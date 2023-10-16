Кого в новосибирских школах не хватает кроме поваров и учителей физики? Мэрия составила список

В мэрии Новосибирска назвали специалистов, дефицит которых есть в школах и детских садах города. Им будут оказывать меры поддержки, связанные с наемом жилья.
Перечень опубликован в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска». Указано, что в школах не хватает учителей начальных классов, иностранного языка, физики, математики, воспитателей. В перечень также вошли повара и мойщики посуды.
НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, сколько именно специалистов не хватает. Ранее власти рассказывали, какие меры поддержки город оказывает учителям.
Перед началом учебного года НГС писал о том, каких учителей не хватает в школах. Директора рассказали, почему специалисты уходят из профессии.