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Проблема

В Волгограде учительница публично обвинила школьницу в нечестности. Сверстники поверили и затравили подростка

По словам опекуна подростка, ей нужна психологическая реабилитация. Педагог уверяет, что не делала ничего плохого

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Школьники начали писать девочке гадости во всех соцсетях

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Неразбериха с платьями для конкурса кадетских бальных танцев обернулась для школьницы из Волгограда настоящей травлей со стороны педагога и других учеников. Бывший классный руководитель публично обвинила 15-летнюю Аню в нечестности, а остальные школьники, поверив в это, начали писать несовершеннолетней гневные сообщения, называть «тварью», «мошенницей» и «воровкой». Учительница позже удалила пост и опубликовала обезличенные извинения, а также утверждает, что никого и ни в чём не обвиняла. Тем временем заявление опекуна школьницы дошло до полиции. Подробности — в материале наших коллег из V1.RU.

Внучка директора не вернула платье

Родители 15-летней Ани в разводе. Они общаются с ребенком, но больше всего времени она проводит с бабушкой, которая с детства воспитывает волгоградку и является ее официальным опекуном.

Аня увлекается рисованием и косплеем, с детства училась в кадетских классах. В 8-м классе перешла в школу № 95 Краснооктябрьского района — снова к кадетам.

— В мае этого года, когда мы окончили художественную школу, мы сказали классному руководителю Елене Бариновой, что теперь мы можем и хотим в жизни школы участвовать, — рассказала бабушка Ани — Елена Лосева. — Во всех конкурсах и так далее. Нам предложили поехать в Мурманск, но мы не смогли. Я не занималась, но знаю азы бальных танцев. И меня попросили позаниматься с детьми. До этого у них платный тренер был, я бесплатно помогала. Они заняли второе место тогда. Внучка директрисы попросила у нас платье, мы дали. Когда они вернулись, я не спрашивала про платье. Ну нет у меня такой привычки. Они не отдают, а я не спрашиваю.

В августе Аню позвали на кадетский слет в Анапу. Тогда для выступления ей потребовалось платье.

Аня увлекается рисованием, танцами и косплеем

Аня увлекается рисованием, танцами и косплеем

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— На каникулах мы репетировали танцы, — вспоминает Елена. — Я снова ходила и занималась с детьми. А еще нам сообщили, что 60-летие школы праздновать будут и туда срочно нужен танец. На этот номер нам тоже платье нужно было, свое-то мы отдали. Наше платье нам так и не отдали, но Елена Баринова дала другое. Но там в руки страшно взять было. Я в него за три дня вложила всё, что могла, и сделала конфетку. Я причем спросила, можно ли с ним что-то делать. Баринова сказала, что можно. Ну его нельзя было просто в первоначальном виде надевать перед депутатами и камерами.

В Анапе, по словам самой Ани, им с другими ребятами не удалось найти общий язык.

— Я впервые поехала в лагерь с бабушкой, — вспоминает школьница. — Ко мне предвзято относились. Пыталась со всеми пообщаться, найти общие точки. А по итогу ко мне так отнеслись. В поезде я их угощала. Сидела, играла со своим партнером в карты, пока те непонятно чем занимались под простыней. У нас разные интересы.

Из-за всего этого после возвращения в Волгоград бабушка Ани сразу забрала документы из школы. Документы им отдали, а грамоты с конкурса нет.

«Зависть открывает человека»

В ночь на 23 октября, когда Аня уже месяц училась в другой школе, бывший классный руководитель Елена Баринова опубликовала на своей странице в соцсетях пост следующего содержания.

Вот такой пост педагог опубликовала в час ночи

Вот такой пост педагог опубликовала в час ночи

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— Осторожно! С виду ничем не примечательная девочка, спокойная, рассудительная, любит читать, рисовать, танцевать, — написала Елена Баринова. — Но, оказывается, не всё так радужно. Всё ее поведение сводилось к тому, чтобы втереться в доверие. Ане очень хотелось принять участие в танцевальном конкурсе, но не было подходящего платья. И о чудо! Ей предложили платье, которое село на нее как влитое. После конкурса Аня, прихватив платье, просто сбежала. Никакие уговоры и доводы теперь слушать не хочет, отказывается даже говорить на эту тему. Вот так зависть открывает человека. Будьте аккуратнее, когда будете одалживать какие-нибудь вещи этой девочке. Вы можете не получить их обратно. А я по-прежнему верю в честность и порядочность людей. Думаю, их больше.

К тексту педагог прикрепила фотографию Ани в том самом платье, которое дала ребенку для выступления.

— За несколько часов до этого она мне позвонила и спросила, буду ли я отдавать ее платье, — утверждает Елена Лосева. — Я сказала: «Когда вернете мне мое платье и документы ребенка, я верну вам ваше платье. Я не отказываюсь его вернуть, хоть и вложила свои деньги». Взрослый человек, заслуженная учительница публикует такое. Обвиняет ребенка в воровстве.

После этого Аню буквально затравили другие ученики 95-й школы.

— 23 октября я проснулась, собираю в школу, — вспоминает девочка. — Беру телефон, захожу в личные сообщения. Мне пишет старшеклассник: «Подруга, верни платье». Я сказала, что мне мое платье не вернули до сих пор, да еще и порвали его в Анапе. Попросила отстать от меня, потому что я в другую школу перешла. Мне начали писать гневные сообщения, угрожали. Я была вынуждена страницу закрыть. У меня есть ссылки на остальные соцсети. Они нашли мой Telegram-канал, начали подписываться и в комментариях писать гадости.

В своем Telegram-канале Аня написала, что пост учителя — дезинформация.

