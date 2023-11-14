«Хуже сельской амбулатории». Монгольский вуз обманом вербует школьников из России — дети в ужасе бегут оттуда

Обеспокоенные родители рассказали нашим коллегам из «Чита.Ру», что по школам ходят делегации монголов и заманивают российских выпускников поступать в свой вуз — Монгольский национальный университет, презентуя его как один из ведущих и самых продвинутых международных вузов и обещая невероятные условия. И агитируют монголы очень умело, так как после этого дети рвутся там учиться.
И всё бы ничего, но вуз совершенно не похож на презентацию. Яркая реклама привлекает школьников, но, уезжая за границу, они сталкиваются с таким обманом, что в ужасе убегают буквально в первый же день, при этом отданные за обучение деньги монгольский институт отказывается возвращать. Журналисты «Чита.Ру» разобрались, чем заманивает российских школьников монгольская «вышка», что с ней не так, и были очень удивлены, узнав, что монгольский развод растянулся по всей России.
Красота по-монгольски: агитация в школе
В редакцию обратились родители выпускницы 36-й школы Читы. Когда их дочь была в 10-м классе, на урок к детям пришли агенты из Монгольского национального университета (МНУ) с агитацией. Школьникам рассказали о фантастических условиях и возможностях учебы за границей. Говорили, что если они захотят, то окажутся в крупнейшем вузе Монголии, где можно получить образование международного уровня, пройти практику в других заграничных странах, получить сразу два диплома, которые будут котироваться во всем мире.
Масштабы университета, действительно, восхищают. На 13 факультетах обучается около 15 тысяч студентов (примерно как в СПбГУ), 20% из них приехали из других стран. Направления предлагаются на любой вкус: экономический факультет, медицинский, педагогический, факультет искусств, туристический и даже авиационный. Вуз включает в себя пять учебных корпусов и политехнический колледж.
Детям раздали рекламные брошюры, в которых описывались сплошные плюсы: большой конференц-зал, круглосуточная библиотека, свой кинотеатр, 2-ярусная автостоянка для студентов, шикарные аудитории, свой международной кемпинговый лагерь, игровые комнаты с PlayStation, профессиональная студия звукозаписи, бесплатное 12-этажное общежитие квартирного типа и множество учебных льгот. В общем, настоящий монгольский Стэнфорд.
Помимо всего прочего, в брошюре сказано, что университет является членом международной аккредитованной организации США и ассоциации азиатских вузов, а также, что это первый университет, соответствующий международному стандарту, и первый монгольский университет, который присоединился к международной ассоциации по качеству вузов при ООН. Всё очень серьезно.
Но главное, чем заманивают детей и что реально мотивирует их поступать, — в монгольском институте совершенно неважны результаты российского ЕГЭ. Можно не убивать кучу нервов и сил на подготовку к экзамену и зарабатывание максимальных баллов. И даже никаких вступительных экзаменов, для поступления, достаточно просто оплатить учебу.
— Многие дети туда поехали поступать, грубо говоря, из-за того, что не набрали баллов. У меня дочка чуть-чуть до медали не дотянула, она просто мечтала учиться за границей, получать практику за рубежом, — рассказал обратившийся к нам отец школьницы.
При поступлении русскоговорящим студентам обещали, что все предметы первого курса будут преподаваться на русском языке с параллельным изучением монгольского, правда, потом предполагалось, что предметы будут вестись на монгольском языке.
Трудно не впечатлиться такой многообещающей рекламой. Рассказ делегации произвел впечатление на ученицу 36-й школы, и она решила поступать в монгольский вуз на международные отношения.
Деньги за учебу представители вуза предлагали платить наличкой. Это уже насторожило семью, но все-таки они оплатили обучение через банк ради большей надежности. Цена за один семестр — 80 тысяч рублей, за год — 160 тысяч. Договора об обучении, как отмечает отец, не заключали — его просто не предлагали. Глава семейства изначально был против всей этой затеи, но дочь и супруга в конце концов переубедили:
— Все-таки дружественная страна, безвизовой въезд и граница недалеко, — объяснил он свое решение.
