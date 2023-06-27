Поступай правильно. В Новосибирске растет популярность колледжей и техникумов — выпускникам предлагают зарплату в 180 тысяч

Официально

За последние 3 года количество студентов средних специальных учреждений выросло на 12,7 тысячи человек, и сегодня в колледжах и техникумах учатся 69,7 тысячи человек — такие данные предоставило Министерство образования Новосибирской области. Увеличение числа студентов в министерстве связывают с общим ростом числа выпускников и с ростом популярности среднего образования.

— В современных колледжах дают хорошее и конкурентоспособное образование, обучают детей актуальным и востребованным профессиям и специальностям в различных сферах от творческих профессий по типу дизайнера до технических специальностей: например, информационных технологий. С ростом статуса колледжа в образовательной системе связан повышающийся интерес школьников к колледжам, — рассказали в Минобре.

