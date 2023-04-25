СЕЙЧАС -1°С
Пробки 6/10
usd 81.27
eur 89.46
Тема дняНовый корпус для школы на Выборной
Все новости
Все новости
Истории

«Купил себе ВАЗ-2115»: история учителя, который доволен своей зарплатой. Он рассказал, как зарабатывает 60 тысяч в месяц

Для того чтобы столько получать, ему приходится совмещать несколько ставок

128

Первая крупная покупка учителя

Поделиться

— Вот моя ласточка. Приобрел себе летом ВАЗ-2115. Цены, конечно, сейчас сильно подросли. Хватило только на отечественный автомобиль, но всё еще впереди, — Платон Юрьевич, немного смущаясь, презентует серебристую «пятнашку», припаркованную рядом со школой № 130 в Омске. Здесь он работает пятый год.

В свои 24 года молодой педагог зарабатывает 60 тысяч рублей в месяц. Для омского сотрудника сферы образования звучит как что-то невероятное. Он совмещает сразу несколько должностей. Выпускник ОмГПУ — классный руководитель, учитель истории и обществознания, старший вожатый, советник по воспитанию, еще он параллельно учится в магистратуре. Честно признаться, перед встречей с ним в мыслях рисовался человек с мешками под глазами от недосыпа и накопленной усталости, но представления разошлись с реальностью. Подробности — в материале наших омских коллег из NGS55.RU.

На протяжении двух лет Платон Юрьевич работает классным руководителем

На протяжении двух лет Платон Юрьевич работает классным руководителем

Поделиться

Платон Юрьевич готовит седьмой класс ко всероссийской проверочной работе по обществознанию: ребята решают задания, которые им могут попасться. Школьники смело задают интересующие их вопросы и тут же получают ответы от энергичного педагога, иногда в юмористической форме. Для лучшего понимания он приводит примеры из собственной жизни.

— Когда я был студентом, то получал стипендию 2 тысячи рублей. На эти деньги я не мог позволить купить себе что-то дорогостоящее, поэтому начал подрабатывать, — так учитель объясняет детям тонкости экономических потребностей.

Ребята чувствуют себя на уроках свободно, однако палку не перегибают

Ребята чувствуют себя на уроках свободно, однако палку не перегибают

Поделиться

На первом курсе университета Платон устроился в McDonald's, потому что не хотел брать деньги у родителей. Он считает, что после того как стукнуло 18, можно начинать зарабатывать самому, чтобы хотя бы частично покрывать собственные «хотелки».

— Сначала я готовил на кухне, потом дорос до кассира, затем стал инструктором. Я отработал в сфере обслуживания год и три месяца, а на скопленные деньги купил ноутбук, которым пользуюсь до сих пор. Также я тратил их на свою студенческую жизнь — кафе и развлечения.

На первом курсе обучения в вузе Платон Юрьевич работал кассиром в общепите

На первом курсе обучения в вузе Платон Юрьевич работал кассиром в общепите

Поделиться

На втором курсе его пригласили в омскую школу № 130 на должность старшего вожатого работать с детскими общественными объединениями, активными учениками и старостами классов. Дело творческое: организовывать концерты, придумывать сценарии к праздникам и школьным мероприятиям. За это ему платят 12 тысяч рублей.

Через два года он начал преподавать историю и обществознание. Сначала его нагрузка составляла два часа в неделю, а спустя время он увеличил ее в три раза (0,3 ставки) и взялся учить два класса (24 часа в месяц), плюсом добавилось классное руководство. Когда ему предложили заниматься оформлением документов по профориентации, не отказался, за что ежемесячно стал получать премии. За всю эту работу дополнительно он зарабатывает около 18 тысяч рублей, итого 30 тысяч.

Так выглядит кабинет старшего вожатого

Так выглядит кабинет старшего вожатого

Поделиться

На следующий год Платон Юрьевич дополнительно взял ставку еще и советника директора по воспитательной работе. Парень подготавливает программы воспитания, зазывает детей в проекты и молодежные объединения — сначала за эту работу ему платили 15 тысяч рублей, с 2022–2023 учебного года оклад увеличили в два раза (в том числе за счет федеральных дотаций) — стало 30. Получается, что в общей сложности его зарплата составляет 60 тысяч рублей.