Выпускница отправилась в Монголию через Улан-Удэ, откуда детей уже организованно довозили через границу. По словам самой девушки, поступающих из России было много, около 100 человек из разных регионов. Когда автобус пересек границу, перед будущими студентами открылась уже совсем другая картина, отличавшаяся от рекламных буклетов.
— Во-первых, туда за раз заехало три полных автобуса с детьми, а в вузе к этому оказались вообще не готовы, они не могли их там расселить. Во-вторых, общежитие было очень грязным. Пока были летние каникулы, они сдавали помещение каким-то гастарбайтерам. Когда дети заехали, там всё было разбито и разрушено. Начальства никакого на месте не было, встречали их студенты 4-го курса. Не было никакого расписания, они не знали, куда ходить, вид на жительство (ВНЖ) не оформляли. Преподавателей русскоговорящих там тоже не оказалось почему-то, хотя сразу было заявлено, что первый год преподавание будет на русском языке. Дочь просто отсидела пары, где всё рассказывали на монгольском, и ничего не поняла, — рассказал наш собеседник.
В итоге всё оказалось настолько плохо, что после первого же дня, посмотрев на то, как всё выглядит без вылизанной картинки, девушка захотела вернуться. И в этом она была не одинока — сразу захотели уехать еще около 20 ребят.
Но тут возникла новая проблема — руководство вуза отказывалось возвращать деньги за обучение. Сделать что-то с этим на территории другого государства практически невозможно. Оставшиеся в чужой стране молодые люди писали заявления с требованием вернуть им оплату, но на это не было никакой реакции. Не желая и опасаясь долго оставаться в чужой стране и некомфортных условиях, ребята уезжали, не дожидаясь разрешения ситуации. Более того, студенты рассказывают, что были случаи, когда те, кто оплатил семестр и вдруг решил отчислиться, не могли забрать документы в деканате — им заявляли, что для выдачи документов необходимо внести оплату еще и за второй семестр.
Большие ожидания — сокрушительная реальность
По словам наших собеседников, в монгольский вуз поступило очень много школьников из России и зазывалы из университета приезжали во множество городов. Мы решили понять масштабы и нашли чат в Telegram для переехавших в Монголию россиян, где попросили откликнуться бывших или нынешних студентов МНУ.
На нашу просьбу отозвалось неожиданно много молодых людей, и мы получили десяток сообщений, идентичных рассказу читинской семьи. Оказалось, в МНУ по приглашению приезжих агитаторов поступали из Улан-Удэ, Иркутска, Новосибирска, Тувы, Якутска, говорят, что была девушка из Москвы. Везде один сценарий: школьников зацепила впечатляющая реклама, а после поступления они увидели совсем не то, что им обещали.
В итоге выпускники, приехавшие в Монголию с большими надеждами, массово бегут из нее. Кто-то собрал вещи после первого же дня, кто-то продержался несколько месяцев, а кто-то оказался своего рода заложником ситуации: большие деньги заплачены, как теперь отказаться, родители не поймут.
Разница между заявленным и действительным в монгольском вузе оказалась колоссальной.
Во-первых, вуз оказался не государственным, а частным. Само собой, нигде во время агитации об этом не было сказано. Сами студенты, уже столкнувшиеся с МНУ, утверждают, что полученный диплом нигде, кроме Монголии, не котируется, вопреки всем обещаниям.
Все также говорят о том, что занятия велись на монгольском языке и студенты ничего не понимали. Лишь на некоторых парах преподаватели давали печатный материал и презентации на русском. Частично справлялись с языковым барьером только дети из Бурятии из-за схожести языка. Русскоговорящих преподавателей оказалось лишь несколько на весь вуз, и то их уровень владения языком оставлял желать лучшего. От студентов требовали уже первую сессию сдавать на монгольском языке.
