Халк, Капитан Америка и Гарри Поттер — во что одевают детей на Новый год новосибирцы. Обзор костюмов с Avito

Новогодние утренники в детских садах Новосибирска в этом году пройдут с ограничениями в связи с пандемией. Мероприятия решено проводить в закрытом формате — без родителей и приглашенного Дед Мороза, что однако не отменяет новогодние костюмы.



Сейчас на Avito можно найти более 3 тысяч объявлений с предложением о продаже детских нарядов, стоимость самого дорогого составляет 10 тысяч рублей. Бюджетные варианты обойдутся примерно в 700–500 рублей в зависимости от детализации костюма.



Гарри Поттер за 5 тысяч, Капитан Америка за 500 рублей — что есть для мальчиков

