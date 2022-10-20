Электронный дневник в Новосибирской области второй день работает со сбоями

Прошлой осенью в Новосибирской области произошел сбой в Медицинской информационной системе (МИС), с помощью которой врачи выписывают рецепты и работают с больничными. Из-за проблем с программой у врачей были проблемы с записью пациентов на прием, выпиской льготных рецептов и продлением больничных листов.