Минцифры заявили, что электронный дневник НСО починили — что делать, если он не открывается

Новосибирцы продолжают жаловаться на сбои в работе Электронного дневника НСО. В Минцифре сообщили, что сервис починили, и дали рекомендации по работе с ним.

— Когда начнет работать дневник электронный? Это кошмар какой-то! Сегодня уже 21 октября, — написала в редакцию читательница.

В пресс-службе Министерства цифрового развития и связи региона заверили, что сейчас всё работает в штатном режиме.