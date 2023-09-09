Скандал: лучший педагог колледжа обмотала ученика скотчем на уроке — видео

Учебный год только начался, но уже столько всего произошло. В Уфимском автотранспортном колледже (УАТК), например, разгорелся громкий скандал на всю страну: одна из местных преподавательниц набросилась на ученика и замотала его голову скотчем. Учитель подкрепила действия эмоциональными фразами. Наши коллеги из UFA1.RU рассказали всё, что об этом известно.
Видео появилось в Тelegram-канале «Уфа на максималках». Судя по описанию, составленному автором, дело произошло в здании УАТК прямо на занятиях. Педагог, которая их вела, сильно разозлилась на одного из своих учеников якобы из-за того, что тот намеренно говорил неверные ответы. Утихомирить его она решилась с помощью скотча.
— Что непонятно было в слове «не мешать работать никому»? Не будешь больше мешать, да? — говорит гневно преподаватель, обматывая голову студента.
Одним лишь обматыванием головы преподаватель не ограничилась. На видео можно заметить, как она натягивает скотч, тем самым сдавливая шею ученику. Журналисты обратились за комментарием к руководству УАТК, там отметили, что о ситуации слышали и уже принимают решение.
— Начата проверка, преподаватель отстранена от занятий, — сообщили в дирекции колледжа, отказавшись уточнить, какой именно предмет вела учитель.
Журналист UFA1.RU пообщался с одним из бывших учителей колледжа. Со слов педагога, винить только преподавателя нельзя, ведь руководство самого учреждения допускает такое отношение к ученикам.
— Это, конечно, не в порядке вещей было, но преподаватели там есть своенравные, которые не то что с детьми могут общаться грубо, но и с коллегами. Безусловно, не все, но кадры такие есть, которые ставят себя выше других. Хотя, с другой стороны, УАТК — такое место, куда идет, как мне сказал один из преподавателей в свое время, всякий сброд, не поступивший в более достойные колледжи города. Тут дело не конкретно в преподавателе, ребенке или ситуации. Это как само собой разумеющееся для места, где вечный бардак, где никому из руководства нет дела ни до чего.
Между тем педагог, засветившаяся на видео, на хорошем счету в колледже. Она работает преподавателем как минимум 12 лет. Ей 56 лет, она закончила БашГУ по специальности «преподаватель истории и обществознания», а позже получила образование юриста. По информации источника UFA1.RU, сразу после вуза она устроилась в компанию ИСК «Стройцентр», специализирующуюся на сдаче автомобилей в аренду. Оттуда у нее и пошла, видимо, любовь к истории машиностроения.
Помимо успехов в учебной деятельности в роли эксперта по техобслуживанию и ремонту, педагог много делала и за его пределами. Например, рассказывала ученикам о гигиене и ее важности, помогала студентам изготавливать окопные свечи, которые потом отправляла бойцам на спецоперацию. Она также часто появлялась на патриотических мероприятиях, выступая там одним из главных гостей наравне с заместителями директоров. На концерте в честь Дня присоединения Крыма к России она вовсе получила благодарственное письмо от местного совета патриотов.
По своим предметам ей удавалось добиваться впечатляющей успеваемости — от 70 до 98%. Ее называли лучшим преподавателем колледжа. Педагог объясняла это в своей биографии тем, что буквально делится всем со своими учениками и старается жить с ними в единении. В личной жизни она видит себя примерной хозяйкой, которая любит готовить, рисовать и делать мягкие игрушки.
Один из ее бывших учеников, который связался с UFA1.RU, заявил, что она действительно отличный преподаватель. И тогда вопрос, если отличный преподаватель себе такое позволяет, то что делают остальные?
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