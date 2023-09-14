Школу в «Чистой Слободе» могут не сдать в 2023 году — требуется новая экспертиза

В Новосибирске сдачу школы на улице Спортивная в «Чистой слободе» могут перенести на 2024 год. Об этом рассказали НГС в пресс-службе министерства образования Новосибирской области. Сейчас школа готова на 15%, хотя изначально дата сдачи была в 2023 году.
Концессия на строительство школы на Спортивной была заключена в рамках национального проекта «Образование» 16 декабря 2021 года. Спроектировать и построить школу должна была компании ООО «Школа на Спортивной», которая входит в группу компаний «Просвещение».
Как рассказали в министерстве со ссылкой на концессионера, во время строительства потребовалось, провести дополнительные инженерно-геологические испытания, чтобы определить физико-механические характеристики грунтов. После испытаний в проектную документацию внесут изменения, из-за этого потребуется повторная экспертиза.
— Поэтому существует риск переноса сроков ввода вышеуказанного объекта на 2024 год, — заключили в пресс-службе Минобра.
Также в ведомстве уточнили, что сейчас власти вместе с концессионером хотят заключить новое соглашение по изменению условий финансирования.
Сейчас школа №215 на «Чистой слободе» самая заполненная в Новосибирске. В ней обучаются 3537 человек (проектная наполняемость также 1100 человек).
Юридическое лицо компании, входящей в ГК «Просвещение» и занимающеся строительством школы в «Чистой слободе» — ООО «Школа на Спортивной» (прежнее название — «Тридцать Шестая Концессионная Компания «Просвещение»). По итогам 2022 года, компания убыточна. Один из ее конечных учредителей — Отто Сопроненко, бывший заместитель руководителя департамента жилищной политики и жилищного фонда Москвы. У него есть доли в ряде компаний с видом деятельности «холдинговые компании» (в частности, «СБ Капитал» и ООО «Первая Концессионная Компания «Просвещение»).
Как ранее «КПД-Газстрой», застройщик «Чистой слободы, отвечал редакции НГС, помимо школы на Спортивной определено место для строительства третьей школы в микрорайоне.
— Она будет возведена недалеко от строящейся поликлиники на «Чистой слободе», застройщик ГК «КПД-Газстрой» готов за свой счет провести необходимые коммуникации к новой школе, — добавили в пресс-службе застройщика.
В Калининском районе Новосибирска в микрорайоне Клюквенном планируют построить три школы до 2032 года. Они рассчитаны на 4100 мест.