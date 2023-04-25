«Купил себе ВАЗ-2115»: история учителя, который доволен своей зарплатой. Он рассказал, как зарабатывает 60 тысяч в месяц

На первом курсе университета Платон устроился в McDonald's, потому что не хотел брать деньги у родителей. Он считает, что после того как стукнуло 18, можно начинать зарабатывать самому, чтобы хотя бы частично покрывать собственные «хотелки».



— Сначала я готовил на кухне, потом дорос до кассира, затем стал инструктором. Я отработал в сфере обслуживания год и три месяца, а на скопленные деньги купил ноутбук, которым пользуюсь до сих пор. Также я тратил их на свою студенческую жизнь — кафе и развлечения.