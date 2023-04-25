«Купил себе ВАЗ-2115»: история учителя, который доволен своей зарплатой. Он рассказал, как зарабатывает 60 тысяч в месяц

— Вот моя ласточка. Приобрел себе летом
В свои
Платон Юрьевич готовит седьмой класс ко всероссийской проверочной работе по обществознанию: ребята решают задания, которые им могут попасться. Школьники смело задают интересующие их вопросы и тут же получают ответы от энергичного педагога, иногда в юмористической форме. Для лучшего понимания он приводит примеры из собственной жизни.
— Когда я был студентом, то получал стипендию 2 тысячи рублей. На эти деньги я не мог позволить купить себе что-то дорогостоящее, поэтому начал подрабатывать, — так учитель объясняет детям тонкости экономических потребностей.
На первом курсе университета Платон устроился в McDonald's, потому что не хотел брать деньги у родителей. Он считает, что после того как стукнуло 18, можно начинать зарабатывать самому, чтобы хотя бы частично покрывать собственные «хотелки».
— Сначала я готовил на кухне, потом дорос до кассира, затем стал инструктором. Я отработал в сфере обслуживания год и три месяца, а на скопленные деньги купил ноутбук, которым пользуюсь до сих пор. Также я тратил их на свою студенческую жизнь — кафе и развлечения.
На втором курсе его пригласили в омскую школу
Через два года он начал преподавать историю и обществознание. Сначала его нагрузка составляла два часа в неделю, а спустя время он увеличил ее в три раза (0,3 ставки) и взялся учить два класса (
На следующий год Платон Юрьевич дополнительно взял ставку еще и советника директора по воспитательной работе. Парень подготавливает программы воспитания, зазывает детей в проекты и молодежные объединения — сначала за эту работу ему платили 15 тысяч рублей, с
— Эта зарплата меня полностью устраивает. Конечно, нет предела совершенству, но для нашей сферы, для нашего региона, считаю, что эта сумма вполне приличная. Особенно, если учесть что мне
Мы попросили Платона Юрьевича рассказать о его распорядке дня. Например, во вторник, 18 апреля, он пришел на работу к 07:20. Его класс был дежурным по школе, поэтому учитель вместе с детьми проверял у учеников сменку. Затем в 08:00 провел урок истории у семиклассников. После этого принялся за работу советника по воспитательной работе — готовил документы на детей, которые решили участвовать во всероссийском детском конкурсе «Большая перемена». Далее снова урок истории, но уже в другом классе. Совещание с директором. Как старший вожатый он обсуждал организацию последнего звонка в школе и репетиции к этому дню. Урок обществознания. Подготовка годового проекта по истории изобретения электрокардиографа, консультация для детей. Около 15:00 учитель засел набрасывать план-сценарий для проведения
— Конечно, я устаю и многое не успеваю, но у меня плюс в том, что уроков я веду немного и в основном работа творческая. Коллегам, которые ведут по
Не стоит забывать, что Платон Юрьевич учится еще и на
— Когда бывает несколько сложных дней подряд и я не высыпаюсь, происходит эффект накопления усталости, хочется чтобы от меня все отстали. В этом году 1 сентября я даже написал заявление на увольнение. Получилось так, что линейка на улице была организована совсем не так, как я планировал — не был вынесен удлинитель для музыкальной колонки, площадку не очистили от веток. Были и другие неприятные нюансы. Меня это очень сильно расстроило, ведь люди смотрят на мое мероприятие, за которое я отвечаю своим именем и репутацией. Потом остыл, понял, что это просто сложные и стрессовые дни на меня так повлияли во время подготовки ко Дню знаний, накипело. И я передумал. Конечно, я устаю, прихожу домой и часами лежу в ванной. Но я люблю свою работу, это дает мне сил.
Напоследок мы поинтересовались у Платона Юрьевича, как обстоят его дела с личной жизнью (ну, а что — жених завидный). А он ответил, что девушки у него нет — некогда.