Полмиллиарда рублей направят на строительство школы в Новосибирской области — где она появится

В Новосибирской области ищут подрядчика для строительства школы. За выполнение работ заказчик готов заплатить более 513 миллионов рублей.
Информация об этом появилась на сайте госзакупок 12 октября, заказчиком работ выступает ГКУ Новосибирской области «Управление капитального строительства». Здание хотят построить в деревне Лукошино Купинского района. Местом выполнения работ стал участок на улице Центральной, где уже находится средняя общеобразовательная школа.
В пояснительной записке к проектной документации сообщается, что здание образовательного учреждения будет рассчитано на 110 школьников. В нем также будут дошкольники 3–7 лет.
Строители возведут на участке 3-этажную школу, площадь которой составит 4,8 тысячи квадратных метров. В задание на проектирование сооружения вошли решения, связанные с благоустройством.
— Проектной, рабочей и сметной документацией предусмотреть благоустройство и озеленение участка, наружное освещение по периметру здания и спортивных площадок, — указано в задании.
В конструктивных и объемно-планировочных решениях проекта имеются блоки, которые разместят в учреждении, в том числе спортивных и медицинских помещений. В списке также указаны помещения среднего и старшего звена, там появятся учебные кабинеты физики и астрономии, химии, проектной деятельности, библиотека с читальным залом и другое. В школе появятся спортивный, актовый залы.
— Срок окончания выполнения работ, до истечения которого должен быть передан результат работ — «30» июня 2025 года, — сказано в документах.
В ведомость объемом работ вошли вынос тепловых сетей, телефонной канализации, разборка бутовых фундаментов и остальное. Подрядчик также установит стены подвала, панели перекрытий, кровлю, выполнит пусконаладочные работы и другое.
Подать заявку на участке в закупке можно до 20 октября, определить подрядчика планируется 24 октября. Источником финансирования работ выступают средства областного бюджета.
Заказчик во второй раз объявляет аукцион на проведение работ. Информация о первой закупке появилась в конце сентября, но по результатам рассмотрения все поданные заявки на участие в конкурсе были отклонены. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
В серелине сентября стало известно, что в Новосибирске сдачу школы на улице Спортивной могут перенести на 2024 год. Ее должны были построить в этом году.