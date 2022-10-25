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Кибератаке подвергся сервис с электронным дневником в НСО — сайт временно отключили

Учителя продолжат пользоваться сервисом в штатном режиме, он не доступен родителям и ученикам

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Доступ будет ограничен до 25 октября

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Система «Электронная школа» подверглась кибератаке в Новосибирской области. Временно к сайту с электронными дневниками ограничили доступ. В редакцию НГС с жалобой на сбои обратилось несколько родителей 24 октября. Они не могли войти в систему.

— 24 октября у пользователей ГИС НСО «Электронная школа» возникли сложности с доступом из-за целенаправленных DDoS-атак на систему. Атаки злоумышленников носят волнообразный характер, поэтому в настоящее время еще могут наблюдаться затруднения доступа к сервису, — ответили на запрос корреспондента НГС в Министерстве цифрового развития и связи Новосибирской области.

Они объяснили, что специалисты по кибербезопасности центра защиты информации Новосибирской области работают в круглосуточном режиме.

— Чтобы снизить нагрузку на сайт и уменьшить количество запросов от пользователей, было принято решение временно, до 16 часов 25 октября, ограничить доступ к сайту для родителей и учеников. Учителя продолжат пользоваться сервисом в штатном режиме. Добавим, личные данные пользователей не пострадали. Информация о кибератаке передана в правоохранительные органы, — подчеркнули в министерстве.

Электронный дневник Новосибирской области — приложение государственной информационной системы Новосибирской области «Электронная школа». Оно позволяет родителям и школьникам просматривать дневник с информацией об успеваемости, комментариями к оценкам и домашним заданиям.

На прошлой неделе также были сбои в работе сервиса, специалисты смогли временно справиться с проблемой.

КибератакаШколаЭлектронный дневник
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