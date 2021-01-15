Хотела любви, а получила долги: почему импульсивные покупки делают вас ещё несчастнее — объясняет психолог

Особенно часто желанием купить любовь и одобрение с помощью очередного платья страдают женщины. Само по себе желание понравиться себе и окружающим вполне естественно. Проблемы начинаются тогда, когда женщина стремится сделать это исключительно за счет внешности, в том числе и одежды. Излишние покупки в данном случае — стремление компенсировать внутреннюю неуверенность. Иногда это срабатывает, но ненадолго.

Капкан из распродаж

Часто люди покупают много вещей на распродаже, даже если их финансы на это не рассчитаны — из жадности и в страхе упустить «хорошую возможность». Также здесь срабатывает иллюзорное стремление сэкономить. Кроме того, непомерные траты говорят о желании человека повысить свою самооценку: «Я могу себе это позволить». Еще слишком большие расходы можно объяснить низким уровнем самоконтроля и инфантильностью: даже понимая, что потрачено больше, чем заработано, человек надеется, что как-нибудь выкрутится, при этом не имея реальных ресурсов.

Очень часто мотивом к покупке является желание «купить счастье за деньги». Но каждая следующая купленная вещь всё равно не делает достаточно счастливым. Потому что счастье лишь на малую часть зависит от вещей. Счастье — это внутреннее состояние человека, которое мало связано с внешними факторами и обстоятельствами. Вещь может сделать человека счастливее, но лишь на короткий промежуток времени. Если внутри человека пустота, то «закрыть» ее с помощью вещи — сомнительная идея. Это всё равно что при сильном кровотечении пытаться приложить к ране подорожник.