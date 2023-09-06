На ремонт машины и день рождения? Родители заявили о поборах в частном детсаду в Новосибирске — директор не согласна

Родители воспитанников частного детского сада «В гостях у Маши» на улице Горской, 2 в Новосибирске, заявили, что директор Наталья Андронова просила их вносить плату за услуги учреждения за месяц вперед под разными предлогами. По словам мам, директор писала о том, что у нее сломалась машина и нужны деньги, что у нее день рождения. Родители также пожаловались на якобы ненадлежащую работу садика — в частности, что малыши оставались одни и сами открывали входную дверь незнакомцам. Андронова рассказала НГС свою версию ситуации и заявила, что не согласна с мнением родителей. Тем временем клиенты садика они обратились в полицию, но им отказали в возбуждении уголовного дела.
Дети одни — деньги вперед
Мама одного из детей, посещающих садик, Мила Карболина, утверждает, что в июле оплатила детский сад на месяц вперед — до сентября. 4 июля она перевела через банковскую систему 12 тысяч, а 19-го еще семь тысяч рублей. Утверждает, что остальное якобы отдала наличкой. Женщина говорит, что не собиралась вносить плату заранее, но директор детсада Наталья Андронова написала ей:
— Мне очень неудобно спрашивать. Но форс-мажор. Можете проплатить следующий месяц? Машина сломалась, пришлось всё до копейки выложить (скриншоты переписки есть в распоряжении НГС)
По словам Милы, после того, как она оплатила услуги сада, на некоторое время наступило затишье. Но 3 августа история дала внезапный поворот — Карболина не успевала забрать ребенка и попросила об этом свою маму, та приехала за внучкой и, уверяет Мила, увидела следующее: девочка сидела и плакала, а воспитателей в этот момент рядом не было.
— Мама приехала, забрала мою дочь, а потом звонит мне: «Нам надо серьезно поговорить». Спрашиваю: «Что случилось?» А она отвечает: «Я приехала в детский сад (там у них небольшой подвальчик перед входом в группу) и вижу такую картину: ребенок сидит один, с выключенным светом, и плачет. Я решила постоять и подождать, вдруг кто хватится. Минут десять простояла, никто так и не подошел». Дочь в это время уже начала маячить.
Плюсом к этому, со слов другой родительницы Оксаны Булеевой, воспитанники «В гостях у Маши» самостоятельно открывали входную дверь в учреждение — при том, что не знали, посторонний человек пришел или нет:
— Наши дети сначала остались одни в саду. Потом туда приехала женщина, которая нам не знакома, и сидела с нашими детками. Мы узнали об этом и решили, что больше не будем ходить в сад. Дети сами открывают двери. Хорошо, если мама чья-то пришла, и малыш тогда открыл. Но, опять же, это в любом случае малыш.
Затем, по мнению родителей, вскрылись новые подробности «поборов» (именно так их называют родители). Одна из мам рассказала Карболиной, что директор сада попросила ее оплатить наперед услуги логопеда.
— Елена, занятия с логопедом уже пора оплачивать <…> Я к вам снова с этим вопросом. У меня день рождения на неделе. Не сможете оплатить следующий месяц? — написала Андронова в июне (скриншоты переписки директора с родителями имеются в распоряжении НГС).
По информации родителей, занятия с логопедом закончились в мае. Однако подтверждения этому нет, так как сама логопед отказалась комментировать ситуацию корреспонденту НГС.
Мила Карболина сообщила, что инициативная группа из четырех мам написала в полицию заявление по факту произошедшего. Но в возбуждении уголовного дела им отказали. Всё это НГС подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
6 августа в переписке с Оксаной директор садика заявила, что вернет сумму, «как только будут деньги». Потом, 7 августа, она написала расписку о том, что вернет деньги в течение 30 дней, то есть 7 сентября.
Что говорит директор детского сада
Директор детского сада «В гостях у Маши» подтвердила НГС, что дала расписку, но назвала это давлением на нее:
— Какие поборы? Поборами мы что сейчас назовем? То, что у нас оплата вперед за месяц? Так это везде так. В муниципальных детских садах оплата вперед. А переписка давнишняя. К сожалению, детский сад у нас маленький. Из-за того, что мы маленькие такие — у нас всего одна группа деток — конечно, мы о родителях знаем всё, и они о нас всё знают. Та оплата, которую они производят, идет и на нужды детского сада, и на зарплаты, в том числе мою. Родителям я всегда напоминаю об оплате, говорю: «Не забудьте, у вас десятого числа оплата», потому что у меня тоже все оплаты ежемесячно до этой даты: продукты, аренда, канцелярию какую-то подкупить, моющие средства. Людям выгодно так сказать <…> В заявлении им было отказано и они пошли хитро — писать в соцсети, придать огласке, несмотря ни на что. То, что там какую-то расписку… Это было такое давление на меня. Четыре человека, я противостоять не могла. Я им предложила: «Зачем вы ходите ко мне выяснять отношения? У вас не берут заявление в полиции и Следственном комитете, идите в суд». Я сказала: если я не права в чем-то, в том числе по договору, верну все деньги до копейки.
В распоряжении НГС есть копия договора, который Наталья заключает с родителями. В нем сказано, что 10 тысяч рублей — это минимальная обязательная фиксированная сумма, которая не подлежит перерасчету. По документу оплата должна производиться до 1-го числа каждого месяца. И, кроме того, в нем прописано, что родитель «обязан письменно уведомлять о намерении расторгнуть договор за 30 дней до этого».
По данным «Контур.Фокус», Наталья Андронова зарегистрирована как ИП. Согласно ОКВЭД, ее деятельность — предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам. Она объясняет это следующим образом:
— Когда сад покупали 8 лет назад, этот ОКВЭД прописали в МФЦ. Я уточнила: были какие-то незначительные перемены в ОКВЭДах. Пункты нужно прописать самостоятельно, что я сейчас (на момент публикации. — Прим. Ред.) и сделала.
В Новосибирске прокуратура начала проверку частного детского сада по обращению собственников дома, в котором он находится. Жители недовольны, что детей из садика водят на площадку, которую они строили за свой счет. В свою очередь, предприниматель обвиняет председателя ТСЖ в хамстве и вымогательстве.