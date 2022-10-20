Электронный дневник в Новосибирской области второй день работает со сбоями
На сервере проводят регламентные работы
Вчера, 19 октября, и сегодня новосибирцы не могут зайти на сайт «Электронной школы Новосибирской области». На это обратили внимание читатели НГС:
— Второй день подряд наблюдаются серьезные сбои в работе сервиса электронного дневника. Не работает и сайт, и мобильное приложение, — написала в редакцию читательница.
В пресс-службе Министерства цифрового развития и связи региона сказали, что 19 и 20 октября на серверах центра обработки данных правительства Новосибирской области «проводятся регламентные работы». Они необходимы для обновления системы «Электронной школы НСО».
— В связи с тем, что они пришлись на конец четверти, часть посетителей платформы может сталкиваться с проблемой доступа. Как правило, сбои происходят в моменты пиковой нагрузки — это послеобеденное и вечернее время. Для своего удобства пользователи могут выбрать другие временные отрезки для посещения ресурса, — посоветовали в министерстве.
Электронный дневник Новосибирской области — приложение государственной информационной системы Новосибирской области «Электронная школа». Оно позволяет родителям и школьникам просматривать дневник с информацией об успеваемости, комментариями к оценкам и домашним заданиям.
Прошлой осенью в Новосибирской области произошел сбой в Медицинской информационной системе (МИС), с помощью которой врачи выписывают рецепты и работают с больничными. Из-за проблем с программой у врачей были проблемы с записью пациентов на прием, выпиской льготных рецептов и продлением больничных листов.