Школу в «Чистой Слободе» могут не сдать в 2023 году — требуется новая экспертиза

В Новосибирске сдачу школы на улице Спортивная в «Чистой слободе» могут перенести на 2024 год. Об этом рассказали НГС в пресс-службе министерства образования Новосибирской области. Сейчас школа готова на 15%, хотя изначально дата сдачи была в 2023 году.