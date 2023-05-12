Матерился и срывал уроки: в Новосибирске собрали комиссию из-за школьника, которого не забирают на домашнее обучение

Детский омбудсмен Новосибирской области Надежда Болтенко провела экспертный совет из-за конфликта с непослушным учеником в одной из школ. Об этом сообщает официальный телеграм-канал уполномоченной.
Надежде Болтенко поступили обращения от родителей, которые жаловались на одноклассника их детей. По их словам, ребенок в одном из классов средней школы постоянно срывал уроки, матерился и выкладывал в соцсетях «фотографии с непристойными надписями».
— Несмотря на сложную психоэмоциональную обстановку, которая влияет на других учеников, родители не готовы перевести ребенка на домашнее обучение, — рассказали в аппарате уполномоченной.
На заседании выступили социальный педагог школы, главврач городского детского психоневрологического диспансера и замначальника департамента образования мэрии. Кроме того, там присутствовали представители КДН и ПДН.
В итоге участники совета решили составить для ребенка индивидуальный план обучения и «принять необходимые меры для социализации».
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