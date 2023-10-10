«Даже здоровым детям становится плохо»: кто виноват в смерти пятиклассника на уроке физкультуры

Утром 6 октября в школе
Смерть в спортзале
По предварительным данным СК и прокуратуры, школьник бегал по кругу в спортзале, ему стало плохо: он начал бледнеть и потерял сознание.
Учитель позвал школьного медика, который оказал ребенку первую помощь. Параллельно вызвали скорую помощь и реанимацию, сотрудники бригад продолжили спасать мальчика, но ребенок умер.
— В какой-то момент его стошнило, и в итоге он потерял сознание. Как оказалось потом, он уже умер, — рассказала NGS24.RU ученица, ставшая очевидцем происшествия.
Девочка предположила, что у погибшего мальчика были проблемы с сердцем. По крайней мере, она слышала эту версию от взрослых в школе, когда всё случилось. На другие вопросы корреспондентов она не ответила.
Отец мальчика Александр однако уверяет, что у его сына не было проблем со здоровьем. Более того, школьник занимался спортом — ходил на дзюдо и футбол. На уроке мальчика действительно вырвало и он упал в обморок. У родителей нет версии, что могло привести к смерти, хотя отец допускает, что причиной всё же могли стать проблемы с сердцем, о которых семья не знала.
— Ребенок на здоровье не жаловался. Я думаю, что сердце могло хватануть, давление, что еще так резко может хватануть? Мама пришла в школу, он еще вроде как дышал. Потом приехала скорая помощь и констатировала смерть. Не знаю, почему маму из спортзала выгнали, где он лежал. Он умер прямо в спортзале, — рассказал NGS24.RU отец мальчика.
Специалисты «Красноярской станции скорой медицинской помощи» рассказали NGS24.RU, что обе бригады приехали вовремя и
По факту смерти ребенка следствие возбудило уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Назначена экспертиза, которая установит точно, почему умер мальчик. В главном управлении образования и в самой школе
Не надо детям такой физры
Источник NGS24.RU, близкий к управлению образования, говорит: после трагедии преподаватели обсуждали между собой, что сейчас все станут обвинять школу и учителя физкультуры. В комментариях к посту в телеграм-канале NGS24.RU и правда многие пользователи начали жаловаться на нагрузку школьников на уроках физкультуры:
— Давно пора пересматривать все эти физкультурные нагрузки. Даже здоровым детям порой становится плохо. В нашей школе девочку рвало после бега, непонятно почему, всё ок, по данным врача. Не надо детям такой физры, где все по нормативам бегают, и должен пробежать-пропрыгать-проскакать хоть как, а индивидуального подхода по самочувствию нет нигде.
— Физра всегда была «самым главным» предметом. Нагружают без разбора: можешь, не можешь — делай! А сколько аттестатов испорчено плохой оценкой по физре!
— Раньше на физре бегал, прыгал, сдавал так же нормативы, учитель смотрел на способности ребенка — «3» и «2» не ставили никогда, минимальная оценка всегда была «4». Теперь даже у учителей физры стандартная оценка «2» и «3», дети по струнке ходят на физре. Второй класс бегает по пять-семь кругов школьного спортзала. Если заболел бок, останавливаться нельзя. Готовят к полету в космос.
— Моя внучка (сейчас она уже не учится) не взяла форму на физкультуру, бегали на лыжах. Ее наказали, она стояла зимой на улице, пока класс ходил на лыжах по бору. Она побоялась зайти в школу. В результате воспаление легких и месяц пропусков в школе.
В пресс-службе краевого Министерства образования рассказали, что несмотря на схожие проблемы учеников с физкультурой, в каждой школе дирекция самостоятельно формирует индивидуальный учебный план и распределяет количество часов физкультуры, а также нагрузку на уроках.
— О конкретных учебных планах и о том, как разделяют детей по группам здоровья, знает только сама школа. У нас же есть только общий план, утвержденный на уровне федерации. Он доводится до всех школ, и там прописано, сколько часов математики, физкультуры и прочих уроков должно быть. В наших школах работают пока еще не по единым образовательным программам. Сейчас только вводится единый государственный образовательный стандарт, начавший действовать с 1 сентября 2023 года. На него перешли школьники первых и пятых классов. Остальные могут продолжать работать по тем программам, по которым работали. В зависимости от этих программ и направления класса формируется план уроков. То есть конкретно так, чтобы в каждом классе было, например, три урока физкультуры в неделю, такого нет, — рассказала пресс-секретарь министерства Надежда Квитковская.
Не каждый рожден быть олимпийским чемпионом
В 2010 году в России нагрузку по физкультуре у школьников увеличивали с двух до трех часов в неделю. В Красноярске третий урок физкультуры ввели в сентябре 2011 года. Однако в прошлом году этот обязательный третий час физры отменили.
Учитель физкультуры в одной из красноярских школ, Роман, рассказал NGS24.RU, что в большинстве школ сейчас нет третьего урока физкультуры. В его школе, например, третий час перенесли на внеурочную деятельность. Это своего рода школьный кружок для детей, которые нигде не занимаются дополнительным образованием. По словам Романа, такие уроки физкультуры посещает довольно мало учеников, потому что
Нагрузку в два академических часа в неделю Роман называет абсолютно нормальной и посильной для учеников.