— Эта зарплата меня полностью устраивает. Конечно, нет предела совершенству, но для нашей сферы, для нашего региона, считаю, что эта сумма вполне приличная. Особенно, если учесть что мне 24 года. В каком-то плане мне повезло, у меня хорошее руководство, которое ценит мой труд, и практически все учителя в школе № 130 получают хорошую зарплату. Я считаю: кто хочет работать, тот всегда найдет способ. Понятно, что не все хотят работать на износ. Но всегда можно взять какую-то дополнительную нагрузку в зависимости от интересов — уроки во вторую смену, продленку — всё что угодно, — уверен педагог.

Учитель любит разводить цветы

Учитель любит разводить цветы

Поделиться

Мы попросили Платона Юрьевича рассказать о его распорядке дня. Например, во вторник, 18 апреля, он пришел на работу к 07:20. Его класс был дежурным по школе, поэтому учитель вместе с детьми проверял у учеников сменку. Затем в 08:00 провел урок истории у семиклассников. После этого принялся за работу советника по воспитательной работе — готовил документы на детей, которые решили участвовать во всероссийском детском конкурсе «Большая перемена». Далее снова урок истории, но уже в другом классе. Совещание с директором. Как старший вожатый он обсуждал организацию последнего звонка в школе и репетиции к этому дню. Урок обществознания. Подготовка годового проекта по истории изобретения электрокардиографа, консультация для детей. Около 15:00 учитель засел набрасывать план-сценарий для проведения 9 Мая. Через час он принялся проверять тетради с домашним заданием учеников по истории. В этот день он ушел с работы примерно в 17:00, но нередко бывают дни, когда он задерживается до 20:00. Когда в школе проходят праздники, то может остаться и до самой ночи. Однако учитель не считает, что сильно загружен.

У молодого учителя бывают срывы от усталости, но совсем не часто

У молодого учителя бывают срывы от усталости, но совсем не часто

Поделиться

— Конечно, я устаю и многое не успеваю, но у меня плюс в том, что уроков я веду немного и в основном работа творческая. Коллегам, которые ведут по 6–7 уроков в день, намного сложнее. У меня есть время, чтобы передохнуть и выпить чаю. Так что жаловаться мне не на что. Мне хватает энергии и желания. Если бы мы с вами встретились лет через 15, то, возможно, я бы по-другому заговорил, — смеется Платон Юрьевич и добавляет: — На данный момент я чувствую себя вполне спокойно, но мой невролог бы со мной не согласился: прошлым летом начала очень сильно болеть спина. Мне сказали, что это от большого количества работы. Сейчас хожу, лечусь.

Классный уголок

Классный уголок

Поделиться

Не стоит забывать, что Платон Юрьевич учится еще и на 1-м курсе магистратуры. Честно признается, что посещает университет далеко не каждый день, иногда приходится пропускать пары, но по-другому никак. В начале этого учебного года был момент, когда он даже хотел уволиться.

— Когда бывает несколько сложных дней подряд и я не высыпаюсь, происходит эффект накопления усталости, хочется чтобы от меня все отстали. В этом году 1 сентября я даже написал заявление на увольнение. Получилось так, что линейка на улице была организована совсем не так, как я планировал — не был вынесен удлинитель для музыкальной колонки, площадку не очистили от веток. Были и другие неприятные нюансы. Меня это очень сильно расстроило, ведь люди смотрят на мое мероприятие, за которое я отвечаю своим именем и репутацией. Потом остыл, понял, что это просто сложные и стрессовые дни на меня так повлияли во время подготовки ко Дню знаний, накипело. И я передумал. Конечно, я устаю, прихожу домой и часами лежу в ванной. Но я люблю свою работу, это дает мне сил.

Напоследок мы поинтересовались у Платона Юрьевича, как обстоят его дела с личной жизнью (ну, а что — жених завидный). А он ответил, что девушки у него нет — некогда.

— Хорошо, сначала сделаем фото с рожками, а потом приличное!

— Хорошо, сначала сделаем фото с рожками, а потом приличное!

Поделиться

По теме

Зарплата учителяШколаУчитель истории
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter