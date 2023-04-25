Прокурор и полиция приехали в новосибирскую гимназию, где бастует 3-й «А» класс

Сегодня, 25 апреля, в новосибирскую гимназию
Забастовкой родители школьников защищают учительницу Наталью Браткову. Они считают, что мать одной из учениц Светлана Манина долгое время подвергала буллингу Браткову и детей в классе.
О визите в гимназию прокуратуры и полиции корреспонденту НГС рассказали родители учеников
— У нас была встреча с прокурором Железнодорожного района Анатолием Стафиевским, его помощником и представителями полиции района. На встрече были исполняющая обязанности директора школы Ольга Рукина, наш классный руководитель Наталья Браткова и представители от родителей. Мы беседовали о наших проблемах, — рассказала корреспонденту НГС присутствовавшая на встрече родительница Ася Самарина.
Родители пояснили, что об итогах встречи пока говорить рано, но к их проблеме сотрудники прокуратуры относились с пониманием.
Конфликт между предпринимательницей Светланой Маниной и классным руководителем
21 апреля НГС подробно описал, как целую неделю идет забастовка третьеклассников, которую не могут остановить ни чиновники, ни силовики. Вечером 21 апреля появилась неофициальная информация, что директора гимназии Ольгу Шойдину уволили. Позже эта информация подтвердилась. В понедельник, 24 апреля, родители учеников сообщили, что забастовка продолжается.