Самое интересное, что масштабный главный корпус вуза, фото которого украшает все рекламные брошюры и главную страницу сайта, фактически недоступен студентам из России. Занятия там не проходят.
— Там есть кабинеты с табличками, но занятия там не проходят вообще. Я была там только в медпункте, русской столовой, магазине корейского стритфуда и библиотеке. Все учатся во втором корпусе, причем здание это хуже сельской амбулатории. А на одном из пяти этажей находится школа, там бегают маленькие дети, — рассказала нам бывшая студентка вуза из Иркутска.
Студенческое общежитие, которое было подано как уникальное жилье квартирного типа, оказалось очень грязным помещением без мебели. О том, что летом помещения сдавались рабочим, рассказывают очень многие наши собеседники. Один из студентов рассказал, что при заезде на столе в комнате была куча песка.
— Была убитая квартира, не было ни столов, ни шкафчиков, все стулья убитые, на стенах разводы и пятна, — описывает общежитие студентка.
Студенты рассказывают, что в общежитии и корпусах вуза не было отопления и горячей воды, часто даже холодная пропадала. Поймать горячую воду удавалось лишь в промежуток между 03:00 и 05:00. Ученики связывали это со строительством, которое шло рядом с общежитием. На жалобы по этому поводу в вузе никак не реагировали.
Также изначально заявлялось, что в квартире будет проживать по два — максимум три человека. Но на деле проживало по 3–4 человека, а в больших комнатах по 6 человек и больше.
Еще комнаты просто кишат тараканами. На них пожаловались буквально все, с кем нам удалость поговорить. Одна собеседница издания поделилась, что тараканы были повсюду: под матрасом, на потолках, в шкафчиках с едой, в туалете, в щелях.
И грязно не только в комнатах общежития. Говорят, в коридорах и аудиториях учебных корпусов пыль повсюду лежала слоями. К тому же ученики жалуются, что во всех помещениях было очень холодно.
История со стажировкой для всех желающих тоже оказалась очень преувеличена, по словам студентов. Отправиться на такую могут лишь несколько студентов с курса и только обучающиеся по специальности «международные отношения». Как говорят студенты, отбирают на стажировку только монголов, и длится она один месяц на первом курсе.
«Шарашкина контора»
Мы попросили ребят рассказать о том, с чем они столкнулись в вузе.
— Обещали, честно говоря, шикарный университет с возможностью обучиться на два диплома и стажировкой за границей. Организации, честно, никакой. Когда приехала, оказывается, в квартирах, в которых мы должны были жить, жили монголы и монголки, якобы во время каникул общежитие сдают в аренду. Заселились в итоге мы к тараканам со сломанной мебелью и сломанными дверными ручками, дубликаты ключей делали сами, наводили уборку, проводили дезинфекцию. Жутко расстроилась, но думала: «Обживусь и ничего страшного».
Далее 1 сентября, первые пары и линейка. Было две пары на монгольском, я туда не пошла, так как писали, мол, ничего не поймете, идите лучше потом на линейку. Далее три недели не было нормального расписания, мы не знали, куда ходить. Я отчислилась, даже не писала заявление, поскольку документы я не сдавала, они не следят, чьих документов у них нет. Я молча уехала, деньги за учебу мне не возвращали, хотя я не пыталась попросить об этом, но на чужом опыте увидела, что это бесполезно. Прошлогодним отчислившимся не вернули деньги до сих пор.
Мы сдавали 5 тысяч рублей перед поступлением, чтоб нам помогли оформить ВНЖ, в Монголии мы заплатили еще 50 или 80 тысяч тугриков. Потом начались просрочки. У нас истек безвизовый режим, в группу начали писать бред по типу «выезжайте в РФ и заезжайте обратно, чтоб обновить безвизовый режим». Вмешались родители, одна женщина умудрилась приехать в миграционную службу, универу дали время, чтоб собрать документы всех студентов. И тут меня волнует вопрос, чем они целый месяц занимались? — рассказала бывшая студентка из Иркутска.
