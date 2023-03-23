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Тема дняКак записать ребенка в 1-й класс
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Как записать ребенка в 1-й класс? Отвечаем на самые популярные вопросы

Прием документов начинается 1 апреля

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Принимать документы начнут 1 апреля — в электронном виде их можно будет подать уже в 00:00, личный прием в школе — в 8 утра

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1 апреля в новосибирских школах начнется запись детей в первый класс. В Новосибирской области есть несколько способов записать ребенка в школу. Мы решили напомнить, как это сделать.

Документы будут принимать в две волны. Первая стартует 1 апреля и продлится до 30 июня. В это время заявления ждут от родителей (опекунов) детей:

  • живущих на закрепленной территории;
  • братья и сестры которых проживают вместе в одной семье и учатся в той школе, куда подается заявление;
  • льготников (в основном это дети полицейских и сотрудников других силовых структур, с полным списком можно ознакомиться тут).

Тем, кто живет дальше от образовательного учреждения, заявление можно подать с 6 июля по 5 сентября — пока остаются свободные места. Подать заявление можно сразу в несколько школ.

Для детей, не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев на 01.09.2023 г. либо достигших возраста 8 лет, необходимо получить разрешение в департаменте образования мэрии города Новосибирска.

Как подать заявление

Заявление о приеме в первый класс можно подать несколькими способами:

Заявления в школах будут принимать в течение всего периода с 1 апреля по 30 июня. Поэтому торопиться и нажимать кнопку 1 апреля в 00:01 не стоит, рекомендуют в федеральном Минпросвещения. Лучше это делать в спокойном режиме, подавать заявление тем удобным способом, который выбрали родители.

Какие документы нужны

  • Копия и оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт) родителя, законного представителя;
  • копия и оригинал свидетельства о рождении ребенка;
  • копия и оригинал документа, подтверждающего проживание будущего первоклассника на закрепленной территории (на первом этапе);
  • справка с места работы (для льготных категорий);
  • справка о составе семьи (если старшие братья и сестры уже учатся в выбранной школе).

Если вы подаете электронное заявление, оригиналы документов всё равно придется принести в школу лично в срок, установленный образовательной организацией.

Такой список документов приводит федеральное Минпросвещения, но в некоторых школах могут попросить дополнительные бумаги. Например, СНИЛС или заявление в письменной форме. Чтобы сэкономить время, можно проверить требования на сайте школы.

Как узнать свою школу по прописке

Мэрия Новосибирска утвердила список прикрепленных к школам домов еще в 2019 году, но в марте 2023-го в него внесли небольшие изменения. Посмотреть полный список можно здесь.

Через сколько дней зачислят ребенка

Приказы о зачислении появляются через 3 рабочих дня после завершения приема документов.

Могут ли отказать в приеме

Да, муниципальная школа вправе отказать родителям, если свободные места закончились. В этом случае местные органы управления образованием должны помочь родителям устроить ребенка в другую школу.

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