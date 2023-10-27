Школьники выходят на осенние каникулы в Новосибирске. Когда можно начинать завидовать?

В Новосибирской области в большинстве школ осенние каникулы продлятся с 30 октября по 4 ноября. Такие даты рекомендовали и в министерстве просвещения РФ.
По закону каждое образовательное учреждение устанавливает свои сроки, но в целом ориентируется на рекомендации.
Осенние каникулы в этом году продлятся неделю. Они захватывают и День народного единства. Для всех 6 ноября будет дополнительным выходным днем.
В Новосибирске сейчас ищут подрядчика на реконструкцию школы
Ранее в мэрии Новосибирска назвали специалистов, дефицит которых есть в школах и детских садах города. Им будут оказывать меры поддержки, связанные с наймом жилья.