— Учитель не враг себе и другим. Не могу сказать за всех, но, по крайней мере, большинство коллег, которых я знаю, на уроке физкультуры исходит из возможностей детей. Если ребенок имеет какие-то ограничения, явные остаточные явления после заболевания или даже не документальные запросы, а просто просьбы родителей на снижение нагрузки, то мы все на это реагируем, — говорит учитель. — Мы понимаем, что не каждый ребенок рожден быть олимпийским чемпионом.
По словам Романа, основная задача учителя физкультуры — дать минимальную двигательную активность ученику.
— Раньше в школе были физкультурные нормативы — на оценки «5», «4», «3», «2». Сейчас большинство из нас работает по новой системе. Оценки выставляют ребенку относительно его возможностей. Например, сегодня он прыгнул на один метр, а завтра на метр десять. По нормативу пятерка — это метр семьдесят, но мы уже можем оценить, что результат, который показал ребенок, успешный для него.
Большинство знакомых ему учителей, по словам Романа, старается следить за состоянием здоровья детей «хотя бы визуально». Он напоминает, что несколько лет назад в России прошла настоящая волна внезапных смертей учеников на уроках физкультуры. В 2017 году, например, в стране так погибли 211 школьников. Тогдашняя глава Минобрнауки Ольга Васильева назвала причиной отсутствие информации у учителей о здоровье детей, которые приходят на занятия.
Учитель Роман добавляет, что часто родители не проявляют должного внимания к здоровью своих детей.
— Большинство родителей, конечно, реагирует на жалобы детей вовремя. Но бывает так, что дети могут чуть ли не месяцами жаловаться на какие-то неприятные ощущения, боль и недомогание, а родители спускают это на тормозах, например в силу занятости. Ребенок говорит на уроке, что у него болит нога. «Почему не идешь к врачу?» — «Ну мама меня пока не записала». А нога болит уже третью неделю. И вот такие ситуации довольно распространены.
Роман считает, что уроки физкультуры не настолько длительны, чтобы довести ребенка до такого состояния, чтобы он умер, если только у него уже не было каких-то проблем со здоровьем.
Как проходят осмотры
Ежегодно в школах проводятся профилактические осмотры, объясняют в региональном Министерстве здравоохранения. На их основе определяется группа здоровья: если ребенок здоров, он может заниматься полноценно физкультурой. Если есть какие-то ограничения, его могут освободить от занятий спортом и оценку ученик получит с помощью альтернативных заданий, например, написания реферата. Информация о здоровье ребенка заносится в журнал, благодаря чему учитель физкультуры по идее всё контролирует.
Профилактические осмотры детей проводятся в соответствии с приказом Минздрава России
Врачи рассказывают, что каждый случай надо рассматривать индивидуально и, не имея подробностей, тяжело давать рекомендации. Пока причина смерти пятиклассника не установлена, но родители допускают, что причиной могли стать проблемы с сердцем. Детский кардиолог, доктор медицинских наук и профессор медицинского университета Елена Емельянчик объясняет NGS24.RU, что существует ряд заболеваний сердца, которые очень сложно распознать и которые могут приводить к внезапной смерти.
— Генетические заболевания сердца могут быть причиной внезапной смерти, которую провоцирует физическая нагрузка. Предупредить эти случаи с помощью ЗОЖ невозможно. Но необходимо стараться выстроить систему оказания неотложной помощи в тех местах, где проходят физкультура и спортивные соревнования. Для этого в ряде стран в залах размещаются дефибрилляторы, а школьные врачи, медсестры и даже учителя физкультуры обучаются проведению сердечно-легочной реанимации. Все члены семьи, в которой произошла внезапная смерть молодого человека, дети и взрослые, должны пройти полное обследование, — говорит врач.
А вот что по поводу смерти ребенка на уроке журналисту 74.RU говорила член Союза педиатров России, основатель Центра формирования здорового образа жизни Ирина Добрецова:
— Должен быть качественный уровень проведения диспансеризации. Сделали ЭКГ, что-то не понравилось — назначили исследование с нагрузкой. Расшифровка электрокардиограммы — это целая наука. Есть много различных критериев, которые указывают на то, что надо сделать дополнительное обследование. Не то что посмотрел, все зубцы на месте, и успокоился, — предупреждала Ирина Добрецова.
Она также уверена, что в каждой школе в обязательном порядке должны быть дефибрилляторы. Пример США показывает, что это оборудование позволяет спасать жизни детей, если реанимационной бригады нет поблизости.
— Там ЭКГ при плановом обследовании школьникам никто не делает, но у них есть дефибриллятор. Чуть ли не сами родители его покупают, — сказала Ирина Добрецова. — Если случается остановка сердца, огромную роль играет именно он. Активную сердечно-легочную реанимацию проводят в первые минуты, если нет ее — больной погибает, а если есть — выживаемость до 80 процентов.