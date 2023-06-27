Поступай правильно. В Новосибирске растет популярность колледжей и техникумов — выпускникам предлагают зарплату в 180 тысяч

Российские школьники всё реже выбирают вузы, предпочитая колледжи: они хотят быстрее получить профессию и трудоустроиться. Среди других причин такой тенденции эксперты называют ухудшение материального положения семей и страх перед ЕГЭ. НГС решил узнать, насколько популярно среднее специальное образование в Новосибирской области и что сами выпускники думают о техникумах. Подробнее — в материале Маши Вьюн.
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За последние 3 года количество студентов средних специальных учреждений выросло на 12,7 тысячи человек, и сегодня в колледжах и техникумах учатся 69,7 тысячи человек — такие данные предоставило Министерство образования Новосибирской области. Увеличение числа студентов в министерстве связывают с общим ростом числа выпускников и с ростом популярности среднего образования.
— В современных колледжах дают хорошее и конкурентоспособное образование, обучают детей актуальным и востребованным профессиям и специальностям в различных сферах от творческих профессий по типу дизайнера до технических специальностей: например, информационных технологий. С ростом статуса колледжа в образовательной системе связан повышающийся интерес школьников к колледжам, — рассказали в Минобре.
По данным министерства, количество заявлений в колледжи и техникумы региона растет. В 2021 году их количество составило 21,5 тысячи, в 2022-м — 21,9 тысячи. При этом зачислили на 1-й курс в 2021 году —
Всего в Новосибирской области получить среднее образование можно в 75 организациях. Колледжи и техникумы регулярно вводят новые программы, «отвечающие запросам предприятий и организаций реального сектора экономики». Так, за последние 5 лет в регионе появилось 43 новые учебные программы.
По данным Центра экономики непрерывного образования (ЦЭНО) РАНХиГС, на рост популярности среднего профессионального образования влияет и ухудшение материального положения семей. По мнению аналитиков центра, молодые люди без средств на подготовку к ЕГЭ выбирают обучение в СПО в домашнем регионе, чтобы быстрее выйти на рынок труда.
Кроме того, согласно исследованию компании Ipsos, падает доля молодых людей, которые считают, что важно учиться чему-то новому всю жизнь: с 76% в 2020 году до 69% в 2022 году. Среди других причин роста популярности колледжей — сложность поступления на бюджетные места в вузы, высокая стоимость обучения, недостаточное понимание поствузовской траектории развития для молодых людей.
По сведениям Минпросвещения, в 2024 году колледжи и техникумы впервые в истории современной России выпустят больше студентов, чем вузы.
Как объясняют свой выбор сами студенты
Многие 9-классники идут в колледжи, потому что там «намного интереснее, чем в школе», говорит студент Новосибирского строительно-технического колледжа Вячеслав.
— Я поступал после 9-го класса, захотел получить интересную мне профессию, не жалею о своем выборе. Сейчас большинство уходит после 9-го, так как больше перспектив. Плюс легче поступить: после 11-го нужно набрать кучу баллов на ЕГЭ, — поделился он с НГС.
18-летняя Аделина рассказывает, что в колледж поступила, чтобы уехать из родного поселка. По словам девушки, среди ее ровесников среднее образование очень популярно: из двух классов только 3 человека остались доучиваться в 11-м.
— Родители настаивали хоть на каком-то образовании, а я на тот момент не могла определиться, чем хочу заниматься в жизни. Только сейчас, в конце второго курса, я поняла, чем хочу зарабатывать на жизнь. По профессии работать не собираюсь, еще думаю. Планирую пройти курсы в бьюти-индустрии и выйти работать сама на себя, после этого открыть свой салон, — призналась девушка.
Еще один студент Арсений говорит, что пошел в колледж из-за нежелания сдавать ЕГЭ.
— Это казалось излишней частью в образовательной системе, тем более ЕГЭ я мог сдать на 2-м курсе колледжа. Да и сейчас, общаясь с 11-классниками, я слышу их эмоции насчет Единого государственного экзамена, и мне становится их очень жаль. Когда я уходил из 9-го класса, мне все говорили, даже одногруппники, мол, зачем я сюда пошел. Мои знакомые из школы, которые пошли дальше — в 10-й, 11-й классы, называли меня в шутку «шаражником». Но вообще сейчас нет такого, чтобы люди гнобили тебя или как-то угнетали за то, что ты пошел в колледж, ПТУ, — рассказал Арсений. — Места в колледжах всегда есть, но и сами учебные заведения не пустуют. Так что, можно сказать, что учреждения СПО довольно-таки популярны.
Какая работа ждет выпускника колледжа?
Аналитики исследовательского центра «Зарплаты.ру» отмечают ежегодный прирост количества вакансий для соискателей со средним специальным образованием, а также рост зарплат. Так, по итогам мая 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, в сфере строительства в Новосибирской области средние предложения по зарплатам выросли на 21%. Наибольшее увеличение отмечается у арматурщиков (+30% — 96 тысяч рублей), бетонщиков (+26% — 98 тысяч рублей), монтажников (+25% — до 90 тысяч рублей), прорабов (+23% — до 74 тысяч рублей), маляров (+20% — до 64 тысяч рублей).
Например, сертифицированный электрогазосварщик 4, 5 или 6-го разряда с опытом работы в мостостроении от 1 года может зарабатывать в Новосибирске 140–161 тысячу рублей, а монтажник железобетонных конструкций — до 149 тысяч рублей.
В целом за год количество вакансий в строительной отрасли в Новосибирской области выросло на 40%.
Кроме того, растет востребованность специалистов в сфере производства: средние зарплатные предложения в регионе за год выросли на 13%. Наибольшее увеличение зарплат среди работников со средним специальным образованием отмечается у токарей (+14%, до 57 тысяч), операторов станков ЧПУ (+17% — до 60 тысяч рублей), операторов производственной линии (+15% — до 45 тысяч рублей), технологов (+16% — до 51 тысячи рублей), слесарей (+12% — до 45 тысяч рублей). Токарь-универсал со средним специальным образованием может зарабатывать от 100 тысяч рублей на вахтах, оператор станка с ЧПУ — 80–180 тысяч рублей.
По данным HeadHunter, рабочие сейчас входят в топ-5 самых востребованных специалистов в Новосибирской области. По итогам мая на них приходится 20% от всех активных вакансий в регионе. В этом же списке также производственники, строители, специалисты по транспорту и логистике, которых в основном выпускают ссузы.
Эти специалисты входят не только в категорию самых востребованных, но и самых дефицитных. На одну вакансию для рабочих сейчас приходится всего 2,4 резюме потенциальных кандидатов. При этом нижней границей нормы для рынка труда считается 4 резюме на вакансию. Всё, что ниже этого значения, говорит о наличии дефицита кадров, объясняют аналитики hh.ru. Этот дефицит со временем нарастает: за год индекс конкуренции по рабочим снизился почти в два раза — в прошлом мае было 4,5 резюме на вакансию.
Диапазон предлагаемых зарплат для рабочего персонала за период май — июнь 2023 года в Новосибирской области составил
Если смотреть на уровень предложений для начинающих рабочих, без опыта работы, это 44–80 тысяч рублей. По отдельным рабочим специальностям «вилки» предлагаемых зарплат такие: машинист — от
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