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Матерился и срывал уроки: в Новосибирске собрали комиссию из-за школьника, которого не забирают на домашнее обучение

Для мальчика хотят составить индивидуальный план занятий, чтобы его социализировать

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Ребенок учится в средней школе

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Детский омбудсмен Новосибирской области Надежда Болтенко провела экспертный совет из-за конфликта с непослушным учеником в одной из школ. Об этом сообщает официальный телеграм-канал уполномоченной.

Надежде Болтенко поступили обращения от родителей, которые жаловались на одноклассника их детей. По их словам, ребенок в одном из классов средней школы постоянно срывал уроки, матерился и выкладывал в соцсетях «фотографии с непристойными надписями».

— Несмотря на сложную психоэмоциональную обстановку, которая влияет на других учеников, родители не готовы перевести ребенка на домашнее обучение, — рассказали в аппарате уполномоченной.

На заседании выступили социальный педагог школы, главврач городского детского психоневрологического диспансера и замначальника департамента образования мэрии. Кроме того, там присутствовали представители КДН и ПДН.

В итоге участники совета решили составить для ребенка индивидуальный план обучения и «принять необходимые меры для социализации».

В середине апреля НГС рассказывал о конфликте в школе Мошковского района НСО: там мать заявила, что ее 13-летнего сына терроризирует охранник.

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