Минцифры заявили, что электронный дневник НСО починили — что делать, если он не открывается
В министерстве рекомендуют отключить VPN и очистить кэш
Новосибирцы продолжают жаловаться на сбои в работе Электронного дневника НСО. В Минцифре сообщили, что сервис починили, и дали рекомендации по работе с ним.
— Когда начнет работать дневник электронный? Это кошмар какой-то! Сегодня уже 21 октября, — написала в редакцию читательница.
В пресс-службе Министерства цифрового развития и связи региона заверили, что сейчас всё работает в штатном режиме.
— Если не удается получить доступ, то рекомендуем открыть в другом браузере, очистить кэш-память и удалить файлы cookie, отключить VPN. Если пользуетесь сервисом через смартфон, скачайте мобильные приложения «Электронный дневник НСО» и «Электронный журнал НСО». Они доступны бесплатно в магазинах приложений: RuStore, Play Маркет, App Store, — посоветовали в министерстве.
Сбои в работе сервиса наблюдаются с 19 октября. В минцифре заявляли, что 19 и 20 октября на серверах центра обработки данных правительства Новосибирской области «проводятся регламентные работы». Из-за этого часть пользователей столкнулась с проблемами.
Электронный дневник Новосибирской области — приложение государственной информационной системы Новосибирской области «Электронная школа». Оно позволяет родителям и школьникам просматривать дневник с информацией об успеваемости, комментариями к оценкам и домашним заданиям.