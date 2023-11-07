В Волгограде учительница публично обвинила школьницу в нечестности. Сверстники поверили и затравили подростка

Внучка директора не вернула платье

Родители 15-летней Ани в разводе. Они общаются с ребенком, но больше всего времени она проводит с бабушкой, которая с детства воспитывает волгоградку и является ее официальным опекуном.



Аня увлекается рисованием и косплеем, с детства училась в кадетских классах. В 8-м классе перешла в школу № 95 Краснооктябрьского района — снова к кадетам.



— В мае этого года, когда мы окончили художественную школу, мы сказали классному руководителю Елене Бариновой, что теперь мы можем и хотим в жизни школы участвовать, — рассказала бабушка Ани — Елена Лосева. — Во всех конкурсах и так далее. Нам предложили поехать в Мурманск, но мы не смогли. Я не занималась, но знаю азы бальных танцев. И меня попросили позаниматься с детьми. До этого у них платный тренер был, я бесплатно помогала. Они заняли второе место тогда. Внучка директрисы попросила у нас платье, мы дали. Когда они вернулись, я не спрашивала про платье. Ну нет у меня такой привычки. Они не отдают, а я не спрашиваю.

