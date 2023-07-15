«Даже к директору вызывали»: новосибирскому стобалльнику по информатике пришлось пропускать школу ради подготовки к ЕГЭ

Подготовка

— Я готовился с 10-го класса. Вначале покупал курсы в онлайн-школах и выработал базу. Мне в то время казалось, что этого мало. Начиная с 11-го класса начал смотреть на «Ютьюбе» лекции и решал задачи. Мне кажется, в информатике важно именно нарешивание задач. Из трех предметов, которые я сдавал, информатика мне нравится больше всего. Это интересно, ты там на Python что-то пишешь, программируешь. Я считаю, что готовиться несложно.

По словам Данила, задания ЕГЭ выходят за школьную программу. И без изучения дополнительных источников, знания общеобразовательных школ в непрофильных классах позволят набрать баллы только на минимальный проходной порог.