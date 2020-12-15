Халк, Капитан Америка и Гарри Поттер — во что одевают детей на Новый год новосибирцы. Обзор костюмов с Avito

Новосибирцы одевают детей в новогодние костюмы Халка и Гарри Поттера
Новогодние утренники в детских садах Новосибирска в этом году пройдут с ограничениями в связи с пандемией. Мероприятия решено проводить в закрытом формате — без родителей и приглашенного Дед Мороза, что однако не отменяет новогодние костюмы.
Сейчас на Avito можно найти более 3 тысяч объявлений с предложением о продаже детских нарядов, стоимость самого дорогого составляет 10 тысяч рублей. Бюджетные варианты обойдутся примерно в 700–500 рублей в зависимости от детализации костюма.
Гарри Поттер за 5 тысяч, Капитан Америка за 500 рублей — что есть для мальчиков
Самый дорогой костюм для мальчиков — костюм Гарри Поттера, его цена — 5 тысяч рублей. Как указывается в объявлении, наряд включает в себя парик, очки, плащ со значком факультета Гриффиндор, волшебная палочка и галстук в фирменных цветах факультета. За отдельную плату продавец предлагает белую сорочку, вельветовые брюки, жилет и туфли. Костюм, как говорится в описании, был сшит на заказ.
Еще один костюм, сшитый на заказ, — это костюм пажа из «Золушки» за 3 тысячи рублей. Наряд рассчитан на малыша 1–2 лет.
Огромное количество предложений касаются персонажей супергеройского кино — есть Халк (950 рублей), несколько вариантов костюма Капитана Америки (500–1500), Оптимуса Прайма (около 750), Бамблби (700) и, конечно, Человека-паука и Бэтмена (от 300 рублей).
Впрочем, встречаются и вполне традиционные варианты — костюмы принца, мушкетера, собачки и даже снегиря.
Принцесса Селестия и ведьмочка — какие костюмы предлагают девочкам
Самый дорогой костюм для девочки обойдётся в 10 тысяч рублей. Это наряд ангела с подсветкой, крылышками и нимбом, который, как пишет продавец, специально шили на заказ в Москве.
За 8900 можно приобрести наряд Царевны-лягушки, в который входят корона, большое жабо, пышная юбка, золотые штаны и ботиночки.
В целом костюмы для девочек обойдутся дороже мальчиковых. Например, костюм Королевы Бургундской стоит 3500, Белочки — 3000, Елочки — 2700.
Среди других персонажей у девочек — принцесса Селестия (из мультфильма «Мой маленький пони»), Рапунцель, ведьмочка, Лисичка, Снегурочка и Снежинка.
Какие костюмы чаще всего ищут новосибирцы
Эксперты Avito проанализировали рынок праздничных костюмов для детей, выяснив, что самым популярным в этом году среди новосибирцев стал традиционный костюм зайчика (около 6% запросов). На втором месте по популярности, как сообщает пресс-служба Avito, костюмы елочки, пирата и снеговика (2%). Отстают от перечисленных персонажей снежинка — такой костюм искали 1,5% новосибирцев.
Как сообщают в пресс-службе, костюм зайчика в Новосибирске в среднем стоит 1200 рублей, елочки — 500 рублей, снеговика — 700 рублей.
В прошлом году мы вели онлайн-трансляцию с детских утренников — на праздниках были замечены снежинки, далматинцы, ковбои и супермены.