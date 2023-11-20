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Ураган в Сибири

Отменят ли занятия в школах Красноярска из-за урагана? Отвечают в управлении образования

Ожидается, что штормовой ветер продолжится 20 ноября

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Сорванная крыша в колледже не помеха занятиям

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Занятия в школах в понедельник, 20 ноября, из-за урагана не отменяются, сообщили NGS24.RU в главном управлении образования.

Все учебные заведения будут работать в штатном режиме. Даже колледж отраслевых технологий и предпринимательства на улице Курчатова, где 19 ноября ветер сорвал крышу, рассказали NGS24.RU его студенты.

Всего, по данным МЧС, к вечеру кровлю сорвало в семи муниципальных образовательных учреждениях.

Краевой депутат Илья Зайцев в своем телеграм-канале предлагает завтра утром ориентироваться на фактическую погоду. По его мнению, если родители решат оставить ребенка дома и сообщат об этом классному руководителю, то претензий к ученику не будет.

В МЧС предупреждали, что 20 ноября ураган в Красноярске продолжится. Порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду и выше.

Мы собираем последствия сегодняшнего ураганного ветра в Сибири в онлайн-трансляции.

УраганШколыКрасноярск
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