Отменят ли занятия в школах Красноярска из-за урагана? Отвечают в управлении образования

Занятия в школах в понедельник, 20 ноября, из-за урагана не отменяются, сообщили NGS24.RU в главном управлении образования.
Все учебные заведения будут работать в штатном режиме. Даже колледж отраслевых технологий и предпринимательства на улице Курчатова, где 19 ноября ветер сорвал крышу, рассказали NGS24.RU его студенты.
Всего, по данным МЧС, к вечеру кровлю сорвало в семи муниципальных образовательных учреждениях.
Краевой депутат Илья Зайцев в своем телеграм-канале предлагает завтра утром ориентироваться на фактическую погоду. По его мнению, если родители решат оставить ребенка дома и сообщат об этом классному руководителю, то претензий к ученику не будет.
В МЧС предупреждали, что 20 ноября ураган в Красноярске продолжится. Порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду и выше.
Мы собираем последствия сегодняшнего ураганного ветра в Сибири в онлайн-трансляции.