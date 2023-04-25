Прокурор и полиция приехали в новосибирскую гимназию, где бастует 3-й «А» класс

Забастовкой родители школьников защищают учительницу Наталью Браткову. Они считают, что мать одной из учениц Светлана Манина долгое время подвергала буллингу Браткову и детей в классе.



О визите в гимназию прокуратуры и полиции корреспонденту НГС рассказали родители учеников 3-го «А». Корреспондент НГС попросил в прокуратуре подтвердить информацию, но ответ пока не получил. Также НГС обратился за комментарием в полицию.

