает никого в дом, принято провожать прошлый год в узком кругу родственников.