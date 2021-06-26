Какие тайны хранят ваши соцсети? Эксперт изучила странички трех человек: что удалось узнать о них

По соцсетям нельзя судить о жизни человека и уж тем более о его характере — казалось бы, в этом нет ничего нового. Но раз за разом всплывают чудовищные истории, когда приятный мужчина из «Одноклассников» вдруг оказывается жестоким убийцей, а популярный блогер со сказочной жизнью из Instagram — женщиной без друзей, которая в реальной жизни едва сводит концы с концами и в итоге погибает от рук мужа. Что можно сказать о человеке, просмотрев его аккаунты в соцсетях? Специалист получит довольно много информации о психологических особенностях человека и его потребностях. Психолог-психоаналитик Анна Булычева рассказала, почему одни люди специально закрывают аккаунты в соцсетях, а другие не могут жить без ежедневных сторис и лайков. Также мы попросили ее проанализировать аккаунты 3 человек, а потом сравнили, далек ли вердикт эксперта от истины.
Люди нередко задаются вопросом, как работает психологический анализ соцсетей. Многим хочется получить конкретные ориентиры для безопасного или эффективного взаимодействия с незнакомцами, то и дело появляющимися на горизонте.
— Нормально ли в XXI веке не иметь аккаунты в соцсетях?
— Отсутствие человека в соцсетях в любом случае указывает на особую сложность поддержания контакта и выстраивания границ в отношениях с ним в условиях современного мира. Однозначный вывод о нормальности такой ситуации нельзя сделать без учета обстоятельств жизни конкретного человека. Можно избегать соцсетей по разным причинам: в силу возраста, профессиональных ограничений, полного удовлетворения потребностей в реальном общении (такое тоже бывает) или же в силу асоциальности. Так или иначе все эти люди ограничивают для других возможности контакта с ними, что может вызывать настороженность, тревогу, злость и другие подобные чувства.
— Что можно сказать о людях, которые выкладывают сторис/посты каждый день? И что можно сказать о тех, кто выкладывает их редко?
— Казалось бы, очевидно, что каждый день что-то пишут люди, стремящиеся к контакту с другими и не имеющие для этого внутренних ограничений в виде страха оценки или чувства стыда при демонстрации себя. Однако смысл контакта с другими может быть различным: получение удовольствия от внимания к себе, подкрепление самооценки количеством полученных лайков, привлечение интереса к товару или услуге.
Среди активных производителей контента можно встретить и ориентированных на взаимодействие экстравертов, и страдающих ради повышения продаж интровертов, и поглощенных самолюбованием нарциссов — кого здесь только нет… Для понимания характера важно учитывать содержание ежедневных постов.
Аналогичным образом дело обстоит с молчунами, которые ничего не выкладывают в соцсетях, а только читают других или выкладывают редкие посты время от времени. Логично предположить, что демонстративное поведение им не свойственно, что они предпочитают подглядывать за жизнью других. Однако молчащие аккаунты тоже могут скрывать различные варианты реальности их владельцев. За многими из них скрываются классические интроверты, некоторые созданы трудоголиками, не имеющими времени на лишнее самовыражение, хозяева других могут страдать из-за неспособности демонстрировать себя миру по причине страха оценки.
— Стоит ли мне напрягаться, если у человека закрытый аккаунт?
— Закрытый аккаунт можно интерпретировать как проявление недоверия к миру или страха перед ним. Хозяином такого аккаунта может быть осторожный, тревожный человек или человек подозрительный, человек с жесткими границами или стремящийся контролировать окружающих. Таких людей немало вокруг, возможно, у вас уже есть опыт общения с ними. Кстати, тревожность и подозрительность могут компенсироваться другими личностными качествами, а могут и доминировать в структуре характера.
— Что говорит о человеке желание вести только профессиональный аккаунт (в рабочей манере)? Или, наоборот, только в максимально личной?
— Здесь у нас появляются более четкие ориентиры. Человек предъявляет миру определенную сторону себя — социальную роль («я-профессионал») — или общается «всем существом». Тем самым он предлагает определенные границы для общения и сообщает о цели своего присутствия в социальных сетях.
