Хотела любви, а получила долги: почему импульсивные покупки делают вас ещё несчастнее — объясняет психолог

Слышали когда-нибудь историю, как мужчина спустил всю зарплату на очередные джинсики? Наверняка нет. И среди парней встречаются самозабвенные шопоголики, но все-таки главные на покупательской арене — представительницы прекрасного пола. По ТЦ они обычно ходят с безмолвным пажом, который тащит сумки и подсчитывает траты в уме, прикидывая, куда его возлюбленная пойдет во всём этом вещевом великолепии. Психолог Ирина Мамаева рассуждает, почему женщинам постоянно нужно что-то купить и часто именно они становятся жертвами «распродажного капкана».
Почему женщины постоянно что-то покупают? Причин тому множество: начиная от желания «здесь и сейчас» получить позитивные эмоции, заканчивая неосознанным стремлением повысить свою самооценку. Женщины, которые недовольны своей жизнью, с помощью покупок стремятся заполнить внутреннюю пустоту. Еще одна неочевидная причина кроется в стремлении избавиться от денег. Бывает и такое, что в семье на бессознательном уровне негативное отношение к деньгам. Принято жить скромно, а большие деньги считаются злом. Если девочка росла в такой семье, то она будет бессознательно пытаться оставить деньги где-то вне своего кармана.
Маркетологи и рекламщики давно пользуются психологическими приемами для того, чтобы потребители покупали больше товаров. Один из таких способов — создать определенный имидж человека, который приобретает их товар. Например, покупая смартфон Apple или сумку известного модного дома, человек покупает не просто вещь, а статус и положение в обществе. Главным мотивом к покупке той или иной вещи стоит желание иметь «жизнь мечты», которую потребитель видит в рекламе. То есть по факту человек покупает не вещь, а эмоции, образ жизни, статус или иллюзию той самой «идеальной жизни».
Особенно часто желанием купить любовь и одобрение с помощью очередного платья страдают женщины. Само по себе желание понравиться себе и окружающим вполне естественно. Проблемы начинаются тогда, когда женщина стремится сделать это исключительно за счет внешности, в том числе и одежды. Излишние покупки в данном случае — стремление компенсировать внутреннюю неуверенность. Иногда это срабатывает, но ненадолго.
Капкан из распродаж
Часто люди покупают много вещей на распродаже, даже если их финансы на это не рассчитаны — из жадности и в страхе упустить «хорошую возможность». Также здесь срабатывает иллюзорное стремление сэкономить. Кроме того, непомерные траты говорят о желании человека повысить свою самооценку: «Я могу себе это позволить». Еще слишком большие расходы можно объяснить низким уровнем самоконтроля и инфантильностью: даже понимая, что потрачено больше, чем заработано, человек надеется, что как-нибудь выкрутится, при этом не имея реальных ресурсов.
Очень часто мотивом к покупке является желание «купить счастье за деньги». Но каждая следующая купленная вещь всё равно не делает достаточно счастливым. Потому что счастье лишь на малую часть зависит от вещей. Счастье — это внутреннее состояние человека, которое мало связано с внешними факторами и обстоятельствами. Вещь может сделать человека счастливее, но лишь на короткий промежуток времени. Если внутри человека пустота, то «закрыть» ее с помощью вещи — сомнительная идея. Это всё равно что при сильном кровотечении пытаться приложить к ране подорожник.
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