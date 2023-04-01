Запись в 1-й класс стартовала в новосибирских школах — куда звонить, если возникли проблемы

В Новосибирске сегодня, 1 апреля, началась запись в 1-й класс в школах. В этом году она продлится до 30 июня.
Подать заявление можно несколькими способами:
- Лично в общеобразовательную организацию.
- Заказным письмом с уведомлением о вручении.
- Через портал «Госуслуги».
Если школа отказала в приеме заявления или возникли другие проблемы, то за помощью можно обратиться в районные отделы образования:
- Дзержинский район: 227-57-18;
- Калининский район: 228-73-09;
- Кировский район: 227-48-45;
- Ленинский район: 228-84-44;
- Октябрьский район: 228-82-55;
- Первомайский район: 337-26-65;
- Советский район: 228-87-05;
- Центральный округ: 227-58-72.
Более подробно о записи в 1-й класс вы можете узнать в нашем материале.