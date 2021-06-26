Какие тайны хранят ваши соцсети? Эксперт изучила странички трех человек: что удалось узнать о них

Люди нередко задаются вопросом, как работает психологический анализ соцсетей. Многим хочется получить конкретные ориентиры для безопасного или эффективного взаимодействия с незнакомцами, то и дело появляющимися на горизонте.

— Нормально ли в XXI веке не иметь аккаунты в соцсетях?

— Отсутствие человека в соцсетях в любом случае указывает на особую сложность поддержания контакта и выстраивания границ в отношениях с ним в условиях современного мира. Однозначный вывод о нормальности такой ситуации нельзя сделать без учета обстоятельств жизни конкретного человека. Можно избегать соцсетей по разным причинам: в силу возраста, профессиональных ограничений, полного удовлетворения потребностей в реальном общении (такое тоже бывает) или же в силу асоциальности. Так или иначе все эти люди ограничивают для других возможности контакта с ними, что может вызывать настороженность, тревогу, злость и другие подобные чувства.



— Что можно сказать о людях, которые выкладывают сторис/посты каждый день? И что можно сказать о тех, кто выкладывает их редко?