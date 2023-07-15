«Даже к директору вызывали»: новосибирскому стобалльнику по информатике пришлось пропускать школу ради подготовки к ЕГЭ

НГС продолжает серию публикаций о выпускниках и выпускницах 2023 года, которые успешно сдали ЕГЭ на 100 баллов. Мы уже рассказывали о стобалльниках по биологии, английскому, русскому и литературе, информатике и русскому. А сегодня расскажем про Данила Усольцева, он обучался в обычной МБОУ СОШ
Подготовка
— Я готовился с 10-го класса. Вначале покупал курсы в онлайн-школах и выработал базу. Мне в то время казалось, что этого мало. Начиная с 11-го класса начал смотреть на «Ютьюбе» лекции и решал задачи. Мне кажется, в информатике важно именно нарешивание задач. Из трех предметов, которые я сдавал, информатика мне нравится больше всего. Это интересно, ты там на Python что-то пишешь, программируешь. Я считаю, что готовиться несложно.
По словам Данила, задания ЕГЭ выходят за школьную программу. И без изучения дополнительных источников, знания общеобразовательных школ в непрофильных классах позволят набрать баллы только на минимальный проходной порог.
Психологическое давление
— Было давление со стороны школы, если так можно сказать. Многие дети жертвуют школой, не ходят на уроки, чтобы больше подготовиться к ЕГЭ. У меня в школе не такая хорошая репутация была, и ко мне иногда не очень снисходительно относились, даже к директору вызывали по этому поводу. Считали, что готовлюсь вроде, хорошие результаты, ну как-то серьезно, с должным пониманием к этому не относились. Мне сказали, что не нужно пропускать школу, но я всё равно пытался какие-то уловки находить.
Поддержка родителей
— После 9-го класса я пошел в колледж, и родители думали: «Уже в колледже учится, что с места на место бегать?» Но я решил, что хочу в университет поступить именно после 11-го класса, поэтому вернулся в школу. Родители поддерживали, особенно бабушка. Также помогали с тем, что оплачивали курсы.
Методы подготовки
— Под конец, когда до ЕГЭ оставалось 3 месяца, занимался целый день. Я считаю, что, если человек хочет наивысший балл — 90–100 баллов, нужно какие-то дополнительные материалы узнавать, и я считаю, что именно по информатике, математике, по каким-то техническим предметам, чтобы получить наивысший балл, нужно много чего самому узнавать, много работать самостоятельно.
Специфика экзамена по информатике
— Всё выполняется на компьютерах, и нет такого, как в математике, что можно всё решить, идейно понять, что строить. У тебя есть калькулятор, есть Python. Ты вообще всё можешь делать. Всё в твоих руках, и любую задачу ты решишь, если ты готовился, для тебя не будет трудностей.
Советы следующим выпускникам при подготовке к информатике
— Я советую не откладывать с подготовкой. Нужно как минимум за год готовиться, а не за неделю и потом удивляться: «Почему на порог я не набрал?» Также советую и по математике заранее начинать. И по всем предметам тайм-менеджмент отработать, правильно распределять время, потому что это реально залог успеха. Ты можешь знать, но долго думать, и в итоге ничего не перепроверишь и не получишь баллы. Я решал задачи на скорость, как можно быстрее.
Планы на будущее
— Я планирую поступать на аналитика данных в IT-сфере. Сначала, я наверное, подам заявление в СПБГУ, потом по приоритетам — в питерский политех, НГУ и какой-нибудь московский вуз.
В Новосибирске только одна выпускница сдала ЕГЭ по английскому на 100 баллов — как ей это удалось, рассказываем в материале.