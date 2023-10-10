«Даже здоровым детям становится плохо»: кто виноват в смерти пятиклассника на уроке физкультуры

Смерть в спортзале

По предварительным данным СК и прокуратуры, школьник бегал по кругу в спортзале, ему стало плохо: он начал бледнеть и потерял сознание.



Учитель позвал школьного медика, который оказал ребенку первую помощь. Параллельно вызвали скорую помощь и реанимацию, сотрудники бригад продолжили спасать мальчика, но ребенок умер.



— В какой-то момент его стошнило, и в итоге он потерял сознание. Как оказалось потом, он уже умер, — рассказала NGS24.RU ученица, ставшая очевидцем происшествия.



Девочка предположила, что у погибшего мальчика были проблемы с сердцем. По крайней мере, она слышала эту версию от взрослых в школе, когда всё случилось. На другие вопросы корреспондентов она не ответила.