В обоих случаях есть интересные моменты. Чересчур личные и даже интимные нотки на страницах профессионалов, продвигающих свои услуги, сейчас не редкость. В них проявляется характерный тренд нашего времени — размывание границ идентичности, инфантилизация. «Сегодня особенно хочется к морю… Работаю и мечтаю в перерывах», плюс соблазнительное фото в купальнике. Читая подобные записи в профессиональном по своей цели аккаунте, кто-то проникается человеческим сочувствием, а кто-то испытывает зависть или раздражение — размытые границы провоцируют неоднозначную реакцию.
Что касается страниц в сугубо личной манере, то они нередко демонстрируют другой заметный тренд — формирование так называемого «ложного я», когда человек прилагает массу усилий для создания и поддержания в сети идеального образа себя, который необходимо обслуживать и в реальной жизни. Поэтому не удивляйтесь, если при встрече с обладателем «идеальной» страницы вы будете испытывать напряжение в общении, ведь этому человеку приходится расходовать психическую энергию на подавление значительной части себя.
— Давайте посмотрим на пример аккаунта в соцсетях — что можно сказать о характере владельца? Можно ли понять, как с ним общаться при встрече? Стоит ли его брать на работу?
Для этого эксперимента редакция НГС предоставила три профиля сотрудников в соцсетях. Психоаналитик Анна Булычева проанализировала каждый из них, не зная, что профили принадлежат сотрудникам НГС, и дала свою оценку. Затем сотрудники выразили свое мнение о точности оценки.
1. Аккаунт журналистки Ольги Кирсановой в социальной сети «ВКонтакте»
Анализ Анны Булычевой: «В этом аккаунте уже два года нет новых постов, хотя хозяйка заходит сюда. Среди ее сообществ много групп помощи животным, возможно, Ольга чувствительна к чужому страданию. Посты двухлетней давности связаны, по-видимому, с работой, это новости из разряда происшествий и криминальной хроники. Жестокость и насилие в окружающем мире привлекают внимание девушки и, скорее всего, вызывают у нее сильные чувства. Об этих чувствах она сообщает, публикуя цитаты, связанные с выражением агрессии. Юмористическая форма агрессивных цитат говорит о достаточной адаптивности девушки.
Характер владелицы аккаунта представляется довольно противоречивым. Аватар, статус, закрепленный пост и ряд цитат наводят на мысли о нарциссических чертах, таких как стремление к превосходству, всемогуществу, высокая агрессивность. С другой стороны, небольшое количество личных фотографий может быть связано с нестабильной самооценкой. Кроме того, участие в группах помощи говорит об обостренном чувстве сострадания. При личной встрече я была бы готова к неожиданным поворотам в общении. Что касается работы, сила чувств в сочетании с активностью и чувством юмора много где могут пригодиться. И рабочую задачу, судя по регулярным отчетам за 2018 год, девушка способна стабильно выполнять».
Комментарий Ольги Кирсановой: «По оценке практически все верно, за исключением некоторых моментов. Например, "небольшое количество личных фотографий может быть связано с нестабильной самооценкой". На самом деле отсутствие личных фото потому, что не хотела бы, чтобы люди, желающие как-то воздействовать (отомстить), знали о том, как я выгляжу. Поэтому и закрыт профиль. "Агрессивные цитаты, агрессивность" — это много раз упоминается в описании профиля. Но на самом деле у меня прекрасное чувство юмора, особенно черного юмора (наше семейное). Агрессия тут ни при чем, хотя я очень эмоциональная и вспыльчивая, могу наговорить того, о чем впоследствии пожалею».
