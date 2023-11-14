«Хуже сельской амбулатории». Монгольский вуз обманом вербует школьников из России — дети в ужасе бегут оттуда

И всё бы ничего, но вуз совершенно не похож на презентацию. Яркая реклама привлекает школьников, но, уезжая за границу, они сталкиваются с таким обманом, что в ужасе убегают буквально в первый же день, при этом отданные за обучение деньги монгольский институт отказывается возвращать. Журналисты «Чита.Ру» разобрались, чем заманивает российских школьников монгольская «вышка», что с ней не так, и были очень удивлены, узнав, что монгольский развод растянулся по всей России.

Красота по-монгольски: агитация в школе

В редакцию обратились родители выпускницы 36-й школы Читы. Когда их дочь была в 10-м классе, на урок к детям пришли агенты из Монгольского национального университета (МНУ) с агитацией. Школьникам рассказали о фантастических условиях и возможностях учебы за границей. Говорили, что если они захотят, то окажутся в крупнейшем вузе Монголии, где можно получить образование международного уровня, пройти практику в других заграничных странах, получить сразу два диплома, которые будут котироваться во всем мире.