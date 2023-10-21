В Новосибирске ищут подрядчика для реконструкции школы — ему готовы заплатить 780 миллионов

В Новосибирске ищут подрядчика на реконструкцию школы №57 на улице Авиастроителей, 16. На строительные работы выделили более 780 миллионов рублей.
Информация о проведении конкурса размещена на сайте госзакупок 20 октября, заказчиком выступает МКУ Новосибирска «Управление капитального строительства». Работы проведут до 28 ноября 2024 года.
В смету контракта вошли работы по прокладке наружных теплосетей, сетей водоснабжения, монтаж сетей электроснабжения и другое. Подрядчик выполнит работы по ограждению и озеленению территории, строительству хозяйственного блока, устройству проездов и тротуаров. Всего в смету вошли более 100 наименований конструктивных решений.
Подать заявку на участие в закупке можно до 7 ноября, определить подрядчика планируется 9 ноября. Источником финансирования выступают средства бюджета Новосибирска, в том числе субсидии из областного бюджета.
В августе в Новосибирске также объявили конкурс на выполнение работ. Начальная цена контракта составила 769 миллионов рублей, но по окончании сроки на участие в закупе не было подано ни одной заявки.
Школу № 57 на Авиастроителей закрыли в 2018 году. Старое здание построили в 1939 году и снесли летом прошлого года. Подрядчика на первый этап работ выбрали в октябре 2022 года.
Летом 2023 года в департаменте образования мэрии Новосибирска сообщили, что школу достроят в 2024 году. Пока реконструкция не закончена, ученики переведены в другие учебные учреждения. Стоимость работ в здании составляет 1,4 миллиарда рублей.