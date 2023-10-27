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Школьники выходят на осенние каникулы в Новосибирске. Когда можно начинать завидовать?

Дети смогут немного восстановить свои силы, а взрослые отдохнуть от их домашних заданий

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Школы опустеют на неделю

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В Новосибирской области в большинстве школ осенние каникулы продлятся с 30 октября по 4 ноября. Такие даты рекомендовали и в министерстве просвещения РФ.

По закону каждое образовательное учреждение устанавливает свои сроки, но в целом ориентируется на рекомендации.

Осенние каникулы в этом году продлятся неделю. Они захватывают и День народного единства. Для всех 6 ноября будет дополнительным выходным днем.

Даты каникул, рекомендованные Минпросвещения РФ

Даты каникул, рекомендованные Минпросвещения РФ

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В Новосибирске сейчас ищут подрядчика на реконструкцию школы № 57 на улице Авиастроителей, 16. На строительные работы выделили более 780 миллионов рублей.

Ранее в мэрии Новосибирска назвали специалистов, дефицит которых есть в школах и детских садах города. Им будут оказывать меры поддержки, связанные с наймом жилья.

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