— Когда я поступала, думала, что диплом будет так же котироваться у нас в России. Попросила свои документы и деньги обратно, на что мне ответили: «Мы не отдаем деньги обратно». Нас было двое, и на нас наорали, когда мы подписали заявление на отчисление, сказали, что мы маменькины детки и всё было напрасно. Не вернули деньги также за ВНЖ и за медосмотр. Я была в ужасе, а там еще дети учатся, что очень плохо, и кабинеты старые, ремонта давно будто не было. И сами преподы были не такими, как у нас в РФ, — поделилась бывшая студентка из Улан-Удэ.
— Есть русскоговорящие преподаватели, но их немного. Те, кто знал русский, категорически не хотели с нами разговаривать на нем. Говорили, что это наши проблемы. Есть учитель анатомии и латинского, она хорошо владеет русским, но с нами не общается на русском и гнобит русских студентов, оскорбляет бурят, говорит, что у нас нет дома, что мы просто беженцы, придумывает монгольские имена студентам, говорит, что Монголия приняла нас только из жалости, — рассказала еще одна бывшая студентка из Бурятии.
Но нашлись студенты, которые дали хоть и спорную, но положительную оценку вузу. Кто-то даже принял для себя решение остаться и продолжить учебу.
— Если студент едет тусить, а не учиться, то это прекрасное место. Мало кто из преподавателей просит 100% посещение его пар, до экзамена многие пропустят, даже если ты до этого не появлялся ни разу на парах. Сессию тоже не обязательно сдавать, можно проплатить за нее. Я человек со слабым здоровьем, поэтому я рада тому, что учителя не особо следят за посещением, — рассказала одна из студенток из Улан-Удэ.
А такой нелестный отзыв оставила мать одного из молодых людей в группе российских студентов Монгольского национального университета. В группе, кстати, 300 участников.
Два разных института с одинаковым названием
Мы поискали информацию об этом вузе в открытых источниках. Если вбивать в поисковике «Монгольский национальный университет», выскакивает первая же ссылка на статью из «Википедии», где сказано, что это старейший государственный вуз Монголии, основанный в 1942 году. На фото в статье красивое историческое здание с колоннами, также можно найти англоязычный сайт института со стильным оформлением. В интернете о нем много публикаций. Всё прекрасно, в учреждение даже хочется поступить.
Тут очень просто не заметить подвох. Только внимательный пользователь обратит внимание, что монгольское название вуза «Монгол Улсын Их Сургууль». Увидеть это можно только в скобках на все той же «Википедии», но кому нужно читать название на иностранном языке.
Из документов о зачислении, которые предоставила нам семья, видно, что вуз, в который они подали документы, называется по-монгольски иначе — «Монголын Үндэсний Их Сургуулийн», это совершенно другое учреждение. По-английски написание тоже идентичное — Mongolian National University (MNU) и National University of Mongolia (NUM). Как итог: одинаковое название на русском, схожее название на монгольском, на английском в названии лишь изменен порядок слов и почти одинаковая аббревиатура. Запутаться крайне легко.
В зарубежной версии «Википедии» даже удалось найти отдельную статью про вуз в разделе «критика» из-за схожести названий двух институтов. Вот ее перевод:
«Монгольский национальный университет (МНУ) и Национальный университет Монголии (НУМ) иногда принимали за один и тот же университет. NUM является государственным университетом, тогда как MNU является частным инновационным университетом».
Такое сходство названий очень запутывает абитуриентов, и вместо информации о своем вузе они читают о другом, более привлекательном.
— Любопытно, почему МНУ носит название другого одноименного университета в том же Улан-Баторе. Перед поступлением гуглила, что за университет такой, в итоге мне попалась информация другого вуза. Никаких сведений о нашем университете не было нигде. У них есть вроде как свой сайт, но первые строки интернета его не выдают, — рассказала нам одна из проучившиеся некоторое время студенток.