2. Аккаунт журналистки Елизаветы Шаталовой в Instagram
Анализ Анны Булычевой: «Девушка ироничная, судя по статусу. "Вы идиот? — Нет, сэр, я мечтатель". Способность к самоиронии говорит о принятии своих слабых сторон и достаточной уверенности в себе. Возможно, Елизавета любит искусство, склонна к эстетическому восприятию действительности, фантазированию. На фотографиях она чаще одна, хотя есть и снимки с другими людьми. Можно предположить, что внимание окружающих и их мнение важны для нее. Девушка готова услышать негативную оценку ("Вы идиот?"), но хочет изменить отношение людей к себе, стремится быть принятой.
Публикаций не так много, равно как и подписчиков. Это говорит о том, что для реальных отношений и работы остается достаточно времени. При встрече я бы обратила внимание на возможность нарциссических проявлений, таких как стремление быть в центре внимания, слабый интерес к собеседнику. Хорошая стратегия для такого случая — найти тему, интересную для обеих сторон. При приеме на работу я бы дополнительно проверила способность учитывать интерес работодателя и ориентироваться на него».
Комментарий Елизаветы Шаталовой: «Анализ близок к правде. Про стремление быть в центре внимания не очень согласна — не люблю этого. Я бы не сказала, что это какое-то описание меня. Статус — это просто цитата из сериала, поэтому ее анализ как-то поверхностен. Может быть, такое было бы полезно при устройстве на работу».
3. Аккаунт комьюнити-менеджера Анастасии Мироновой в Instagram
Анализ Анны Булычевой: «Публикаций в аккаунте немного, подписчиков тоже, довольно много подписок. Можно предположить, что хозяйка аккаунта интересуется внешним миром больше, чем пытается заинтересовать мир собой. Больше занята реальными делами, возможно, работой.
На фотографиях много движения и эмоций, девушка часто в окружении других людей. Похоже, это открытый человек, достаточно уверенный в себе. Текст статуса сообщает о ценном умении хозяйки: "Серьезно шучу серьезные шутки, весело мучу веселые мутки". Можно говорить о креативности в сочетании с пониманием границ, о связи с реальностью. Временами звучат отдельные нотки дерзости. Аккаунт формирует довольно целостный образ, располагающий к общению. Темная сторона характера, очевидно, осталась за кадром. Возможно, хозяйка умеет контролировать ее в социальном пространстве. Скорее всего, в общении с ней не возникнет каких-то трудностей, можно будет общаться на равных, разделяя инициативу. На работу, судя по всему, можно брать: человек не зависит от соцсетей и видит социальные границы».
Комментарий Анастасии Мироновой: «Анализ психотерапевта поверхностно правдив. Работа связана с креативом, ее всегда много, уверенности в себе мне хватает. Приходится много разговаривать с людьми — чаще всего говорят, что общаться со мной достаточно комфортно. Не совсем поняла, что значит "темная сторона осталась за кадром". Возможно, это связано с тем, что Instagram сам по себе нужен именно для показа некоторой картинки. Думаю, если ты хочешь самовыразиться, иди в "Твиттер"».
— Можно ли по аккаунту в соцсетях определить характер человека или человек может создать поддельный характер?
— Даже целенаправленно создавая поддельный характер в соцсетях, человек будет проецировать свою психическую реальность. Характер человека можно увидеть не только в соцсетях, но и много где еще, однако для этого важно прежде всего разобраться с самим собой. Дело в том, что мы отражаемся во всем, на что смотрим. Глядя на чью-то страницу, вы с неизбежностью видите в ней в первую очередь себя, цепляетесь за то, что важно для вас, и интерпретируете это так, как выгодно вам. Попытки объяснить другого человека на поверхностном уровне, как правило, приводят к неудаче. Более адекватные реальности интерпретации рождаются из профессиональной практики понимания другого человека и его глубинных мотивов.
Итак, в массовом масштабе вряд ли стоит делать однозначные и далеко идущие выводы о характере человека на основании его сетевых аккаунтов. Достаточно обращать внимание на степень присутствия в соцсетях и характер контента. Как полное отсутствие человека в соцсетях, так и чрезмерное присутствие в них настораживает, поскольку указывает на возможность нарушения социализации или на асоциальность. Навязчивый однотипный контент специфического содержания в больших количествах тоже можно считать тревожным признаком.
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