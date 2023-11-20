Отменят ли занятия в школах Красноярска из-за урагана? Отвечают в управлении образования

Занятия в школах в понедельник, 20 ноября, из-за урагана не отменяются, сообщили NGS24.RU в главном управлении образования.



Все учебные заведения будут работать в штатном режиме. Даже колледж отраслевых технологий и предпринимательства на улице Курчатова, где 19 ноября ветер сорвал крышу, рассказали NGS24.RU его студенты.

