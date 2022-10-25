Кибератаке подвергся сервис с электронным дневником в НСО — сайт временно отключили
Учителя продолжат пользоваться сервисом в штатном режиме, он не доступен родителям и ученикам
Система «Электронная школа» подверглась кибератаке в Новосибирской области. Временно к сайту с электронными дневниками ограничили доступ. В редакцию НГС с жалобой на сбои обратилось несколько родителей
— 24 октября у пользователей ГИС НСО «Электронная школа» возникли сложности с доступом из-за целенаправленных DDoS-атак на систему. Атаки злоумышленников носят волнообразный характер, поэтому в настоящее время еще могут наблюдаться затруднения доступа к сервису, — ответили на запрос корреспондента НГС в Министерстве цифрового развития и связи Новосибирской области.
Они объяснили, что специалисты по кибербезопасности центра защиты информации Новосибирской области работают в круглосуточном режиме.
— Чтобы снизить нагрузку на сайт и уменьшить количество запросов от пользователей, было принято решение временно, до 16 часов
Электронный дневник Новосибирской области — приложение государственной информационной системы Новосибирской области «Электронная школа». Оно позволяет родителям и школьникам просматривать дневник с информацией об успеваемости, комментариями к оценкам и домашним заданиям.
На прошлой неделе также были сбои в работе сервиса, специалисты смогли временно справиться с проблемой.