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Халк, Капитан Америка и Гарри Поттер — во что одевают детей на Новый год новосибирцы. Обзор костюмов с Avito

Рассказываем, во сколько обойдется преображение в любимого детского персонажа

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По данным Avito, самым популярным у новосибирцев остается костюм зайчика. Хотя сервис объявлений пестрит предложениями о продаже супергеройских нарядов

По данным Avito, самым популярным у новосибирцев остается костюм зайчика. Хотя сервис объявлений пестрит предложениями о продаже супергеройских нарядов

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Новосибирцы одевают детей в новогодние костюмы Халка и Гарри Поттера

Новогодние утренники в детских садах Новосибирска в этом году пройдут с ограничениями в связи с пандемией. Мероприятия решено проводить в закрытом формате — без родителей и приглашенного Дед Мороза, что однако не отменяет новогодние костюмы.

Сейчас на Avito можно найти более 3 тысяч объявлений с предложением о продаже детских нарядов, стоимость самого дорогого составляет 10 тысяч рублей. Бюджетные варианты обойдутся примерно в 700–500 рублей в зависимости от детализации костюма.

Гарри Поттер за 5 тысяч, Капитан Америка за 500 рублей — что есть для мальчиков

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Самый дорогой костюм для мальчиков — костюм Гарри Поттера, его цена — 5 тысяч рублей. Как указывается в объявлении, наряд включает в себя парик, очки, плащ со значком факультета Гриффиндор, волшебная палочка и галстук в фирменных цветах факультета. За отдельную плату продавец предлагает белую сорочку, вельветовые брюки, жилет и туфли. Костюм, как говорится в описании, был сшит на заказ.

Так выглядит самый дорогой наряд

Так выглядит самый дорогой наряд

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Еще один костюм, сшитый на заказ, — это костюм пажа из «Золушки» за 3 тысячи рублей. Наряд рассчитан на малыша 1–2 лет.

— В этом наряде Ваш мальчик точно будет неповторимым и самым заметным, — говорит автор объявления

— В этом наряде Ваш мальчик точно будет неповторимым и самым заметным, — говорит автор объявления

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Огромное количество предложений касаются персонажей супергеройского кино — есть Халк (950 рублей), несколько вариантов костюма Капитана Америки (500–1500), Оптимуса Прайма (около 750), Бамблби (700) и, конечно, Человека-паука и Бэтмена (от 300 рублей).

Маска включена в костюм

Маска включена в костюм

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Впрочем, встречаются и вполне традиционные варианты — костюмы принца, мушкетера, собачки и даже снегиря.

За 500 рублей можно купить наряд снегиря

За 500 рублей можно купить наряд снегиря

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Принцесса Селестия и ведьмочка — какие костюмы предлагают девочкам

Самый дорогой костюм для девочки обойдётся в 10 тысяч рублей. Это наряд ангела с подсветкой, крылышками и нимбом, который, как пишет продавец, специально шили на заказ в Москве.

Костюм рассчитан на девочку 2–4 лет

Костюм рассчитан на девочку 2–4 лет

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За 8900 можно приобрести наряд Царевны-лягушки, в который входят корона, большое жабо, пышная юбка, золотые штаны и ботиночки.

Как указывается в объявлении, наряд надевали 1 раз

Как указывается в объявлении, наряд надевали 1 раз

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В целом костюмы для девочек обойдутся дороже мальчиковых. Например, костюм Королевы Бургундской стоит 3500, Белочки — 3000, Елочки — 2700.

Среди других персонажей у девочек — принцесса Селестия (из мультфильма «Мой маленький пони»), Рапунцель, ведьмочка, Лисичка, Снегурочка и Снежинка.

Вполне бюджетный костюм ведьмочки за 700 рублей

Вполне бюджетный костюм ведьмочки за 700 рублей

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Какие костюмы чаще всего ищут новосибирцы

Эксперты Avito проанализировали рынок праздничных костюмов для детей, выяснив, что самым популярным в этом году среди новосибирцев стал традиционный костюм зайчика (около 6% запросов). На втором месте по популярности, как сообщает пресс-служба Avito, костюмы елочки, пирата и снеговика (2%). Отстают от перечисленных персонажей снежинка — такой костюм искали 1,5% новосибирцев.

Как сообщают в пресс-службе, костюм зайчика в Новосибирске в среднем стоит 1200 рублей, елочки — 500 рублей, снеговика — 700 рублей.

В прошлом году мы вели онлайн-трансляцию с детских утренников — на праздниках были замечены снежинки, далматинцы, ковбои и супермены.

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Дед МороздетиНовый год 2021
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