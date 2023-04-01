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Запись в 1-й класс стартовала в новосибирских школах — куда звонить, если возникли проблемы

Первая волна продлится до конца июня

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Записать ребенка в 1-й класс можно тремя способами

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В Новосибирске сегодня, 1 апреля, началась запись в 1-й класс в школах. В этом году она продлится до 30 июня.

Подать заявление можно несколькими способами:

  1. Лично в общеобразовательную организацию.
  2. Заказным письмом с уведомлением о вручении.
  3. Через портал «Госуслуги».

Если школа отказала в приеме заявления или возникли другие проблемы, то за помощью можно обратиться в районные отделы образования:

  • Дзержинский район: 227-57-18;
  • Калининский район: 228-73-09;
  • Кировский район: 227-48-45;
  • Ленинский район: 228-84-44;
  • Октябрьский район: 228-82-55;
  • Первомайский район: 337-26-65;
  • Советский район: 228-87-05;
  • Центральный округ: 227-58-72.

Более подробно о записи в 1-й класс вы можете узнать в нашем материале.

ШколаПервый классЗапись в 1-й классШколы в Новосибирске
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