Найти настоящий сайт нужного нам вуза удается только по его монгольскому названию. И то не сразу, информации о МНУ действительно очень мало в Сети, практически никакой. Ни фото, ни новостей. Неудивительно, почему многие родители не знали, куда отправляют своего ребенка. Сам сайт выглядит он не так красочно, как у НУМ, но что самое главное — он полностью создан на монгольском языке, что довольно странно для международного вуза таких масштабов, как его презентуют. Перевести сайт на английский можно только при помощи гугл-переводчика. Хотя при этом у сайта есть копия для китайских студентов на их родном языке.
У сайта есть раздел с обзором на корпуса вуза. Здесь вся текстовая информация и речь диктора представлена только на монгольском без какой-либо возможности перевода. Зато можно посмотреть на окружение. Перед вузом и позади него — мириады домов частного сектора, уходящих за горизонт, а еще дальше за ними безжизненные монгольские степи. Выглядит довольно тоскливо.
Наполнение на сайте тоже не очень богатое. Какой-либо полезной информации, документов вуза, расписаний занятий, сведений о профессорско-преподавательском составе не удалось найти. Некоторые страницы оказались и вовсе пустыми.
Зато там можно найти информацию, что в вузе был запущен инвестиционный проект правительства Кореи по программе медсестер стоимостью 1,7 миллиарда долларов и что там стартовала программа стажировок в развитых странах, таких как Япония, Корея и Америка, по которой студенты могут получит стипендию в 50 миллионов монгольских тугриков (1,3 миллиона рублей).
«Другое государство, другие законы»
Кто позволил сомнительному частному вузу приходить в российские школы и зазывать к себе детей, остается неясно. В пресс-службе Министерства образования Забайкальского края ответили так:
— С нами никто не устанавливал такое сотрудничество. Если они (агитаторы из Монголии) проводили эти мероприятия в школах Читы, то согласие давал городской комитет образования. Лично у Минобразования и в подведомственных нам учреждений ничего нет.
В комитете образования ответ был аналогичный. Родители сбежавших из Монголии школьников рассказывают, что разводят руками и в Министерстве образования Бурятии. По словам родителей, там не смогли ответить на вопрос, есть ли аккредитация у данного университета, ссылаясь на то, что это другая страна.
Как итог — сотни детей и их семьи стали жертвой обмана, доверившись яркой презентации. Потеряны деньги, нервы и время. Теперь все вернувшийся в Россию студенты вынуждены ждать следующего года, чтобы вновь подать документы на поступление. Кто-то устроился на временную подработку, кто-то просто ждет.
— А почему тогда к нам заезжают из Монголии и по всем районам Бурятии собирают детей и вешают лапшу на уши? И куда смотрят наши? Это же вранье. Ведь учеба не из дешевых. Мы поверили, потому что нас убедили, что всё через Минобразования и всё будет хорошо, — негодует мать девушки из Улан-Удэ.
Обратившийся к нам отец читинской ученицы намерен бороться за справедливость и вернуть потраченные на учебу деньги. Но помочь ему с этим ни одно российское ведомство не может.
— Ходил в прокуратуру, там говорят, что это другое государство и вряд ли они могут тут что-то сделать. Сказали, что можем написать заявление, конечно, но непонятно, куда оно уйдет и кто его будет обрабатывать. Посоветовали обратиться к представителю МИДа. Рассказал ему всё то же самое, он меня выслушал и в конце просто дал почту посольства в Монголии. Еще попросил какую-то бумажку подписать для себя, мол, он личный прием провел. Предлагали нам еще юристов в Монголии. Юрист сказал: «40 тысяч с каждого человека». От этого я отказался, и так уже много этому государству денег отдал, — рассказал мужчина.
Читинец составил заявление в посольство, но с начала сентября никого ответа по-прежнему не поступило. Написал повторно — ответа так и нет.
— Я смирился с этим, по большему счету. Мы уже лишились этих денег, никто нам их не вернет, скорее всего. Просто хотелось бы, чтобы никто больше не пострадал. Да, другое государство, другие законы. Мы туда сунулись, и получилось, что мы бесправные. Столько детей пострадало, — поделился читинец.