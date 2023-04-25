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Прокурор и полиция приехали в новосибирскую гимназию, где бастует 3-й «А» класс

Силовики встретились с руководством школы и родителями

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В гимназию № 10, где бастует 3-й «А», приехала прокуратура и полиция

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Сегодня, 25 апреля, в новосибирскую гимназию № 10, где в 3-м «А» классе с 17 апреля идет забастовка, прибыл прокурор Железнодорожного района Анатолий Стафиевский и полиция.

Забастовкой родители школьников защищают учительницу Наталью Браткову. Они считают, что мать одной из учениц Светлана Манина долгое время подвергала буллингу Браткову и детей в классе.

О визите в гимназию прокуратуры и полиции корреспонденту НГС рассказали родители учеников 3-го «А». Корреспондент НГС попросил в прокуратуре подтвердить информацию, но ответ пока не получил. Также НГС обратился за комментарием в полицию.

— У нас была встреча с прокурором Железнодорожного района Анатолием Стафиевским, его помощником и представителями полиции района. На встрече были исполняющая обязанности директора школы Ольга Рукина, наш классный руководитель Наталья Браткова и представители от родителей. Мы беседовали о наших проблемах, — рассказала корреспонденту НГС присутствовавшая на встрече родительница Ася Самарина.

Родители пояснили, что об итогах встречи пока говорить рано, но к их проблеме сотрудники прокуратуры относились с пониманием.

Конфликт между предпринимательницей Светланой Маниной и классным руководителем 3-го «А» Натальей Братковой длится около полутора лет, но разгорелся с новой силой недавно. Всё это время родители писали в различные инстанции, но ни к какому результату это не приводило. 17 апреля 2023 года весь 3-й «А», за исключением ребенка Маниной, в знак поддержки своего учителя ушел на бессрочную забастовку. Главное требование — огородить класс от любых действий Светланы Маниной. Кто такая предпринимательница Манина, НГС рассказал в большом расследовании весной 2021 года.

21 апреля НГС подробно описал, как целую неделю идет забастовка третьеклассников, которую не могут остановить ни чиновники, ни силовики. Вечером 21 апреля появилась неофициальная информация, что директора гимназии Ольгу Шойдину уволили. Позже эта информация подтвердилась. В понедельник, 24 апреля, родители учеников сообщили, что забастовка продолжается.

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