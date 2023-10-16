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Кого в новосибирских школах не хватает кроме поваров и учителей физики? Мэрия составила список

Им обещают помощь с наемом жилья

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Мэрия перечислила 7 дефицитных специальностей

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В мэрии Новосибирска назвали специалистов, дефицит которых есть в школах и детских садах города. Им будут оказывать меры поддержки, связанные с наемом жилья.

Перечень опубликован в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска». Указано, что в школах не хватает учителей начальных классов, иностранного языка, физики, математики, воспитателей. В перечень также вошли повара и мойщики посуды.

НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, сколько именно специалистов не хватает. Ранее власти рассказывали, какие меры поддержки город оказывает учителям.

Перед началом учебного года НГС писал о том, каких учителей не хватает в школах. Директора рассказали, почему специалисты уходят из профессии.

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