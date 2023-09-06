На ремонт машины и день рождения? Родители заявили о поборах в частном детсаду в Новосибирске — директор не согласна

По словам Милы, после того, как она оплатила услуги сада, на некоторое время наступило затишье. Но 3 августа история дала внезапный поворот — Карболина не успевала забрать ребенка и попросила об этом свою маму, та приехала за внучкой и, уверяет Мила, увидела следующее: девочка сидела и плакала, а воспитателей в этот момент рядом не было.



— Мама приехала, забрала мою дочь, а потом звонит мне: «Нам надо серьезно поговорить». Спрашиваю: «Что случилось?» А она отвечает: «Я приехала в детский сад (там у них небольшой подвальчик перед входом в группу) и вижу такую картину: ребенок сидит один, с выключенным светом, и плачет. Я решила постоять и подождать, вдруг кто хватится. Минут десять простояла, никто так и не подошел». Дочь в это время уже начала маячить.