— Я описала ситуацию, рассказала всю историю и публично потребовала вернуть мне мое платье, — утверждает школьница. — На этом посте было много просмотров, видимо, это уже рассылалось по всем классам школы № 95. Потом мне начали звонить незнакомые номера. Я не стала брать. Произошла утечка информации бабушкиных данных. В соцсети кто-то кидал ее данные из всяких ботов. Мне в личку писали, что я мошенница и жизнью обижена.

Аня признаётся, что сама мечтает стать педагогом

Аня признаётся, что сама мечтает стать педагогом

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В тот же день вместе с бабушкой они пошли в прокуратуру и к юристам, а на следующий день в отделение полиции по делам несовершеннолетних.

— Я крови не хочу. Я хочу, чтобы учительница всё удалила и извинилась, — говорит бабушка школьницы. — Мы написали заявление в ПДН и в опеке. В ПДН позвонили директору школы, ее не было. Позвонили завучу. Она сделала вид, что не знает, что случилось. Аня, к слову, входит в золотой фонд 95-й школы. Так сказали в ПДН. А завуч сказала, что была не в курсе, что Аня ушла из школы. Мы не успели выйти из ПДН, звонит директор и говорит: «Придите и заберите платье. Мы всё почистим и извинимся». Сотрудник ПДН сказал, если вас всё это устраивает — идите. Половину Баринова удалила, но извинений не было никаких. Она куда-то в небо извинилась у себя на странице. Платье нам это не нужно вообще. Вопрос не в нем. Директор принесла сначала устные извинения за ее педагога, а потом письменные. Дитю сдавать экзамен, а она не в школу сейчас ходит, а к психологам.

Аналогичными сообщениями девочке завалили все соцсети

Аналогичными сообщениями девочке завалили все соцсети

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Аня и ее бабушка собираются идти до конца — они планируют подать в суд на классного руководителя за клевету. При этом сама девочка признаётся, что, несмотря на эту ситуацию, мечтает стать педагогом. Хотя, возможно, она, наоборот, укрепила ее желание в этом деле.

— Я хочу пойти учиться на педагога, — добавила школьница. — Либо начальных классов, либо художественных искусств. Если сейчас учителя вот так поступают, я не знаю, как учиться до 11-го класса. Скорее всего, после 9-го уйду в колледж.

«При чём тут я?»

Журналистам V1.RU удалось связаться с бывшим классным руководителем школьницы. Она действительно удалила пост с фотографией Ани и опубликовала другой со словами «Прошу извинения, если я кого-то обидела. У меня и в мыслях такого не было».

Елена Баринова — педагог школы <nobr class="_">№ 95</nobr> Краснооктябрьского района

Елена Баринова — педагог школы № 95 Краснооктябрьского района

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— Я ее ни в чём не обвиняю, — утверждает Елена Баринова. — Я ее никак не обозвала, не нагрубила. Я не знаю, в чём она меня обвиняет. Меня попросили удалить пост, так скажем, вышестоящие организации. Грамоты ее действительно у меня лежат. Когда девочка приходила за документами, я просила зайти ко мне в кабинет и всё забрать. Мне по телефону заявили: «Нам ничего не надо, можете себе оставить». Оно всё лежит, оно мне не надо.

По мнению педагога, она не имеет отношения к платью, которое бабушка Ани отдала внучке директора.

— Внучка директора — это одно. Я совершенно другой человек. Почему со мной пытаются разбираться, я не знаю, — сообщила учительница. — Суть в том, что я помогла девочке. Я ей дала свое дорогое платье, а мне его не вернули. Вопрос стоял именно в этом. Что они забрали и не вернули. Мы их платье привели в норму, предложили им забрать. Но они никак не реагируют. Я надеюсь, что мы встретимся, поговорим и решим всё мирным путем.

После удаления поста про Аню Елена Баринова опубликовала это

После удаления поста про Аню Елена Баринова опубликовала это

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По мнению психолога Анны Кубанцевой, подобные выходки со стороны педагога недопустимы.

— Из той информации, которую я услышала, сложно сделать какие-то выводы, потому что нужны другие источники, — отметила Анна Кубанцева. — Но, судя по тому, что известно, эту историю травли запустила классный руководитель, потому что она позволила себе такие выпады. Это недопустимо для профессионального педагога и взрослого. У девочки есть законные представители. Педагог совершеннолетняя, девочка — нет. Здесь учительница опустилась на позицию обиженного ребенка, взаимодействуя через соцсети, высказывая обиду публично.

По словам эксперта, 90% травли запускается взрослыми. Эта история — яркая иллюстрация статистических данных.

— Теперь, чтобы остановить эту травлю и как-то восполнить нанесенный ущерб не только девочке, но и школьникам, которые травили, нужно провести огромную работу психологам и всем взрослым, чтобы привести всё это в нормальное состояние, — подчеркнула Анна Кубанцева. — Но здесь нужно быть рассудительными и с нашей стороны не организовывать травлю педагога. Мы всей ситуации не знаем. Компетентные органы разберутся, я уверена. А мы не будем действовать теми же средствами, которыми действовала педагог. Поддерживаю инициативу бабушки в обращении в органы, потому что только они могут оценку дать.

Инициативу семьи в части обращения в различные компетентные органы психолог поддержала, поскольку только они смогут дать надлежащую правовую оценку.

— Когда травля закончится, нужно еще обратить внимание на тех, кто травил девочку, и на тех, кто наблюдал за этой травлей, потому что свидетели получают не меньший ущерб, — добавила собеседник редакции. — Они наблюдают за происходящим, и у них складывается мнение, что в этом мире возможен такой ужас, что можно вот так уничтожать людей, не разобравшись. Поэтому со свидетелями тоже нужно работать.

В департамент образования администрации Волгограда направлен письменный запрос. На момент публикации ответа не поступало.

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