freedom
СЕЙЧАС +13°С
Пробки 4/10
usd 97.54
eur 104.90
СрочноРазвернулся сквер, посвященный Виктору Цою
Все новости
Все новости
Проблема

На ремонт машины и день рождения? Родители заявили о поборах в частном детсаду в Новосибирске — директор не согласна

Директор просила заплатить за садик на месяц вперед

518

Родители недовольны директором частного детского сада «В гостях у Маши»

Поделиться

Родители воспитанников частного детского сада «В гостях у Маши» на улице Горской, 2 в Новосибирске, заявили, что директор Наталья Андронова просила их вносить плату за услуги учреждения за месяц вперед под разными предлогами. По словам мам, директор писала о том, что у нее сломалась машина и нужны деньги, что у нее день рождения. Родители также пожаловались на якобы ненадлежащую работу садика — в частности, что малыши оставались одни и сами открывали входную дверь незнакомцам. Андронова рассказала НГС свою версию ситуации и заявила, что не согласна с мнением родителей. Тем временем клиенты садика они обратились в полицию, но им отказали в возбуждении уголовного дела.

Дети одни — деньги вперед

Мама одного из детей, посещающих садик, Мила Карболина, утверждает, что в июле оплатила детский сад на месяц вперед — до сентября. 4 июля она перевела через банковскую систему 12 тысяч, а 19-го еще семь тысяч рублей. Утверждает, что остальное якобы отдала наличкой. Женщина говорит, что не собиралась вносить плату заранее, но директор детсада Наталья Андронова написала ей:

— Мне очень неудобно спрашивать. Но форс-мажор. Можете проплатить следующий месяц? Машина сломалась, пришлось всё до копейки выложить (скриншоты переписки есть в распоряжении НГС)

По словам Милы, после того, как она оплатила услуги сада, на некоторое время наступило затишье. Но 3 августа история дала внезапный поворот — Карболина не успевала забрать ребенка и попросила об этом свою маму, та приехала за внучкой и, уверяет Мила, увидела следующее: девочка сидела и плакала, а воспитателей в этот момент рядом не было.

— Мама приехала, забрала мою дочь, а потом звонит мне: «Нам надо серьезно поговорить». Спрашиваю: «Что случилось?» А она отвечает: «Я приехала в детский сад (там у них небольшой подвальчик перед входом в группу) и вижу такую картину: ребенок сидит один, с выключенным светом, и плачет. Я решила постоять и подождать, вдруг кто хватится. Минут десять простояла, никто так и не подошел». Дочь в это время уже начала маячить.

Плюсом к этому, со слов другой родительницы Оксаны Булеевой, воспитанники «В гостях у Маши» самостоятельно открывали входную дверь в учреждение — при том, что не знали, посторонний человек пришел или нет:

— Наши дети сначала остались одни в саду. Потом туда приехала женщина, которая нам не знакома, и сидела с нашими детками. Мы узнали об этом и решили, что больше не будем ходить в сад. Дети сами открывают двери. Хорошо, если мама чья-то пришла, и малыш тогда открыл. Но, опять же, это в любом случае малыш.

Затем, по мнению родителей, вскрылись новые подробности «поборов» (именно так их называют родители). Одна из мам рассказала Карболиной, что директор сада попросила ее оплатить наперед услуги логопеда.

— Елена, занятия с логопедом уже пора оплачивать <…> Я к вам снова с этим вопросом. У меня день рождения на неделе. Не сможете оплатить следующий месяц? — написала Андронова в июне (скриншоты переписки директора с родителями имеются в распоряжении НГС).

По информации родителей, занятия с логопедом закончились в мае. Однако подтверждения этому нет, так как сама логопед отказалась комментировать ситуацию корреспонденту НГС.

Мила Карболина сообщила, что инициативная группа из четырех мам написала в полицию заявление по факту произошедшего. Но в возбуждении уголовного дела им отказали. Всё это НГС подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

6 августа в переписке с Оксаной директор садика заявила, что вернет сумму, «как только будут деньги». Потом, 7 августа, она написала расписку о том, что вернет деньги в течение 30 дней, то есть 7 сентября.

Инициативная группа мам пытается добиться от Натальи Андроновой возврата денег

Инициативная группа мам пытается добиться от Натальи Андроновой возврата денег

Поделиться

Что говорит директор детского сада

Директор детского сада «В гостях у Маши» подтвердила НГС, что дала расписку, но назвала это давлением на нее:

— Какие поборы? Поборами мы что сейчас назовем? То, что у нас оплата вперед за месяц? Так это везде так. В муниципальных детских садах оплата вперед. А переписка давнишняя. К сожалению, детский сад у нас маленький. Из-за того, что мы маленькие такие — у нас всего одна группа деток — конечно, мы о родителях знаем всё, и они о нас всё знают. Та оплата, которую они производят, идет и на нужды детского сада, и на зарплаты, в том числе мою. Родителям я всегда напоминаю об оплате, говорю: «Не забудьте, у вас десятого числа оплата», потому что у меня тоже все оплаты ежемесячно до этой даты: продукты, аренда, канцелярию какую-то подкупить, моющие средства. Людям выгодно так сказать <…> В заявлении им было отказано и они пошли хитро — писать в соцсети, придать огласке, несмотря ни на что. То, что там какую-то расписку… Это было такое давление на меня. Четыре человека, я противостоять не могла. Я им предложила: «Зачем вы ходите ко мне выяснять отношения? У вас не берут заявление в полиции и Следственном комитете, идите в суд». Я сказала: если я не права в чем-то, в том числе по договору, верну все деньги до копейки.

В распоряжении НГС есть копия договора, который Наталья заключает с родителями. В нем сказано, что 10 тысяч рублей — это минимальная обязательная фиксированная сумма, которая не подлежит перерасчету. По документу оплата должна производиться до 1-го числа каждого месяца. И, кроме того, в нем прописано, что родитель «обязан письменно уведомлять о намерении расторгнуть договор за 30 дней до этого».

По данным «Контур.Фокус», Наталья Андронова зарегистрирована как ИП. Согласно ОКВЭД, ее деятельность — предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам. Она объясняет это следующим образом:

— Когда сад покупали 8 лет назад, этот ОКВЭД прописали в МФЦ. Я уточнила: были какие-то незначительные перемены в ОКВЭДах. Пункты нужно прописать самостоятельно, что я сейчас (на момент публикации. — Прим. Ред.) и сделала.

В Новосибирске прокуратура начала проверку частного детского сада по обращению собственников дома, в котором он находится. Жители недовольны, что детей из садика водят на площадку, которую они строили за свой счет. В свою очередь, предприниматель обвиняет председателя ТСЖ в хамстве и вымогательстве.

По теме

Детский садКонфликтыНовостиНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter