Как записать ребенка в 1-й класс? Отвечаем на самые популярные вопросы

1 апреля в новосибирских школах начнется запись детей в первый класс. В Новосибирской области есть несколько способов записать ребенка в школу. Мы решили напомнить, как это сделать.

Документы будут принимать в две волны. Первая стартует 1 апреля и продлится до 30 июня. В это время заявления ждут от родителей (опекунов) детей:

